В эту книгу включены краткие изложения противоположных позиций по теме конца времен. У меня нет ни места, ни терпения рассматривать их в полноте, хотя я буду ссылаться на них. Я уверен, что в этом процессе я оскорблю очень многих людей, поэтому приготовился выдержать поток крови виртуального стада «священных коров». Однако, я сохраняю решительную верность истине Слова Божьего и приверженность здравой научности, основанной на историческом, культурном, лингвистическом и текстовом контекстах, которые вместе определяют значение любого отрывка или пророчества Писания.

Я проследил за тем, чтобы твердо укоренить все, что я написал здесь, в непогрешимом Слове Божьем, Библии, но я также связал данную книгу с пророческим предвидением того, что, как я верю, произойдет. Я полагаю, что эти вещи согласуются с Писанием, и они обеспечивают немного больше, чем простое толкование Слова.

Ни один из вопросов, которые я затрагиваю, не касается условий спасения или какой-либо основной доктрины нашей веры, а также не является основанием для разделения между верующими. Любой, кто посвятил свою жизнь Иисусу, Сыну Божьему — второму Лицу Троицы, единому истинному Богу, рожденному от девы, Который умер вместо меня в жертву за мой грех и воскрес из мертвых, — они мои брат или сестра. Мы должны стоять вместе в любви. Мы можем иметь разногласия по вопросам пророчеств о последнем времени, но не по основным определениям природы Бога и нашего спасения.

Лорэн Сэндфорд - Видение надежды для последних дней

Издательство "Оливковый сад" - 2020. - 204 с.

ISBN 978-966-2478-08-2

Р. Лорэн Сэндфорд - Видение надежды для последних дней - Содержание

Вступление

Глава 1. Определение основных терминов

Глава 2. Парадокс и обетование грядущего века

Глава 3. Тысячелетнее Царство: Откровение 20

Глава 4. Чего нас учили бояться

Глава 5. Происхождение доктрины о предскорбном восхищении и других ошибочных учений

Глава 6. Понимание Откровения Иоанна

Глава 7. Победа в Откровении

Глава 8. Откровение сыновей Божьих

Глава 9. Поклонение в Последние Дни

Глава 10. Урожай Последних дней

Глава 11. Падение Вавилона и вознесение Церкви

Глава 12. 70 недель в годах

Глава 13. Два свидетеля: знак надежды

Глава 14. Откровение 12: одетая в солнце женщина

Глава 15. Откровение 19 и далее: Победа

В заключение

Р. Лорэн Сэндфорд - Видение надежды для последних дней - Понимание Откровения Иоанна

В этой книге я раскрывал и буду продолжать раскрывать различные элементы Откровения Иоанна. В этой главе я делаю обзор, чтобы помочь читателю понять книгу, которая может казаться сложной.

Апостол Иоанн написал Откровение в пожилом возрасте на основании видений, полученных им в изгнании на острове Патмос (у восточного побережья Азии, нынешней Турции) приблизительно в 90 г. н. э. Полагаясь на то, что Иисус призвал его быть учеником около 30 г. н. э., можно предположить, что ему было от 80 до 90 лет. За исключением писем к семи церквям в 2 и 3 главах Откровения, это апокалиптическая литература, написанная символами, которые нужно толковать.

Из-за своей символической и апокалиптической природы, ни одна книга Библии не вызывала больших противоречий и не породила больше путаницы, чем Откровение Иоанна. Пожалуйста, просмотрите мои предыдущие комментарии о природе апокалиптической литературы, чтобы начать понимать и иметь систему координат для обработки информации.

Исторически Книга Откровения и ее символы интерпретировались через призму четырех разных взглядов. Другими словами, большинство из нас читают и понимают практически любую форму коммуникации через набор фильтров, которые определяют, как мы воспринимаем содержание. Восприятие Книги Откровения не является исключением. Ниже приведено краткое описание этих четырех фильтров.

Четыре преобладающих взгляда

Претеризм

Претеристы полагают, что Откровение просто показывает события первого века под властью Римской империи, а также ожидание ужасных гонений, которое было у ранней церкви, и уверенность в том, что Иисус скоро вернется, чтобы свергнуть римлян и спасти их. Для чистых претеристов все, что содержится в Откровении, уже произошло в первом веке.

Исторический подход

Люди, которые видят Откровение через этот фильтр, толкуют эту книгу как символическую запись и пророчество о полной истории церкви от первого столетия до возвращения Иисуса и конца века, который, как понятно, еще не произошел. Эта точка зрения разделяет части книги на различные периоды истории, в которых Бог делал и будет делать определенные вещи через движения и тенденции.

Идеалистический подход

Для идеалиста Откровение является просто символическим представлением вселенского конфликта на небесах между силами Царства Божьего и силами сатанинского зла. Это может быть отражено в событиях на земле, но не обязательно рассматривается как пророчество о грядущих земных событиях.

Футуристический подход

Те, кто придерживается этой точки зрения, почти полностью читают Откровение как предсказания о будущих событиях, ведущих к концу света, выраженных в символических терминах. С точки зрения футуризма, который обычно принимается приверженцами диспенсационализма, семь церквей — это семь последовательных периодов церковной истории во время эры церкви, а остальная часть книги посвящена отдаленному будущему, ведущему непосредственно к концу времени.