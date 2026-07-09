Наверное, нет таких людей на земле, которые бы не любили слушать или читать истории. В последнее время истории стало модно смотреть — есть сотни тысяч фильмов, и неисчислимое количество другого видеоконтента, собирающего миллионы просмотров каждый день. Когда я в свои сорок лет написал первую историю, то даже и не думал и тем более не знал, что буду это делать дальше — ведь та история была просто сообщением в молодёжную вайбер-группу нашей церкви о поездке моей семьи в Карпаты. Посчитав, что эта история может быть интересна другим, я отправил её в ещё одну группу, где, получив положительную обратную связь, решил продолжать писать.

Какова цель всего этого? Несомненно, как христианин, я, прежде всего, имею желание возвеличить Слово Божье и прославить Христа! Сделать Новый Завет более понятным и максимально приближённым к реальной жизни обычного человека. Вопреки устоявшейся традиции многих современных проповедников, которые берут простые тексты Писания и строят на их основании многоэтажные богословские конструкции, смущая сложностью понимания своих слушателей — я пошёл в противоположную сторону от этой концепции. Моя цель — сделать понимание простых текстов ещё проще — вот этим обстоятельством объясняется некая наивность моих историй.

Виктор Сергеев - Божий посланник

Книга первая

Серия «Истории Онисима»

Броди - Просвіта, 2024 р. 204 с.

ISBN 978-966-7544-86-7

Виктор Сергеев - Божий посланник - Содержание

Введение