Его так и звали просто «городом», и когда произносили слово «urbs», все понимали, что речь идет о Риме. Чужестранцы, побывавшие в этой столице мира, с восторгом рассказывали своим землякам о великолепных зданиях, поражавших и обдуманной смелостью замысла, и несравненной роскошью отделки; о величавых форумах, о триумфальных арках, которые спокойно и неопровержимо повествовали о победах и завоеваниях Рима. Отголосок этого восторженного изумления слышится в эпитетах, сопровождающих его имя: «золотой», «вечный». Странным образом последний из них сохранил свою силу.

Рим был взят и разграблен варварами; его улицы заросли травой, на его форумах паслись коровы; храмы и дворцы превратились в развалины, но в мучительном грохоте средневековой военной возни, среди бестолковой раздробленности феодального мира глаза людей неизменно обращались к этому былому средоточию земного могущества. Даль веков скрыла темные и страшные стороны античного Рима: он казался символом государственной мощи, обеспечившей мир и благоденствие своим подданным; для людей, только накануне узнавших, что такое азбука, он был обителью, откуда лился свет просвещения и разума.

Со времен Возрождения Рим стал великой школой, куда приходили учиться художники, поэты, ученые. В Риме хорошо было заниматься не только древней историей; история здесь сбрасывала с себя школьное и книжное одеяние; она входила в сегодняшний день как живое вчера: языком развалин, камней и надгробий Рим рассказывал, чего достигло прошлое, на чем оно споткнулось, решать какие задачи оставили предки своим отдаленным потомкам.

Сергеенко Мария - Простые люди и повседневная жизнь древнего Рима

Сост. и предисл. Н. Н. Казанского

СПб.: Наука, 2017. 652 с.

ISBN 978-5-02-039582-4

Сергеенко Мария - Простые люди и повседневная жизнь древнего Рима - Содержание

Предисловие

ЖИЗНЬ ДРЕВНЕГО РИМА

От автора

Глава первая. Рим

Глава вторая. Дом

Глава третья. Обстановка

Глава четвертая. Одежда

Глава пятая. Пища

Глава шестая. Распорядок дня

Глава седьмая. Бани

Глава восьмая. Дети

Глава девятая. Женщины

Глава десятая. Погребальные обряды

Глава одиннадцатая. Гладиаторы

Глава двенадцатая. Цирк

Глава тринадцатая. Клиенты

Глава четырнадцатая. Рабы

Глава пятнадцатая. Отпущенники

Примечания

Литература

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ДРЕВНЕЙ ИТАЛИИ

Предисловие

Глава первая. Пастух

Глава вторая. Вилик

Глава третья. Учитель начальной школы

Глава четвертая. Врач

Глава пятая. Пожарник

Глава шестая. Хлебник

Глава седьмая. Сукновал

Глава восьмая. Центурион времен республики

республики Глава девятая. Гладиатор

Глава десятая. Мимы, акробаты и фокусники

фокусники Глава одиннадцатая. Цирковой возница

Глава двенадцатая. Гостинщик

Примечания

ПРИЛОЖЕНИЕ. РЕМЕСЛЕННИКИ ДРЕВНЕГО РИМА

От автора

Глава первая. Мельники и пекари

Глава вторая. Римские фуллоны

Глава третья. Римские инсулы и их мебель

Глава четвертая. Ювелиры и златокузнецы

Глава пятая. Врачи

Глава шестая. Колумбарий Статилиев Тавров

Глава седьмая. Люди и нравы

Примечания

Источники Врачи Ювелиры Краснодеревцы и резчики по кости Фуллоны Мельники и пекари



Список иллюстраций

А. К. Гаврилов, Н. Н. Казанский. О Марии Ефимовне Сергеенко

Список печатных работ М. Е. Сергеенко

Список работ о М. Е. Сергеенко

Сергеенко Мария - Простые люди и повседневная жизнь древнего Рима - Предисловие

Под заголовком «Простые люди и повседневная жизнь древнего Рима» объединены три монографии Марии Ефимовны Сергеенко (1891—1987), опубликованные в 1960-х годах: «Жизнь древнего Рима», «Простые люди древней Италии» и «Ремесленники древнего Рима». Переиздание нескольких книг фактически в том же виде, в каком они были выпущены почти полвека назад, нуждается по крайней мере в некотором объяснении. Читатель вправе спросить, как могло случиться, что за последние годы в России не появились новые исследования, превосходящие эти тексты по материалу и интерпретации новых данных.

