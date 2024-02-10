Сэндэнжавын Дулам - Монгольские мифы

Известно, что мифология является древнейшей формой и своеобразным выражением художественного мышления человечества. Она представляет собой совокупность мифологических рассказов, выражающих первые попытки разъяснения причин непонятных древнему человеку явлений природы и общества, его взгляды на окружающий мир. Эти первые попытки осмыслить окружающее и первые взгляды в мифологии приобретают формы как реалистические, так и фантастические.

Монгольская мифология, как и мифология других народов, — часть художественного мышления всего человечества, развивавшаяся в конкретно-исторических условиях. Монгольская мифология как цельная образная система, имеющая свою внутреннюю структуру, прошла три исторических этапа своего развития: дошаманский, шаманский, послешаманский1. В этой книге мы расскажем о дошаманском этапе истории монгольской мифологии, отличительной особенностью которого было «формирование общей картины мира»2. Реконструкция этой первоначальной картины мира будет нами осуществлена с помощью устных и литературных памятников в исконно монгольских образах мифологии монголоязычных народов. Российский читатель познакомится с некоторыми итогами многолетнего изучения автором книги генезиса и поэтапной эволюции монгольской мифологии.

В процессе изучения монгольской мифологии можно выявить все истоки человеческого знания. Она представляет собой особый синкретизм раннего искусства, первобытных верований, донаучных представлений о мире, еще не дифференцированных.

Несомненно, на генезис монгольской мифодогии оказали большое влияние такие первобытные верования, как фетишизм, тотемизм, анимизм. Однако самым главным источником появления мифов оказались разные явления природы и отношения в обществе, реально существовавшие на стадии первобытнообщинного строя, трансформированные в фантастических образах, рожденных мифологическим мышлением древних монголов.

Хотя при беглом знакомстве причудливая фантастичность монгольских мифов, первоначально выраженных в зооморфных, затем в антропоморфных образах, мало похожа на действительность, сама эта фантастичность основана на реальности; эти мифологические рассказы воспринимались древними монголами-кочевниками как реальность, ибо они имели не столько умозрительные, сколько практические цели.

Сэндэнжавын Дулам - Монгольские мифы

Москва : Эксмо, 2024. — 256 с.+ 8 л. цв. ил.

ISBN 978-5-04-188181-8

Сэндэнжавын Дулам - Монгольские мифы – Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ОБРАЗЫ МИФОЛОГИИ МОНГОЛЬСКИХ КОЧЕВНИКОВ

Глава 1. Генезис пантеона монгольской мифологии

Образ-фетиш, образ-тотем, образ-дух — древнейшие образы монгольской мифологии

Мифы о Матери-Земле и владыке преисподней Эрлэг-хане

Мифы о Всевышнем Вечном Тэнгри и других божествах-тэнгриях мифологического пантеона древних монголов

Мифы о Солнце и Луне

Глава 2. образы астральных мифов

Мифы о созвездии Семи Старцев

Небесный путь, или галактика Млечный Путь

Персонажи мифа об образовании созвездия Трех Маралих и других звезд и созвездий

Мотивы и образы мифа о созвездии Обезьян

Глава 3. Космогенез в монгольской мифологии

Хаос как первоначальное состояние мира

Мифические образы Первотворцов Мира и их помощников-ныряльщиков

Еще раз о Первотворце Мира

Мифы о сотворении человека

Заключение

Приложение, мифические рассказы о противоборстве божеств-тэнгриев и чудовищ-мангасов