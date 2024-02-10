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Сэндэнжавын Дулам - Монгольские мифы

Сэндэнжавын Дулам - Монгольские мифы
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Mythology Legends
Известно, что мифология является древнейшей формой и своеобразным выражением художественного мышления человечества. Она представляет собой совокупность мифологических рассказов, выражающих первые попытки разъяснения причин непонятных древнему человеку явлений природы и общества, его взгляды на окружающий мир. Эти первые попытки осмыслить окружающее и первые взгляды в мифологии приобретают формы как реалистические, так и фантастические.
Монгольская мифология, как и мифология других народов, — часть художественного мышления всего человечества, развивавшаяся в конкретно-исторических условиях. Монгольская мифология как цельная образная система, имеющая свою внутреннюю структуру, прошла три исторических этапа своего развития: дошаманский, шаманский, послешаманский1. В этой книге мы расскажем о дошаманском этапе истории монгольской мифологии, отличительной особенностью которого было «формирование общей картины мира»2. Реконструкция этой первоначальной картины мира будет нами осуществлена с помощью устных и литературных памятников в исконно монгольских образах мифологии монголоязычных народов. Российский читатель познакомится с некоторыми итогами многолетнего изучения автором книги генезиса и поэтапной эволюции монгольской мифологии.
В процессе изучения монгольской мифологии можно выявить все истоки человеческого знания. Она представляет собой особый синкретизм раннего искусства, первобытных верований, донаучных представлений о мире, еще не дифференцированных.
Несомненно, на генезис монгольской мифодогии оказали большое влияние такие первобытные верования, как фетишизм, тотемизм, анимизм. Однако самым главным источником появления мифов оказались разные явления природы и отношения в обществе, реально существовавшие на стадии первобытнообщинного строя, трансформированные в фантастических образах, рожденных мифологическим мышлением древних монголов.
Хотя при беглом знакомстве причудливая фантастичность монгольских мифов, первоначально выраженных в зооморфных, затем в антропоморфных образах, мало похожа на действительность, сама эта фантастичность основана на реальности; эти мифологические рассказы воспринимались древними монголами-кочевниками как реальность, ибо они имели не столько умозрительные, сколько практические цели.

Сэндэнжавын Дулам - Монгольские мифы

Москва : Эксмо, 2024. — 256 с.+ 8 л. цв. ил.
ISBN 978-5-04-188181-8

Сэндэнжавын Дулам - Монгольские мифы – Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ОБРАЗЫ МИФОЛОГИИ МОНГОЛЬСКИХ КОЧЕВНИКОВ
Глава 1. Генезис пантеона монгольской мифологии
  • Образ-фетиш, образ-тотем, образ-дух — древнейшие образы монгольской мифологии
  • Мифы о Матери-Земле и владыке преисподней Эрлэг-хане
  • Мифы о Всевышнем Вечном Тэнгри и других божествах-тэнгриях мифологического пантеона древних монголов
  • Мифы о Солнце и Луне
Глава 2. образы астральных мифов
  • Мифы о созвездии Семи Старцев
  • Небесный путь, или галактика Млечный Путь
  • Персонажи мифа об образовании созвездия Трех Маралих и других звезд и созвездий
  • Мотивы и образы мифа о созвездии Обезьян
Глава 3. Космогенез в монгольской мифологии
  • Хаос как первоначальное состояние мира
  • Мифические образы Первотворцов Мира и их помощников-ныряльщиков
  • Еще раз о Первотворце Мира
  • Мифы о сотворении человека
  • Заключение
Приложение, мифические рассказы о противоборстве божеств-тэнгриев и чудовищ-мангасов
  • Миф о происхождении людей
  • Миф о божествах-тэнгриях
  • Миф о рождении божеств-тэнгриев на Земле
  • Миф об Алтан Галав Сандал хане
  • Миф о Хар багатуре
  • Богатырь Хар Сандал в мангасовых владениях
  • Миф о том, как был усмирен Богатырь Суунаг Цагаан
  • Миф о ханстве Жан Шамбала
  • Миф о Цагаан Сандале
  • Суунаг Цагаан во владениях мангасов-людоедов
  • Хар багатур в Жан Шамбале
  • Возвращение Хар багатура
  • Семь подвигов Суунаг Цагаана
  • Шилэн Галзуу багатур
  • Миф о богине Сам бурхан
  • Как вернули Алтан Галав Сандал хана
  • Приход Шагжамуни к Хан Хурмаст Тэнгри
  • Рождение двух небесных охранников
  • Миф о подавлении мангасов
  • Рождение Сэнлуна
  • Миф о том, как Хар багатур привез Сэнлуна
  • Как был вызван дух Алтан Галав Сандал хана
Views 321
Rating 5.0 / 5
Added 10.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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