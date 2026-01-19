«Пресвятая Тринософия» — это единственный сохранившийся литературный труд, приписываемый графу де Сен-Жермену, одной из самых загадочных и мифологизированных фигур XVIII столетия. Манускрипт представляет собой уникальное алхимическое и розенкрейцерское откровение, зашифрованное в форме двенадцатичастного инициатического путешествия. Через богатый символизм, аллегории и мистические образы автор описывает процесс трансформации человеческой души, сопоставимый с Великим Деланием алхимиков — переходом от тьмы невежества к свету божественного всеведения.

Настоящее издание дополнено глубоким исследованием и подробными комментариями Мэнли П. Холла, выдающегося знатока эзотерических традиций. Холл рассматривает личность Сен-Жермена не просто как авантюриста или дипломата, но как высокопосвященного Адепта и посланца тайных школ Мистерий. В книгу включены статьи Е. П. Блаватской и И. Купер-Оукли, которые проливают свет на роль графа в формировании теософского учения и его влияние на политическую и духовную реформацию Европы. Факсимильное воспроизведение оригинального манускрипта позволяет читателю соприкоснуться с аутентичной графикой и символикой этого редчайшего оккультного документа.

Для исследователей тайных обществ, алхимии и истории оккультизма «Пресвятая Тринософия» остается бесценным источником. Это не только учебник по внутренней трансмутации, но и свидетельство миссии человека, которого современники называли «тем, кто не умирает». Книга предлагает читателю приподнять завесу тайны над наследием «Мастера Р.» и увидеть в Сен-Жермене звено в цепи преемственности Великого Белого Братства, чьи знания направлены на улучшение и духовное пробуждение человечества.

Граф де Сен-Жермен — Пресвятая Тринософия

Исследование и комментарии Мэнли П. Холла. — М.: Сфера, 1998. — 448 с.

ISBN 5-85000-022-4

Граф де Сен-Жермен — Пресвятая Тринософия — Содержание