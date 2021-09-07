Николай Сербский - Объяснение десяти заповедей данных Моисею

Поистине, краток этот закон, однако эти заповеди много говорят любому, кто умеет думать и кто ищет спасения души своей. Тот, кто не поймет сердцем этот главный Божий закон, не сможет принять ни Христа, ни Его учения. Кто не научится плавать на мелководье, тот не сможет плавать на глубине, ибо утонет. И кто прежде не научится ходить, не сможет побежать, ибо упадет и разобьется. И кто прежде не научится считать до десяти, никогда не сможет сосчитать тысячи. И кто прежде не научится читать по слогам, никогда не сможет бегло читать и красноречиво говорить. И кто прежде не заложит фундамент дома, напрасно будет пытаться возвести крышу. Повторяю: кто не блюдет заповеди Господни, данные Моисею, напрасно будет стучаться в двери Христова Царства. А что гласит Первый Божий Закон и что означают Заповеди Господни, мы поймем, если рассмотрим их поближе и подольше над ними поразмыслим. Я Господь, Бог твой ... Да не будет у тебя ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ немощного, одари силою большею, чтобы я мог лучше служить Тебе.

Боже, дай мне мудрости, чтобы полученную от Тебя силу я не употребил во зло, но только на благо себе и ближним своим для величания славы Твоей. Аминь. В Боге - вся мудрость, и вне Бога нет ни мудрости, ни капли знания. Всякую тварь Господь наделил частицей Своей мудрости. Поэтому, брат мой, думая, что Бог дал мудрость лишь человеку, ты ошибешься. Мудрость есть у пчелы и мухи, у ласточки и аиста, у дерева и камня, у воды и воздуха, у огня и ветра. Во всем пребывает Премудрость Божия, и ничто не могло бы существовать без крупицы мудрости. По мудрости Божией животное заранее чувствует опасность; и пчела строит соты; и муха предчувствует дождь; и ласточка лепит гнездо; и аист выхаживает птенцов; и дерево знает, как расти; и камень умеет молчать и держать форму; и вода умеет течь с горы вниз и парить облаком; и огонь, дремлющий во всякой вещи, может греть и светить; и ветер знает, куда дуть, и приносит чистоту нечистотам и здоровье болящим. В самом деле, никто и ничто не имеет своей собственной мудрости, которую он сам сотворил или сам породил, но вся мудрость проистекает из одного­ единственного источника всевозможной мудрости. И источник этот - в Боге. По­ этому, когда ищешь мудрость, ищи ее только в Боге, ибо Господь есть Источник живоносной и великой Премудрости. Кроме этого Источника других нет.

Святитель Николай Сербский - Объяснение десяти заповедей данных Моисею

Клин: Христианская жизнь, 2011. - 64 с.

ISBN 978-5-93313-124-3

Святитель Николай Сербский - Объяснение десяти заповедей данных Моисею - Содержание

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ

ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ

СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ

ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ

ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

ДЯСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