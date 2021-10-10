Посылает ли домовладыка слугу за овцами, не накормив его? Посылает ли отец сына на пахоту без плуга и волов? Посылает ли воевода воина в бой без оружия? Не посылает. И Бог не посылает в мир сей слуг Своих, сынов Своих, воинов Своих, не напитав их, не обеспечив и не вооружив. Люди не мудрее и не милостивее Бога - далеко не так! А если и они умеют снабжать своих посланников необходимым, Бог тем более сумеет снабдить необходимым Своих. О том, что Бог обильно подает Свою благодать делающим Его дело, очевиднее всего свидетельствует пример свяrых апостолов. То, что двенадцать человек, простого происхождения и ремесла, без войска и богатства, без земного блеска и силы, смогли оставить свои дома и родных и отправиться в мир проповедать Христово Евангелие, то есть нечто совершенно новое и противоположное всему тому, что мир дотоле считал истиною и благом, - не может бьпъ объяснено ничем, кроме Божией помощи.

А смелость восстать против ложной учености ученейших, пагубного богатства богатейших и жестокой власти сильнейших мира сего - как бы простые рыбаки посмели и сумели это сделать, если бы Бог не питал их Своею мудростью, не защищал Своею силой и не вооружал Своим оружием? И, кроме того, они с неустрашимостью и выносливостью претерпели неслыханные муки и неописуемые унижения: их терзали и люди, и природные стихии; их заковьmали в цепи; их преследовали насмешками и побивали камнями; их морили голодом в темницах; в узах их перевозили по бурным морям с одного края земли на другой; их бросали диким зверям, их усекали и распинали; они, двенадцать рыбаков, видели весь мир до зубов вооруженным против них - и воистину, о, воистину, они не могли не иметь некоей непобедимой таинственной помощи, некоей пищи, которая не ю~адется в уста, но питает, некоего оружия, которое не держат в руках и которое не видно для войска вражеского.

Сербские светильники: благословение с Балкан - Святитель Николай Сербский, преподобный Иустин (Попович), архимандрит Фаддей Витовницкий

Серия "Духовный азбуковник"

Алфавитный сборник

Издательство Благочестие М.: 2018. 360 с.

ISBN 978-5-9500363-5-4

Сербские светильники: благословение с Балкан - Святитель Николай Сербский, преподобный Иустин (Попович), архимандрит Фаддей Витовницкий - Оглавление