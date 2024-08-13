Дело служения

Но верно и обратное. Когда христиане учатся быть миротворцами, они могут обращать конфликты в возможность укрепления отношений и превращать свою жизнь в свидетельство спасительной любви Иисуса Христа.

Большинство из нас готовы засвидетельствовать, что подобные явления в современной жизни очень редки. Когда люди в зале суда, на церковном собрании, на рабочем месте или у себя дома в спальне «входят в клинч», их отношениям часто наносится серьезный ущерб. Конфликты отнимают у нас драгоценное время, энергию, деньги, возможность служебного роста и общественного служения. Но хуже всего то, что они обесценивают наше свидетельство о Христе. Когда мы, верующие, втянуты в серьезное противостояние или отстранены друг от друга, мало кто станет обращать внимание на наши попытки возвещать примиряющую любовь Иисуса Христа.

Как муж и отец я был свидетелем того, как библейское миротворчество превращало острые конфликты в нашей семье в возможность осознать общий грех и общую нужду в Спасителе и сблизиться с Ним и друг с другом. И как бывший инженер, а теперь — руководитель межцерковной миссии я видел, как самые запутанные трудовые конфликты разрешались самым конструктивным образом, когда в разгар спора один из работников решал поделиться со спорщиками благодатью.

Как юрист и миротворец-христианин я видел, как эта сила разрешила сотни конфликтов, таких как разногласия по контрактам, церковные распри, служебные споры, людские ссоры, разводы и тяжбы из-за причинения разного рода ущерба. Как старейшине церкви мне не раз приходилось видеть, как Бог использовал верных Ему миротворцев, чтобы защитить и усилить единство паствы, конфликтующей по поводу стратегии церкви, роли ее руководителей, финансов, способов поклонения, найма персонала, детского образования и новых программ.

Миротворцы — это люди, дышащие благодатью. Они черпают силы во власти и милосердии Иисуса Христа и вносят в повседневные конфликты любовь, мудрость и силу. Богу доставляет радость дарить Свою благодать через миротворцев и использовать их, чтобы рассеивать гнев, улучшать взаимопонимание, осуществлять правосудие и ободрять людей на их пути к раскаянию и примирению.

Кеннет Сенди - Миротворец - Библейские принципы разрешения конфликтов

Пер. с англ. —4-е изд. — СПб.: Виссон, 2016. — 336 с. — (Дело служения).

ISBN 0-8010-6485-6 (англ.)

Перевод с английского The Peacemaker (Third Edition) Kenneth Sande by Baker Books, a division of Baker Publishing Group, Grand Rapids, MI, 49516, U.S.A.

Кеннет Сенди - Миротворец - Библейские принципы разрешения конфликтов - Оглавление

Что нового содержит это издание?

Предисловие

ЧАСТЬ 1. ПРОСЛАВЛЯЙТЕ ГОСПОДА

Глава 1. Конфликт предоставляет возможности

Глава 2. Живите в мире

Глава 3. Верьте в Бога и творите добро

ЧАСТЬ 2. ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ БРЕВНА В СОБСТВЕННОМ ГЛАЗУ

Глава 4. Действительно ли то, за что вы боретесь, стоит борьбы?

Глава 5. Конфликт начинается в сердце

Глава 6. Признание приносит свободу

ЧАСТЬ 3. ПОЙДИТЕ И ОБЛИЧИТЕ БРАТА СВОЕГО В ЕГО ОШИБКЕ

Глава 7. Только между вами

Глава 8. «Истинною любовью...»

Глава 9. «Возьми с собою еще одного или двух...»

ЧАСТЬ 4. ПОЙДИТЕ И ПРИМИРИТЕСЬ

Глава 10. «Как Христос простил вас, так и вы»

Глава 11. Заботьтесь и о других

Глава 12. «Побеждай зло добром»

Заключение. Принципиальная позиция миротворца

Приложение А. Лист самоконтроля миротворца

Приложение Б. Альтернативные пути решения споров

Приложение В. Принципы возмещения ущерба

Приложение Г. Когда следует обращаться в суд?

Приложение Д. «Служение миротворцев»

Приложение Е. Развитие культуры мира в вашей церкви

Примечания

Библиография

Указатель имен

Указатель библейских цитат и ссылок

Кеннет Сенди - Миротворец - Библейские принципы разрешения конфликтов - Предисловие

Эта книга должна помочь вам стать миротворцем. Она предлагает простой и в то же время всеобъемлющий подход к разрешению конфликтов. Поскольку этот подход основан на Божьем Слове, он чрезвычайно эффективен и с его помощью можно как загасить обычные повседневные ссоры, так и предотвратить разводы, преодолеть серьезные разногласия в церкви и урегулировать юридические тяжбы вокруг многих миллионов долларов. Предлагаемый подход можно свести к четырем основным принципам:

Прославляйте Господа (см.: 1 Кор. 10:31). Библейское миротворчество мотивируется и направляется желанием прославить Бога, являя миру Его примиряющую любовь и силу. По мере того как мы черпаем из источника Его благодати, следуем Его примеру и претворяем в жизнь Его учение, мы освобождаемся от импульсивных эгоистичных решений, которые только усугубляют конфликт, и прославляем Бога, демонстрируя силу Благой вести в нашей жизни.

