Дымко - Доказательства существования Бога
Доказательством существования кого-либо или чего-либо для нас является восприятие объекта хотя бы одним из наших органов чувств: зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом. А также воспринимать окружающую действительность мы можем посредством мышления.
Другими словами, если мы что-то слышим или можем осязать, то мы знаем, что объект материален. Мы не всегда сможем точно описать объект, но в том, что объект существует, не сомневаемся. В своем доказательстве мы применим этот принцип.
Если подойти к вопросу принципиально, то в укор нашим органам чувств можно сказать, что они не дают полного представления об объекте и о материи вообще. Примером служит работа иллюзионистов, фокусников, гипнотизеров, когда мы видим или слышим то, чего нет. Есть множество картинок, обманывающих наш мозг, когда искажаются формы, размеры, цвет, а также объем (3D-эффект) объектов.
К тому же наши органы восприятия имеют ограниченные возможности, что не дает возможности объективно воспринимать действительность. Здесь очень хорошим примером послужат животные.
Летучая мышь, пользующаяся ультразвуком, и мы, люди, видим одну и ту же темную пещеру по-разному. Кто воспринимает действительность этой пещеры полнее и объективнее – она или мы?
В отличие от волка, человек, оказавшись в лесу, не способен учуять зайца, находящегося на расстоянии 500 метров от него.
Находясь в одной комнате с кошкой, мы, в отличие от нее, не уловим слухом движение мыши, прячущейся в мебели.
Мы не видим, как движется воздух прямо перед нашими глазами только потому, что у нас нет органов, позволяющих зафиксировать это явление.
Мы ограничены, даже по сравнению с животными, в восприятии отдельных сторон действительности, поскольку их отдельные органы восприятия более чувствительны.
Свет по природе является электромагнитной волной, а наш глаз – “антенной”, принимающей электромагнитные волны в узком диапазоне длин волн. Поступающий в мозг сигнал с этой “антенны” преобразуется там в образ, который мы и видим.
В пространстве существует огромное множество разновидностей электромагнитных волн (радиоволны АМ и FM диапазонов передают аудио, телеволны передают видео и аудио в телевизоры, GSM-волны передают информацию в мобильные телефоны, GPRS, BT, WI-FI, 3G и так далее). Представьте, если бы наш глаз видел весь этот диапазон длин, отраженных по-разному от предметов, мир для нас выглядел бы совсем другим.
Сергей Дымко - Доказательства существования Бога
Христианское просвещение, 2013 - 60 стр.
Сергей Дымко - Доказательства существования Бога - Содержание
Введение
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1. Информатированная материя
- А. Второй закон термодинамики
- Б. Неснижаемая сложность
- В. Логический парадокс ДНК (Что первично — курица или яйцо?)
- Г. Биоинженерные сооружения
- Д. Уникальные параметры вселенной
- Е. Уникальные параметры планеты Земля
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2. Библия
- А. Уникальность способа написания
- Б. Отсутствие противоречий
- В. Пророчества Библии
- Г. Способ и стиль подачи информации (притчи, многоуровневое кодирование, взаимосвязь всех книг)
- Д. Популярность Библии (тираж и широта читательской аудитории)
- Е. Мотивация от противного
- Ж. Богодухновенность Библии (Сам Бог гарантирует истинность Своего Слова и ручается за него)
- З. Естественнонаучная точность языка написания, историческая и географическая точность
- И. Неизменность информации, дошедшая до наших дней (малое время отделяет копии от оригинала, идентичность копий)
- К. Библия — единственная книга, кардинально изменяющая человека как личность и общество в целом
- Л. Долголетие Библии
- М. Шедевр литературы и искусства
- 3. Живые свидетели
- 4. Внутреннее знание присутствия “Высшего Разума”
- 5. Исторический аргумент и отсчет времяисчисления
- 6. Логическая целесообразность (“из двух зол выбирают меньшее, из двух благ выбирают большее”)
- 7. Мораль и духовность, заложенная в человеке
- 8. Потусторонний мир
- 9. Аргумент целесообразности и предназначения
- 10. Молодой возраст Земли (отсутствие длительного периода времени, необходимого для процесса эволюции и возникновения множества форм жизни)
- 11. Аргумент соответствия и гармоничности
Заключение
Каков Бог, какова Его воля (желание) для нас, людей, и каков Его план для Своего мироздания
- 1. Что такое истина и где находится ее источник
- 2. Краткое описание истины Слова Божьего (суть благой вести о спасении)
Каким должен быть христианин по меркам Бога (колесо)
Как же мы можем узнать, что имеем в себе Духа Божьего?
- А. Мы не можем иметь Духа, если не просили Его у Отца и не принимали Духа от Отца
- Б. Внутренняя уверенность, убежденность, знание, что вы исполнены Духа Святого
- В. Увидеть невидимое можно через Его воздействие на видимое
Семь принципов жизни христианина
- 1. Принцип творения
- 2. Принцип власти
- 3. Принцип ответственности
- 4. Принцип страдания
- 5. Принцип владения
- 6. Принцип свободы
- 7. Принцип успеха
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