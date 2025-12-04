Сердце человека или Духовное зеркало сердца

Эта книжечка не нова. Она появилась впервые более двухсот лет тому назад и стала большой благодатью для тысячи душ. Мы выпускаем ее в пересмотренной, соответствующей слову Божьему, форме. Это духовное зеркало, в котором люди могут видеть свое духовное состояние как его видит сам Бог. Бесчисленное множество людей в этой книжечке узнает своё собственное сердце и новый дух. При чтении этой книги вспомни о том, что она представляет собой зеркало, в котором ты можешь увидеть себя самого, язычник ли ты, христианин, неверующий или отступник. Ты можешь увидеть своё состояние так, как тебя видит Бог. У Бога нет представления о личности, Он видит сердце. Сатана - отец лжи, князь тьмы и бог этого мира. Он наряжается в одежды Ангела света и этим соблазняет много душ. Но он однако больше не Ангел света, его образ преображён, однако многие настоящего образа сатаны не хотят узнать. Как и раньше, и в наши дни существует много лжепророков, лукавых делателей, принимающих вид Апостолов Христовых. И не удивительно, потому-что сатана сам принимает вид Ангела света (2.Кор. 11:13-14). Дьявол, как и раньше, ослепил умы неверующих, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа (2.Кор. 4:4). Все грешники и неверующие духовно мертвы перед Богом, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. (Еффес. 2:2).

Если ваши глаза не откроются для вашего гибельного состояния, вы пойдёте дорогой проклятия. Если ты изучаешь картины, ты можешь запрещать свету Бога показать сердца. Исповедуй свои грехи, потому что Слово Божие говорит: "Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды" (1. Иоанна 1:8-10). "Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха" (1.Иоанна 1:7). Либо ты принадлежишь дьяволу, либо принадлежишь Богу. Либо ты раб греха, либо слуга Бога. Если грех правит твоей жизнью, не отрицай этого. Обратись к Богу, который готов тебя освободить через Иисуса Христа, который пришёл в мир спасти грешников и разрушить, сломать власть сатаны, который имеет её над нами благодаря нашим грехам. Он нам избавление. Ты стоишь перед Богом, который знает все твои тайны, видит все мысли и тайные поступки. Невозможно ни скрыться от Бога, ни утаить от Него твои действия. Неужели же Тот, кто создал наше ухо, Тот не услышит? Тот, кто сотворил наши глаза, Тот не увидит? "Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чьё сердце безраздельно предано Ему". (2. Пар. 16:9). "Ибо очи Его над путями человека, и Он видит все шаги его. Нет ни тьмы, ни тени, где могли бы укрыться делающие беззакония" (Иова 34:21-22). Но Иисус не вверял себя им, потому что знал всех (Иоанна 2:24). Ибо: Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьём духе нет лукавства (Псалом. 31:1-2), читай также Пс.50. Иисус призывает нас ещё сегодня: "Придите ко мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас" (Матф. 11:28).

Сердце человека или Духовное зеркало сердца

Paderborn: Christliche Verlagsbuchhandlung, б.г. – 36 с.

Сердце человека или Духовное зеркало сердца - Содержание