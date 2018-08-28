Сергеенко - Простые люди и повседневная жизнь древнего Рима
Его так и звали просто «городом», и когда произносили слово «urbs», все понимали, что речь идет о Риме. Чужестранцы, побывавшие в этой столице мира, с восторгом рассказывали своим землякам о великолепных зданиях, поражавших и обдуманной смелостью замысла, и несравненной роскошью отделки; о величавых форумах, о триумфальных арках, которые спокойно и неопровержимо повествовали о победах и завоеваниях Рима. Отголосок этого восторженного изумления слышится в эпитетах, сопровождающих его имя: «золотой», «вечный». Странным образом последний из них сохранил свою силу.
Рим был взят и разграблен варварами; его улицы заросли травой, на его форумах паслись коровы; храмы и дворцы превратились в развалины, но в мучительном грохоте средневековой военной возни, среди бестолковой раздробленности феодального мира глаза людей неизменно обращались к этому былому средоточию земного могущества. Даль веков скрыла темные и страшные стороны античного Рима: он казался символом государственной мощи, обеспечившей мир и благоденствие своим подданным; для людей, только накануне узнавших, что такое азбука, он был обителью, откуда лился свет просвещения и разума.
Со времен Возрождения Рим стал великой школой, куда приходили учиться художники, поэты, ученые. В Риме хорошо было заниматься не только древней историей; история здесь сбрасывала с себя школьное и книжное одеяние; она входила в сегодняшний день как живое вчера: языком развалин, камней и надгробий Рим рассказывал, чего достигло прошлое, на чем оно споткнулось, решать какие задачи оставили предки своим отдаленным потомкам.
Сергеенко Мария - Простые люди и повседневная жизнь древнего Рима
Сост. и предисл. Н. Н. Казанского
СПб.: Наука, 2017. 652 с.
ISBN 978-5-02-039582-4
Сергеенко Мария - Простые люди и повседневная жизнь древнего Рима - Содержание
Предисловие
ЖИЗНЬ ДРЕВНЕГО РИМА
- От автора
- Глава первая. Рим
- Глава вторая. Дом
- Глава третья. Обстановка
- Глава четвертая. Одежда
- Глава пятая. Пища
- Глава шестая. Распорядок дня
- Глава седьмая. Бани
- Глава восьмая. Дети
- Глава девятая. Женщины
- Глава десятая. Погребальные обряды
- Глава одиннадцатая. Гладиаторы
- Глава двенадцатая. Цирк
- Глава тринадцатая. Клиенты
- Глава четырнадцатая. Рабы
- Глава пятнадцатая. Отпущенники
- Примечания
- Литература
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ДРЕВНЕЙ ИТАЛИИ
- Предисловие
- Глава первая. Пастух
- Глава вторая. Вилик
- Глава третья. Учитель начальной школы
- Глава четвертая. Врач
- Глава пятая. Пожарник
- Глава шестая. Хлебник
- Глава седьмая. Сукновал
- Глава восьмая. Центурион времен республики
- Глава девятая. Гладиатор
- Глава десятая. Мимы, акробаты и фокусники
- Глава одиннадцатая. Цирковой возница
- Глава двенадцатая. Гостинщик
- Примечания
ПРИЛОЖЕНИЕ. РЕМЕСЛЕННИКИ ДРЕВНЕГО РИМА
- От автора
- Глава первая. Мельники и пекари
- Глава вторая. Римские фуллоны
- Глава третья. Римские инсулы и их мебель
- Глава четвертая. Ювелиры и златокузнецы
- Глава пятая. Врачи
- Глава шестая. Колумбарий Статилиев Тавров
- Глава седьмая. Люди и нравы
- Примечания
-
Источники
- Врачи
- Ювелиры
- Краснодеревцы и резчики по кости
- Фуллоны
- Мельники и пекари
Список иллюстраций
А. К. Гаврилов, Н. Н. Казанский. О Марии Ефимовне Сергеенко
Список печатных работ М. Е. Сергеенко
Список работ о М. Е. Сергеенко
Сергеенко Мария - Простые люди и повседневная жизнь древнего Рима - Предисловие
Под заголовком «Простые люди и повседневная жизнь древнего Рима» объединены три монографии Марии Ефимовны Сергеенко (1891—1987), опубликованные в 1960-х годах: «Жизнь древнего Рима», «Простые люди древней Италии» и «Ремесленники древнего Рима». Переиздание нескольких книг фактически в том же виде, в каком они были выпущены почти полвека назад, нуждается по крайней мере в некотором объяснении. Читатель вправе спросить, как могло случиться, что за последние годы в России не появились новые исследования, превосходящие эти тексты по материалу и интерпретации новых данных.
