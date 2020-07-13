Воплощение Единородного Сына Божия и пришествие Его в мир как Ходатая «Бога и человеков» (11 им. 2,5) является средоточием и основанием всей мировой истории домостроительства спасения человечества. Это — краеугольный камень (Мф. 21,42—44), составляющий основу, начало и сущность христианства (61:10; ср. 65:24).

На догмате Боговоплощения, как на незыблемой скале, зиждется, «из него и с ним раскрывается», все учение Святой Церкви Христовой (65:24). Поэтому догмат Воплощения есть центральный догмат христианства, «Святое Святых» (54:7) нашей религии и ключ к пониманию всего христианского вероучения.

На вере в Боговоплощение основывается все мировоззрение христианина, его духовная жизнь, все его чаяния и упования, его спасение. «Несть бо иного имене под небесем, данного в челове- цех, о немже подабает спастися нам» (Деян. 4,12), кроме имени Богочеловека. «Сына Своего Единородного посла Бог в мир, да живи будем Им» (1 Ин. 4,9). «И сие есть свидетельство, яко живот вечный дал есть нам Бог, и сей живот в Сыне Его есть. Имеяй Сына Божия имать живот: а не имеяй Сына Божия живота не имать» (1 Ин. 5,11—12). «Аз есмь Путь и Истина и Живот: ник- тоже приидет ко Отцу, токмо Мною» (Ин. 14,6). «Аз есмь Дверь: Мною аще кто внидет, спасется» (Ин. 10,9), — говорит Господь.

Иеромонах Серапион (Фадеев) - Православное учение о воплощении Сына Божия

Тула: Гриф и К. 2009 г. — 272 с.

ISBN 978-5-8125-1373-3

Иеромонах Серапион (Фадеев) - Православное учение о воплощении Сына Божия - Содержание

Жизнеописание

Слово Высокопреосвященного Серапиона, Митрополита Тульского и Белевского

Предисловие

Введение

Первородный грех

Наличие полноты божества и человечества в Господе Нашем Иисусе Христе, как залог спасения человечества

Смысловое значение понятия «Логос»

Учение о Логосе как Божественной премудрости в книгах Ветхого Завета

Ветхозаветное учение о Божественной Природе Второй Ипостаси Святой Троицы в псалмах, пророческих и учительных книгах

Новозаветное учение о Божественной природе Второй Ипостаси Святой Троицы у евангелистов, святых апостолов и святых отцов

Учение Священного Писания и святых отцов о человеческой природе воплотившегося Сына Божия

Сверхестественное рождение Господа Нашего Иисуса Христа

Безгрешность воплотившегося Сына Божия

Воплотившийся Сын Божий есть одно Лицо — Божеское

Образ соединения двух естеств в Едином Лице Богочеловека

Следствия Ипостасного соединения естеств в Господе Иисусе Христе по отношению к Нему Самому

Следствия ипостасного соединения естеств в Господе Нашем Иисусе Христе по отношению к Пресвятой Деве Марии

Значение единства Божественной Ипостаси в воплотившемся Сыне Божием

Заключение

Библиография

Иеромонах Серапион (Фадеев) - Православное учение о воплощении Сына Божия - Введение

Воплощение Единородного Сына Божия «нас ради человек и нашего ради спасения» было предопределено Богом предвечно.

Триипостасный Творец мира, от века предвидя, что человек, хотя и будет сотворен совершенным, все же нарушит заповедь Божию и лишится «рая сладости» (Божественная Литургия по чинопоследованию святого Василия Великого, 2-я молитва Евхаристического канона), но ведая также, что он после падения снова обратится к Нему, от вечности же определил спасти человека — послать в мир «Сына Своего (Единороднаго), рождаемаго от Жены, бываема под законом, да подзаконныя искупит, да всы- новление восприимем» (Гал. 4,4—5).

Но «какой ум проникнет в «Совет Превечный» в недоступном для твари Святилище Триипостасного Божества? Какой слух вместит в ответ на изволение Бога Отца соизволительное слово Бога Слова, впрочем коснувшееся некогда слуха одного из пророков: «Се, иду сотворити волю Твою, Боже» (Евр. 10,9; Пс. 39,8—9)» (49:402-403).

Безусловно, ясное созерцание полноты непостижимых тайн Божественного домостроительства невозможно не только слабому, помраченному грехом уму человеческому, но и светлым серафимским умам. Однако в той мере, в какой для нас это необходимо и спасительно, Священное Писание, приоткрывая таинственную завесу вечности, дает нам возможность проникнуть в глубину «богатства, премудрости и разума Божия» (Рим. 11,33), уразуметь отчасти тайну, «леты вечными» умолчанную (Рим.

14,24).

Так, утверждая вечность определения о спасении человечества через Воплощение Бога Слова, святой апостол Павел свидетельствует, что во Христе Бог Отец «избра нас... прежде сложения мира, ...прежде нарек нас во усыновление Иисус Христом в Него, по благоволению хотения Своего, в похвалу славы Благодати Своея, Еюже облагодати нас о Возлюбленнем» (Еф. 1,4—6); что в этом Бог открывает «тайну воли Своея по благоволению Своему, еже прежде положи в Нем, в смотрение исполнения времени, возглавите всяческая о Христе, яже на небесех и яже на земли в Нем» (Еф. 1,9-10).

И это есть домостроительство «тайны сокровенныя от веков в Бозе, создавшем всяческая Иисус Христом, да скажется ныне началом и властем на небесных Церковию многоразличныя премудрость Божия, по предложению век, еже сотвори о Христе Иисусе Господе нашем» (Еф. 3,9—11).

Согласно учению Божественного Откровения богословстьо- вали и святые отцы.

Так, святой Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, говорит: «Благодать, дарованная нам Спасителем, хотя, по словам Апостола, «явилась» и дарована только с пришествием Спасителя (Тит. 2,11), однако же, предуготована была прежде, нежели получили мы бытие, лучше же сказать, даже «прежде сложения мира» (1 Петр. 1,20).

И какая благая и чудная тому причина! Неприлично было Богу составить о нас Совет впоследствии, чтобы не оказаться как бы неведукмцим, что постигнет нас Посему Бог всяческих, созидая нас Словом Своим, более нас самих зная наше положение и предуведав, что мы, сотворенные совершенными, впоследствии сделаемся преступниками заповеди и за преслушание изринуты будем из рая, как Человеколюбивый и Благий, в Собственном Слове Своем, Которым и создал нас, предуготовляет домостроительство нашего спасения» (7:368).

Таким образом, Богу, как Всеведущему, «разумна от века... вся дела Его» (Деян. 15,18), и всевидящие очи Божии всегда «видесте» еще «несоделанное» наше (Пс. 138,16). Поэтому, прежде чем был сотворен мир и появилось время, прежде чем человек получил свое бытие и пал, в Предвечном Совете Святой Троицы был избран достойный и действенный способ, в котором «прощающая милость и судящая истина «сретостеся», правда Божества и мир человечества «облобызастася» (Пс. 84,11)» (42:88), и в высшей степени и полном согласии проявились Божии совершенства. Поистине средство, самое достойное Бога! Поистине «камение возопиет» (Лк. 19,40), если не воскликнуть вместе с приснопамятным митрополитом Филаретом:

«Какое высокое и дивное домостроительство Божие! Какое глубокое и неисследимое Таинство!.. Мысль пред безмерною высотою и глубиною Таинства теряет крила... слово немеет пред не- объятностию созерцания» (49:402).