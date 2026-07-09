Сергеев - Божий посланник
Наверное, нет таких людей на земле, которые бы не любили слушать или читать истории. В последнее время истории стало модно смотреть — есть сотни тысяч фильмов, и неисчислимое количество другого видеоконтента, собирающего миллионы просмотров каждый день. Когда я в свои сорок лет написал первую историю, то даже и не думал и тем более не знал, что буду это делать дальше — ведь та история была просто сообщением в молодёжную вайбер-группу нашей церкви о поездке моей семьи в Карпаты. Посчитав, что эта история может быть интересна другим, я отправил её в ещё одну группу, где, получив положительную обратную связь, решил продолжать писать.
Какова цель всего этого? Несомненно, как христианин, я, прежде всего, имею желание возвеличить Слово Божье и прославить Христа! Сделать Новый Завет более понятным и максимально приближённым к реальной жизни обычного человека. Вопреки устоявшейся традиции многих современных проповедников, которые берут простые тексты Писания и строят на их основании многоэтажные богословские конструкции, смущая сложностью понимания своих слушателей — я пошёл в противоположную сторону от этой концепции. Моя цель — сделать понимание простых текстов ещё проще — вот этим обстоятельством объясняется некая наивность моих историй.
Виктор Сергеев - Божий посланник
Книга первая
Серия «Истории Онисима»
Броди - Просвіта, 2024 р. 204 с.
ISBN 978-966-7544-86-7
Виктор Сергеев - Божий посланник - Содержание
Введение
1. Посланный Богом
2. Место для ночёвки
3. Библейская встреча
4. 0 водительстве Божьем
5. Олень
6. О детях и не только
7. Попутчица
8. Дядя Витя
9. Капкан
10. «Дочери Громовы»
11. Ночной гость
12. Голос Божий
13. День рождения
14. Божья охрана
15. Секрет отношений
16. Мина
17. Рёбрышко
18. Спидометр
19. Чудо со страховкой
20. Крещение Духом Святым
21. Совпадения
22. Электроурок
23. Юра
24. Совопросник
25. Полезная скорбь
26. Стучите, и откроют вам
27. Следопыт
28. Компот из семи фруктов
29. Милость Божья
30. Свадебное приключение
31. Показательный день
32. Почти христианин
33. Аборт
34. Доброе слово
35. Смертельная еда
36. Последствия добрых дел
37. Почему это случилось?
38. Ошибка во спасение
39. Упавшая птица
40. Всеми забытый
41. Узкий путь
42. Когда не стыдно
43. «Написано»
44. Хорошая рыба
45. Расскажи Папе
46. Настоящий враг
47. Небесные врата
48. Освобождение из плена
49. Человекоубийца
50. Совместить несовместимое
51. Засада
52. Бог нелицеприятен
53. Восхождение
54. Ночной ужас
55. Иной образ
56. Как дети
57. Силлогомания
58. Человеческое искушение
59. Ревность не по рассуждению
60. Человеческий гнев
61. Имя Христа
62. Не останавливайся!
63. Быть Онисимом
64. Отшельник
65. Мой ближний
66. Господь всегда с нами
67. Не отвлекайся!
68. Не давайте места дьяволу
69. Бог вне человеческих рамок
70. Смелый праведник
71. Как для ангелов
72. Добрый след
73. Ускорители пришествия
74. Нет веры — сиди дома!
75. Вникай в себя
76. Родительская радость
77. Звёзды или рабы?
78. Люди - паразиты
79. Самая надёжная любовь
80. Библейская ловушка
81. Хуже коронавируса
82. Эксперимент
83. Любовь Христова в действии
84. Родитель
85. Обмануть Бога
86. Срезка
87. Неразумный поступок
88. Как поднять муть в аду
89. А свадьба гуляла — но без нас
90. Совершенная память
91. Доставить радость Небесам
92. Слово как оружие
93. Настоящая дружба
94. Двойное Крещение
95. Супчик
96. Вверх головой
97. Две нитки
98. Когда хвост виляет собакой
99. В усердии не ослабевайте
100. Вся надежда на Господа
No comments yet. Be the first!