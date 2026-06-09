Сент-Джон - Таємниця Темного Бору
«Таємниця Темного Бору» — тепла християнська повість про дитинство, дружбу, провину, покаяння і відкриття Божої любові. Рут і Філіп проводять канікули серед англійської природи, будують лісовий вігвам, спостерігають за птахами й знайомляться з Террі, хлопчиком із бідної родини, чия доля поступово змінює їхнє розуміння добра, співчуття та відповідальності.
У центрі книги — внутрішній шлях Рут: від норовистої, ревнивої та самолюбної дівчинки до дитини, яка вчиться чути голос Доброго Пастиря. Через образ заблукалого ягняти, розмови з пастухом містером Тенді та зустріч із людським стражданням авторка показує, що християнська віра не зводиться до моралізаторства, а відкривається як жива відповідь на любов Христа, Який шукає, прощає і веде додому.
Сент-Джон Патриція – Таємниця Темного Бору
Пер. з англ. Д. Скідан. — Львів : Свічадо, 2026. — 184 с.
ISBN 978-617-8600-84-6 (електронна версія)
ISBN 978-617-8643-39-3 (паперова версія)
Сент-Джон Патриція – Таємниця Темного Бору – Зміст
Розділ 1. Плани на канікули
Розділ 2. Вігвам
Розділ 3. Террі
Розділ 4. Заблукале ягня
Розділ 5. Чудова ідея
Розділ 6. Злощасне чаювання
Розділ 7. Утеча
Розділ 8. Новий друг
Розділ 9. «Мої вівці слухаються Мого голосу…»
Розділ 10. Нещастя
Розділ 11. Відвідини священника
Розділ 12. Нежданий лист
Розділ 13. Прогулянка під місяцем
Розділ 14. Нічна пригода
Розділ 15. Блаженніше давати
Розділ 16. На хмільниках і луках
Розділ 17. Таємниця
Розділ 18. Террі вдома
Розділ 19. Пояснення, яке втішає
Розділ 20. Незрівнянне Різдво
No comments yet. Be the first!