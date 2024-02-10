Сэндэнжавын Дулам - Монгольские мифы
Известно, что мифология является древнейшей формой и своеобразным выражением художественного мышления человечества. Она представляет собой совокупность мифологических рассказов, выражающих первые попытки разъяснения причин непонятных древнему человеку явлений природы и общества, его взгляды на окружающий мир. Эти первые попытки осмыслить окружающее и первые взгляды в мифологии приобретают формы как реалистические, так и фантастические.
Монгольская мифология, как и мифология других народов, — часть художественного мышления всего человечества, развивавшаяся в конкретно-исторических условиях. Монгольская мифология как цельная образная система, имеющая свою внутреннюю структуру, прошла три исторических этапа своего развития: дошаманский, шаманский, послешаманский1. В этой книге мы расскажем о дошаманском этапе истории монгольской мифологии, отличительной особенностью которого было «формирование общей картины мира»2. Реконструкция этой первоначальной картины мира будет нами осуществлена с помощью устных и литературных памятников в исконно монгольских образах мифологии монголоязычных народов. Российский читатель познакомится с некоторыми итогами многолетнего изучения автором книги генезиса и поэтапной эволюции монгольской мифологии.
В процессе изучения монгольской мифологии можно выявить все истоки человеческого знания. Она представляет собой особый синкретизм раннего искусства, первобытных верований, донаучных представлений о мире, еще не дифференцированных.
Несомненно, на генезис монгольской мифодогии оказали большое влияние такие первобытные верования, как фетишизм, тотемизм, анимизм. Однако самым главным источником появления мифов оказались разные явления природы и отношения в обществе, реально существовавшие на стадии первобытнообщинного строя, трансформированные в фантастических образах, рожденных мифологическим мышлением древних монголов.
Хотя при беглом знакомстве причудливая фантастичность монгольских мифов, первоначально выраженных в зооморфных, затем в антропоморфных образах, мало похожа на действительность, сама эта фантастичность основана на реальности; эти мифологические рассказы воспринимались древними монголами-кочевниками как реальность, ибо они имели не столько умозрительные, сколько практические цели.
Сэндэнжавын Дулам - Монгольские мифы
Москва : Эксмо, 2024. — 256 с.+ 8 л. цв. ил.
ISBN 978-5-04-188181-8
Сэндэнжавын Дулам - Монгольские мифы – Содержание
ВВЕДЕНИЕ. ОБРАЗЫ МИФОЛОГИИ МОНГОЛЬСКИХ КОЧЕВНИКОВ
Глава 1. Генезис пантеона монгольской мифологии
- Образ-фетиш, образ-тотем, образ-дух — древнейшие образы монгольской мифологии
- Мифы о Матери-Земле и владыке преисподней Эрлэг-хане
- Мифы о Всевышнем Вечном Тэнгри и других божествах-тэнгриях мифологического пантеона древних монголов
- Мифы о Солнце и Луне
Глава 2. образы астральных мифов
- Мифы о созвездии Семи Старцев
- Небесный путь, или галактика Млечный Путь
- Персонажи мифа об образовании созвездия Трех Маралих и других звезд и созвездий
- Мотивы и образы мифа о созвездии Обезьян
Глава 3. Космогенез в монгольской мифологии
- Хаос как первоначальное состояние мира
- Мифические образы Первотворцов Мира и их помощников-ныряльщиков
- Еще раз о Первотворце Мира
- Мифы о сотворении человека
- Заключение
Приложение, мифические рассказы о противоборстве божеств-тэнгриев и чудовищ-мангасов
- Миф о происхождении людей
- Миф о божествах-тэнгриях
- Миф о рождении божеств-тэнгриев на Земле
- Миф об Алтан Галав Сандал хане
- Миф о Хар багатуре
- Богатырь Хар Сандал в мангасовых владениях
- Миф о том, как был усмирен Богатырь Суунаг Цагаан
- Миф о ханстве Жан Шамбала
- Миф о Цагаан Сандале
- Суунаг Цагаан во владениях мангасов-людоедов
- Хар багатур в Жан Шамбале
- Возвращение Хар багатура
- Семь подвигов Суунаг Цагаана
- Шилэн Галзуу багатур
- Миф о богине Сам бурхан
- Как вернули Алтан Галав Сандал хана
- Приход Шагжамуни к Хан Хурмаст Тэнгри
- Рождение двух небесных охранников
- Миф о подавлении мангасов
- Рождение Сэнлуна
- Миф о том, как Хар багатур привез Сэнлуна
- Как был вызван дух Алтан Галав Сандал хана
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