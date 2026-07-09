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Сергеев - Божий посланник

Сергеев - Божий посланник
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, **Persecution Secret Services, Ethics, Philology Literature, *Biographies Memoirs

Наверное, нет таких людей на земле, которые бы не любили слушать или читать истории. В последнее время истории стало модно смотреть — есть сотни тысяч фильмов, и неисчислимое количество другого видеоконтента, собирающего миллионы просмотров каждый день. Когда я в свои сорок лет написал первую историю, то даже и не думал и тем более не знал, что буду это делать дальше — ведь та история была просто сообщением в молодёжную вайбер-группу нашей церкви о поездке моей семьи в Карпаты. Посчитав, что эта история может быть интересна другим, я отправил её в ещё одну группу, где, получив положительную обратную связь, решил продолжать писать.

Какова цель всего этого? Несомненно, как христианин, я, прежде всего, имею желание возвеличить Слово Божье и прославить Христа! Сделать Новый Завет более понятным и максимально приближённым к реальной жизни обычного человека. Вопреки устоявшейся традиции многих современных проповедников, которые берут простые тексты Писания и строят на их основании многоэтажные богословские конструкции, смущая сложностью понимания своих слушателей — я пошёл в противоположную сторону от этой концепции. Моя цель — сделать понимание простых текстов ещё проще — вот этим обстоятельством объясняется некая наивность моих историй.

Виктор Сергеев - Божий посланник

Книга первая

Серия «Истории Онисима»

Броди - Просвіта, 2024 р. 204 с.

ISBN 978-966-7544-86-7

Виктор Сергеев - Божий посланник - Содержание

Введение

  • 1. Посланный Богом

  • 2. Место для ночёвки

  • 3. Библейская встреча

  • 4. 0 водительстве Божьем

  • 5. Олень

  • 6. О детях и не только

  • 7. Попутчица

  • 8. Дядя Витя

  • 9. Капкан

  • 10. «Дочери Громовы»

  • 11. Ночной гость

  • 12. Голос Божий

  • 13. День рождения

  • 14. Божья охрана

  • 15. Секрет отношений

  • 16. Мина

  • 17. Рёбрышко

  • 18. Спидометр

  • 19. Чудо со страховкой

  • 20. Крещение Духом Святым

  • 21. Совпадения

  • 22. Электроурок

  • 23. Юра

  • 24. Совопросник

  • 25. Полезная скорбь

  • 26. Стучите, и откроют вам

  • 27. Следопыт

  • 28. Компот из семи фруктов

  • 29. Милость Божья

  • 30. Свадебное приключение

  • 31. Показательный день

  • 32. Почти христианин

  • 33. Аборт

  • 34. Доброе слово

  • 35. Смертельная еда

  • 36. Последствия добрых дел

  • 37. Почему это случилось?

  • 38. Ошибка во спасение

  • 39. Упавшая птица

  • 40. Всеми забытый

  • 41. Узкий путь

  • 42. Когда не стыдно

  • 43. «Написано»

  • 44. Хорошая рыба

  • 45. Расскажи Папе

  • 46. Настоящий враг

  • 47. Небесные врата

  • 48. Освобождение из плена

  • 49. Человекоубийца

  • 50. Совместить несовместимое

  • 51. Засада

  • 52. Бог нелицеприятен

  • 53. Восхождение

  • 54. Ночной ужас

  • 55. Иной образ

  • 56. Как дети

  • 57. Силлогомания

  • 58. Человеческое искушение

  • 59. Ревность не по рассуждению

  • 60. Человеческий гнев

  • 61. Имя Христа

  • 62. Не останавливайся!

  • 63. Быть Онисимом

  • 64. Отшельник

  • 65. Мой ближний

  • 66. Господь всегда с нами

  • 67. Не отвлекайся!

  • 68. Не давайте места дьяволу

  • 69. Бог вне человеческих рамок

  • 70. Смелый праведник

  • 71. Как для ангелов

  • 72. Добрый след

  • 73. Ускорители пришествия

  • 74. Нет веры — сиди дома!

  • 75. Вникай в себя

  • 76. Родительская радость

  • 77. Звёзды или рабы?

  • 78. Люди - паразиты

  • 79. Самая надёжная любовь

  • 80. Библейская ловушка

  • 81. Хуже коронавируса

  • 82. Эксперимент

  • 83. Любовь Христова в действии

  • 84. Родитель

  • 85. Обмануть Бога

  • 86. Срезка

  • 87. Неразумный поступок

  • 88. Как поднять муть в аду

  • 89. А свадьба гуляла — но без нас

  • 90. Совершенная память

  • 91. Доставить радость Небесам

  • 92. Слово как оружие

  • 93. Настоящая дружба

  • 94. Двойное Крещение

  • 95. Супчик

  • 96. Вверх головой

  • 97. Две нитки

  • 98. Когда хвост виляет собакой

  • 99. В усердии не ослабевайте

  • 100. Вся надежда на Господа

Views 53
Rating 4.0 / 5
Added 09.07.2026
Author brat Andron
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4.0/5 (1)

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