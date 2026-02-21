Сент-Джон - Мова пророків

Сент-Джон - Мова пророків
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Мова пророків» Роберта Сент-Джона — це захоплива біографія Еліезера Бен-Єгуди, людини, чия фанатична відданість ідеї перетворила давню мову молитов та священних текстів на живу, сучасну мову щоденного спілкування. Автор змальовує портрет Бен-Єгуди не просто як лінгвіста, а як справжнього пророка-революціонера, який попри хворобу, бідність та запеклий опір як релігійних фанатиків, так і скептиків, поставив собі за мету неможливе: відродити іврит як національну мову єврейського народу на його історичній батьківщині. Сент-Джон майстерно передає атмосферу Палестини кінця XIX — початку XX століття, де кожен новий вислів, вигаданий Бен-Єгудою для сучасних предметів, ставав цеглиною у фундаменті майбутньої держави.

У центрі розповіді — неймовірний експеримент Бен-Єгуди над власною родиною: його син став першою дитиною за багато століть, для якої іврит був рідною мовою, оскільки батько забороняв спілкуватися з ним будь-якою іншою мовою. Автор детально описує процес створення першого словника сучасної єврейської мови, боротьбу за впровадження івриту в школах та драматичні конфлікти, що супроводжували цей мовний ренесанс. Книга Сент-Джона — це гімн силі людського духу та інтелектуальному подвигу, який довів, що мова може бути не лише засобом комунікації, а й головним інструментом національного відродження та ідентичності.

Праця Роберта Сент-Джона читається як пригодницький роман, хоча в її основі лежать реальні історичні факти. Вона демонструє, як одна особистість, озброєна лише пером та непохитною вірою, змогла змінити хід історії та повернути голос цілому народу. Це видання є надзвичайно актуальним для будь-якої нації, що перебуває в процесі пошуку або відновлення власної мовної та культурної самобутності, оскільки історія Бен-Єгуди — це найнаочніший приклад того, що «мертвих» мов не існує, поки є ті, хто готовий ними жити й дихати.

Роберт Сент-Джон – Мова пророків – Життя Бен-Єгуди і неймовірне відродження івриту

Переклала з англійської Ярослава Стріха. – Київ: «Наш формат», 2023. – (Єврейська біблиотека.)

ISBN 978-617-8277-04-8

Роберт Сент-Джон – Мова пророків – Зміст

Передмова

Пролог

  • 1 Хай буде воля Твоя

  • 2 Як перехитрити царя Олександра

  • 3 Подяка Робінзонові Крузо

  • 4 Два кучері+дві дівчини

  • 5 Хвороба росту

  • 6 Перший навернений

  • 7 Свято з чарчиною коньяку

  • 8 Детектив, учений, чаклун і повитуха

  • 9 Рішучі шахи

  • 10 Двоє — це вже товариство

  • 11 Один золотий луїдор

  • 12 ЯкСпіноза

  • 13 Два народження

  • 14 Одне дерево

  • 15 Диво дощу

  • 16 Час на Дебору

  • 17 Три смерті

  • 18 Інтриги й підкуп

  • 19 Народження промисловості

  • 20 Епістолярне кохання

  • 21 Як стати принцесою

  • 22 «Шалом, дода!»

  • 23 Як прекрасне полум’я

  • 24 Друкарське чорнило

  • 25 Саул виморив тисячі

  • 26 За ґратами

  • 27 Узятий на поруки

  • 28 Слова повсюди

  • 29 Спалена кар’єра

  • 30 На орієнтальний манір

  • 31 Якщо ти цього забажаєш

  • 32 Райський сад

  • 33 Елієзерів Париж

  • 34 Хемдин Лондон

  • 35 Хованки

  • 36 Двоє бородатих хрестоносців

  • 37 Три залізні скрині

  • 38 «Готель на ніч» для євреїв

  • 39 «Це діється насправді?»

  • 40 Кохання, революція, мистецтво

  • 41 3 капелюхом у руці

  • 42 Мовна війна

  • 43 1914

  • 44 1917

  • 45 Іврит сягає повноліття

  • 46 Друг проти друга

  • 47 Лише десять рядків

Епілог

