Книга «Мова пророків» Роберта Сент-Джона — це захоплива біографія Еліезера Бен-Єгуди, людини, чия фанатична відданість ідеї перетворила давню мову молитов та священних текстів на живу, сучасну мову щоденного спілкування. Автор змальовує портрет Бен-Єгуди не просто як лінгвіста, а як справжнього пророка-революціонера, який попри хворобу, бідність та запеклий опір як релігійних фанатиків, так і скептиків, поставив собі за мету неможливе: відродити іврит як національну мову єврейського народу на його історичній батьківщині. Сент-Джон майстерно передає атмосферу Палестини кінця XIX — початку XX століття, де кожен новий вислів, вигаданий Бен-Єгудою для сучасних предметів, ставав цеглиною у фундаменті майбутньої держави.

У центрі розповіді — неймовірний експеримент Бен-Єгуди над власною родиною: його син став першою дитиною за багато століть, для якої іврит був рідною мовою, оскільки батько забороняв спілкуватися з ним будь-якою іншою мовою. Автор детально описує процес створення першого словника сучасної єврейської мови, боротьбу за впровадження івриту в школах та драматичні конфлікти, що супроводжували цей мовний ренесанс. Книга Сент-Джона — це гімн силі людського духу та інтелектуальному подвигу, який довів, що мова може бути не лише засобом комунікації, а й головним інструментом національного відродження та ідентичності.

Праця Роберта Сент-Джона читається як пригодницький роман, хоча в її основі лежать реальні історичні факти. Вона демонструє, як одна особистість, озброєна лише пером та непохитною вірою, змогла змінити хід історії та повернути голос цілому народу. Це видання є надзвичайно актуальним для будь-якої нації, що перебуває в процесі пошуку або відновлення власної мовної та культурної самобутності, оскільки історія Бен-Єгуди — це найнаочніший приклад того, що «мертвих» мов не існує, поки є ті, хто готовий ними жити й дихати.

Роберт Сент-Джон – Мова пророків – Життя Бен-Єгуди і неймовірне відродження івриту

Переклала з англійської Ярослава Стріха. – Київ: «Наш формат», 2023. – (Єврейська біблиотека.)

ISBN 978-617-8277-04-8

Роберт Сент-Джон – Мова пророків – Зміст

Передмова

Пролог

1 Хай буде воля Твоя

2 Як перехитрити царя Олександра

3 Подяка Робінзонові Крузо

4 Два кучері+дві дівчини

5 Хвороба росту

6 Перший навернений

7 Свято з чарчиною коньяку

8 Детектив, учений, чаклун і повитуха

9 Рішучі шахи

10 Двоє — це вже товариство

11 Один золотий луїдор

12 ЯкСпіноза

13 Два народження

14 Одне дерево

15 Диво дощу

16 Час на Дебору

17 Три смерті

18 Інтриги й підкуп

19 Народження промисловості

20 Епістолярне кохання

21 Як стати принцесою

22 «Шалом, дода!»

23 Як прекрасне полум’я

24 Друкарське чорнило

25 Саул виморив тисячі

26 За ґратами

27 Узятий на поруки

28 Слова повсюди

29 Спалена кар’єра

30 На орієнтальний манір

31 Якщо ти цього забажаєш

32 Райський сад

33 Елієзерів Париж

34 Хемдин Лондон

35 Хованки

36 Двоє бородатих хрестоносців

37 Три залізні скрині

38 «Готель на ніч» для євреїв

39 «Це діється насправді?»

40 Кохання, революція, мистецтво

41 3 капелюхом у руці

42 Мовна війна

43 1914

44 1917

45 Іврит сягає повноліття

46 Друг проти друга

47 Лише десять рядків

Епілог