Такие исследований публиковались, а в последние годы объем новых материалов непрерывно возрастает благодаря неустанному проведению археологических изысканий — как в самом Риме, так и по всей территории бывшей Римской империи. На свет появились и письменные материалы, рисующие чуть ли не собеседников Тримальхиона в их обыденной жизни и практической деятельности, и частная переписка, отражающая жизнь гарнизона в одной из крепостей отдаленной Британии, и много новых материалов по истории образования. Так, нам известно теперь не менее дюжины детских тетрадей с 3 в. до н. э. по 7 в. н. э., так что о процессе обучения детей в школе можно судить с намного большей подробностью, чем прежде. Появился и ряд новых работ, посвященных теме быта, тем не менее книга М. Е. Сергеенко не теряет своей значимости — как свод материала и его разносторонняя интерпретация.

Безусловно, на предлагаемую книгу, как и на многие другие, оказала влияние концепция академика Д. С. Лихачева, впервые опубликованная им в книге «Человек в литературе Древней Руси» (последнее издание — М.: «Азбука», 2015). Эта книга открыла дорогу для целого ряда исследований, образовавших некоторое подобие серии, посвященной описанию обыденной жизни. Это направление, воплощенное на Западе в нескольких сериях, насчитывающих многие десятки книг, в России представлено лишь несколькими томами. В их число входят и тексты, включенные в это издание.

При публикации текста стоял вопрос, как обойтись с этими новыми данными и материалами. После многократных обсуждений было решено не включать в книгу новые материалы по нескольким причинам. Во-первых, расширение круга источников заняло бы слишком много времени и потребовало бы длительной работы в одной из хорошо комплектуемых библиотек, т. е. вне России. Но главная причина, по которой пришлось отказаться от изменений даже в примечаниях, заключалась в другом: книга писалась как курс лекций, в котором были тщательно взвешены и выверены соотношения между материалом и обобщениями. Любое вмешательство в текст (даже вмешательство только в примечания) представлялось пагубным для книги, написанной как неспешный рассказ о жизни людей, отделенных от нас двумя тысячелетиями, и повлекло бы за собой смену жанра. Собранные под одной обложкой три монографии М. Е. Сергеенко «Жизнь древнего Рима», «Простые люди древней Италии» и «Ремесленники древнего Рима» в ряде случаев содержат повторы, которые неизбежны при изложении материала на близкие темы. С этим при публикации было решено смириться, тем более что в истории русской культуры представленные читателю три книги остаются необходимыми не только для подготовки студентов (особенно «Жизнь древнего Рима»), но и для любого образованного человека, поскольку понимание нашей жизни сегодня лучше всего обеспечивает сравнение с прошедшими веками.

Именно это последнее соображение заставляет ограничиться предисловием с отдельными указаниями на последующие исследования, появившиеся по большей части не в нашей стране. Естественно, что и отечественная литература в данной области должна быть учтена, но скудость российских научных сил в области антиковедения сказывается и в разработке тем, представленных в этой книге. Контраст по отношению к другим странам столь велик, что трудно удержаться и не напомнить читателю, что ассоциация латинистов Мадрида насчитывает 700 человек, а на ежегодные встречи филологов-классиков собираются до 2000 человек. При непрерывном развитии системы образования Россия, безусловно, не отличалась бы от других стран Европы, и сейчас можно лишь пытаться наверстать упущенное за многие десятилетия. В каком-то смысле выпуск этой книги представляет собой наверстывание упущенного предмета, который сейчас остается только в университетских курсах, хотя в конце XIX века с ним был знаком каждый, окончивший гимназию.

Сейчас нелишним будет напомнить читателю, что произношение римлян нам известно лишь в общих чертах, но с уверенностью можно сказать, что оно мало походило на английское произношение. Хотелось бы, чтобы читатель произносил латинские слова в соответствии с русской традицией и с правильно поставленным ударением. Такое внимание к тексту позволит лучше услышать авторскую интонацию и приблизит к более детальному пониманию проблем, нашедших отражение в представленной серии книг М. Е. Сергеенко.

Н. Н. Казанский