Такие исследований публиковались, а в последние годы объем новых материалов непрерывно возрастает благодаря неустанному проведению археологических изысканий — как в самом Риме, так и по всей территории бывшей Римской империи. На свет появились и письменные материалы, рисующие чуть ли не собеседников Тримальхиона в их обыденной жизни и практической деятельности, и частная переписка, отражающая жизнь гарнизона в одной из крепостей отдаленной Британии, и много новых материалов по истории образования. Так, нам известно теперь не менее дюжины детских тетрадей с 3 в. до н. э. по 7 в. н. э., так что о процессе обучения детей в школе можно судить с намного большей подробностью, чем прежде. Появился и ряд новых работ, посвященных теме быта, тем не менее книга М. Е. Сергеенко не теряет своей значимости — как свод материала и его разносторонняя интерпретация.
Безусловно, на предлагаемую книгу, как и на многие другие, оказала влияние концепция академика Д. С. Лихачева, впервые опубликованная им в книге «Человек в литературе Древней Руси» (последнее издание — М.: «Азбука», 2015). Эта книга открыла дорогу для целого ряда исследований, образовавших некоторое подобие серии, посвященной описанию обыденной жизни. Это направление, воплощенное на Западе в нескольких сериях, насчитывающих многие десятки книг, в России представлено лишь несколькими томами. В их число входят и тексты, включенные в это издание.
При публикации текста стоял вопрос, как обойтись с этими новыми данными и материалами. После многократных обсуждений было решено не включать в книгу новые материалы по нескольким причинам. Во-первых, расширение круга источников заняло бы слишком много времени и потребовало бы длительной работы в одной из хорошо комплектуемых библиотек, т. е. вне России. Но главная причина, по которой пришлось отказаться от изменений даже в примечаниях, заключалась в другом: книга писалась как курс лекций, в котором были тщательно взвешены и выверены соотношения между материалом и обобщениями. Любое вмешательство в текст (даже вмешательство только в примечания) представлялось пагубным для книги, написанной как неспешный рассказ о жизни людей, отделенных от нас двумя тысячелетиями, и повлекло бы за собой смену жанра. Собранные под одной обложкой три монографии М. Е. Сергеенко «Жизнь древнего Рима», «Простые люди древней Италии» и «Ремесленники древнего Рима» в ряде случаев содержат повторы, которые неизбежны при изложении материала на близкие темы. С этим при публикации было решено смириться, тем более что в истории русской культуры представленные читателю три книги остаются необходимыми не только для подготовки студентов (особенно «Жизнь древнего Рима»), но и для любого образованного человека, поскольку понимание нашей жизни сегодня лучше всего обеспечивает сравнение с прошедшими веками.
Именно это последнее соображение заставляет ограничиться предисловием с отдельными указаниями на последующие исследования, появившиеся по большей части не в нашей стране. Естественно, что и отечественная литература в данной области должна быть учтена, но скудость российских научных сил в области антиковедения сказывается и в разработке тем, представленных в этой книге. Контраст по отношению к другим странам столь велик, что трудно удержаться и не напомнить читателю, что ассоциация латинистов Мадрида насчитывает 700 человек, а на ежегодные встречи филологов-классиков собираются до 2000 человек. При непрерывном развитии системы образования Россия, безусловно, не отличалась бы от других стран Европы, и сейчас можно лишь пытаться наверстать упущенное за многие десятилетия. В каком-то смысле выпуск этой книги представляет собой наверстывание упущенного предмета, который сейчас остается только в университетских курсах, хотя в конце XIX века с ним был знаком каждый, окончивший гимназию.
Сейчас нелишним будет напомнить читателю, что произношение римлян нам известно лишь в общих чертах, но с уверенностью можно сказать, что оно мало походило на английское произношение. Хотелось бы, чтобы читатель произносил латинские слова в соответствии с русской традицией и с правильно поставленным ударением. Такое внимание к тексту позволит лучше услышать авторскую интонацию и приблизит к более детальному пониманию проблем, нашедших отражение в представленной серии книг М. Е. Сергеенко.
Н. Н. Казанский
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