Избавьтесь от бревна в собственном глазу (см.: Мф. 7:5). Когда мы нападаем на других людей, мы только провоцируем их на ответные выпады. Вот почему Иисус учит нас, что сначала мы должны уяснить для себя свою собственную роль в конфликте и только тогда думать о том, какова роль в нем противной стороны. Не придавая значения мелким проступкам людей и честно признавая свои ошибки, мы нередко вызываем подобный отклик у наших оппонентов и открываем путь для искренних и конструктивных переговоров.

Пойдите и обличите брата своего в его ошибке (см.: Мф. 18:15). Иногда в процессе миротворчества приходится прибегать к конфронтации с противной стороной. Если люди не хотят нести ответственность за свои поступки, мы вынуждены милосердно, но твердо им противостоять. Если они отказываются должным образом реагировать на конфликт, нам, согласно учению Иисуса, следует привлечь к решению спора уважаемых друзей, руководителей церкви или иных придерживающихся нейтральной позиции лиц, которые могут помочь нам в восстановлении мира.

Пойдите и примиритесь (см.: Мф. 5:24). Наконец, процесс миротворчества предполагает принятие на себя обязательств по восстановлению разрушенных отношений и разработку справедливых соглашений, удовлетворяющих все вовлеченные в конфликт стороны. Когда мы прощаем других, как Иисус простил нас, и ищем решений, которые учитывают интересы другой стороны так же, как и наши собственные, это расчищает оставшиеся после конфликта руины, делает примирение возможным и ведет к подлинному миру.

Эти принципы были разработаны «Служением миротворцев», основанным в 1982 г., для того чтобы помочь христианам и церквам разрешать конфликты по-библейски (см.: Приложение Д). Работая вместе с талантливыми миротворцами из разных частей света, мы обнаружили, что эти принципы не знают национальных и культурных границ. Они оказались востребованными и эффективными в Южной Корее, Австралии, Индии, Руанде, Болгарии и Перу так же, как и в Соединенных Штатах Америки.

Но в то же время эти принципы оказались противоречащими нравственным установлениям всех человеческих культур. Независимо от того, в какой стране мы родились, ни у кого из нас нет естественной склонности исполнять заповеди Иисуса — любить своих врагов, признавать свою неправоту, мягко обращаться с теми, кто в чем-то перед нами виноват, подчиняться своей церкви и прощать тех, кто причинил нам боль. На самом деле, если предоставить нас самим себе, мы будем поступать наоборот.

К счастью, Бог даровал нам средства, с помощью которых мы можем преодолевать свои естественные слабости и научиться конструктивно реагировать на конфликт. Его решение этих проблем — это Благая весть, добрая новость о том, что «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников...» (1 Тим. 1:15). Бог послал Своего Сына, чтобы тот Своей смертью и воскресением заплатил за наши грехи. Когда мы верим в это и вверяем себя Иисусу, Бог прощает нам все наши грехи. Посредством Благой вести Он также позволяет нам учиться противостоять искушениям, соблюдать Его заповеди и жить угодной Ему жизнью.

Эта чудесная новость может кардинальным образом изменить наш взгляд на конфликт. С помощью Евангелия Господь побуждает нас претворять в жизнь четыре принципа миротворчества. Благоговея перед Его несравненной благодатью, мы узнаём, что истинная радость состоит в том, чтобы прославлять Бога, а не преследовать свои эгоистичные цели. Когда мы осознаём, что Бог милует исповедавших свои грехи, мы перестаем во что бы то ни стало держать оборону и становимся способными признать свою неправоту. Получая благословение и видя, как Евангелие с любовью указывает нам на наш грех, мы вдохновляемся на то, чтобы мягко поправлять неправых и примиряться с ними. И когда мы радуемся освобождающему нас Божьему прощению, мы обретаем такую же способность прощать. Евангелие Иисуса Христа дает нам и образец прощения, и мотивацию для него!

Господь также предоставил нам мощную систему поддержки миротворчества: это не что иное, как церковь. Если мы оказываемся неспособными самостоятельно разрешить конфликт, Бог велит, чтобы в дело вступила поместная церковь с имеющимися в ее распоряжении мудростью, властью и ресурсами (см.: Мф. 18:16-17; Флп. 4:2-3; 1 Кор. 6:1—8). Я благодарю Бога за многие церкви, которые преданно исполняют свою миротворческую роль. Они учат своих членов быть миротворцами, готовят талантливых верующих, чтобы те в качестве посредников могли участвовать в конфликтах и управлять ими, и в духе любви и ответственности утверждают служение, в атмосфере которого члены церкви, оказавшиеся виновными в серьезных прегрешениях, могли бы вернуться в ее лоно.