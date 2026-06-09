Сент-Джон - Таємниця Темного Бору

«Таємниця Темного Бору» — тепла християнська повість про дитинство, дружбу, провину, покаяння і відкриття Божої любові. Рут і Філіп проводять канікули серед англійської природи, будують лісовий вігвам, спостерігають за птахами й знайомляться з Террі, хлопчиком із бідної родини, чия доля поступово змінює їхнє розуміння добра, співчуття та відповідальності.

У центрі книги — внутрішній шлях Рут: від норовистої, ревнивої та самолюбної дівчинки до дитини, яка вчиться чути голос Доброго Пастиря. Через образ заблукалого ягняти, розмови з пастухом містером Тенді та зустріч із людським стражданням авторка показує, що християнська віра не зводиться до моралізаторства, а відкривається як жива відповідь на любов Христа, Який шукає, прощає і веде додому.

Сент-Джон Патриція – Таємниця Темного Бору

Пер. з англ. Д. Скідан. — Львів : Свічадо, 2026. — 184 с.

ISBN 978-617-8600-84-6 (електронна версія)

ISBN 978-617-8643-39-3 (паперова версія)

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