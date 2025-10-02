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Дымко - Доказательства существования Бога

Сергей Дымко - Доказательства существования Бога
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Доказательством существования кого-либо или чего-либо для нас является восприятие объекта хотя бы одним из наших органов чувств: зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом. А также воспринимать окружающую действительность мы можем посредством мышления.
Другими словами, если мы что-то слышим или можем осязать, то мы знаем, что объект материален. Мы не всегда сможем точно описать объект, но в том, что объект существует, не сомневаемся. В своем доказательстве мы применим этот принцип.
Если подойти к вопросу принципиально, то в укор нашим органам чувств можно сказать, что они не дают полного представления об объекте и о материи вообще. Примером служит работа иллюзионистов, фокусников, гипнотизеров, когда мы видим или слышим то, чего нет. Есть множество картинок, обманывающих наш мозг, когда искажаются формы, размеры, цвет, а также объем (3D-эффект) объектов.
К тому же наши органы восприятия имеют ограниченные возможности, что не дает возможности объективно воспринимать действительность. Здесь очень хорошим примером послужат животные.
Летучая мышь, пользующаяся ультразвуком, и мы, люди, видим одну и ту же темную пещеру по-разному. Кто воспринимает действительность этой пещеры полнее и объективнее – она или мы?
В отличие от волка, человек, оказавшись в лесу, не способен учуять зайца, находящегося на расстоянии 500 метров от него.
Находясь в одной комнате с кошкой, мы, в отличие от нее, не уловим слухом движение мыши, прячущейся в мебели.
Мы не видим, как движется воздух прямо перед нашими глазами только потому, что у нас нет органов, позволяющих зафиксировать это явление.
Мы ограничены, даже по сравнению с животными, в восприятии отдельных сторон действительности, поскольку их отдельные органы восприятия более чувствительны.
Свет по природе является электромагнитной волной, а наш глаз – “антенной”, принимающей электромагнитные волны в узком диапазоне длин волн. Поступающий в мозг сигнал с этой “антенны” преобразуется там в образ, который мы и видим.
В пространстве существует огромное множество разновидностей электромагнитных волн (радиоволны АМ и FM диапазонов передают аудио, телеволны передают видео и аудио в телевизоры, GSM-волны передают информацию в мобильные телефоны, GPRS, BT, WI-FI, 3G и так далее). Представьте, если бы наш глаз видел весь этот диапазон длин, отраженных по-разному от предметов, мир для нас выглядел бы совсем другим.

Сергей Дымко - Доказательства существования Бога

Христианское просвещение, 2013 - 60 стр.

Сергей Дымко - Доказательства существования Бога - Содержание

Введение
  • 1. Информатированная материя
    • А. Второй закон термодинамики
    • Б. Неснижаемая сложность
    • В. Логический парадокс ДНК (Что первично — курица или яйцо?)
    • Г. Биоинженерные сооружения
    • Д. Уникальные параметры вселенной
    • Е. Уникальные параметры планеты Земля
  • 2. Библия
    • А. Уникальность способа написания
    • Б. Отсутствие противоречий
    • В. Пророчества Библии
    • Г. Способ и стиль подачи информации (притчи, многоуровневое кодирование, взаимосвязь всех книг)
    • Д. Популярность Библии (тираж и широта читательской аудитории)
    • Е. Мотивация от противного
    • Ж. Богодухновенность Библии (Сам Бог гарантирует истинность Своего Слова и ручается за него)
    • З. Естественнонаучная точность языка написания, историческая и географическая точность
    • И. Неизменность информации, дошедшая до наших дней (малое время отделяет копии от оригинала, идентичность копий)
    • К. Библия — единственная книга, кардинально изменяющая человека как личность и общество в целом
    • Л. Долголетие Библии
    • М. Шедевр литературы и искусства
  • 3. Живые свидетели
  • 4. Внутреннее знание присутствия “Высшего Разума”
  • 5. Исторический аргумент и отсчет времяисчисления
  • 6. Логическая целесообразность (“из двух зол выбирают меньшее, из двух благ выбирают большее”)
  • 7. Мораль и духовность, заложенная в человеке
  • 8. Потусторонний мир
  • 9. Аргумент целесообразности и предназначения
  • 10. Молодой возраст Земли (отсутствие длительного периода времени, необходимого для процесса эволюции и возникновения множества форм жизни)
  • 11. Аргумент соответствия и гармоничности
Заключение
Каков Бог, какова Его воля (желание) для нас, людей, и каков Его план для Своего мироздания
  • 1. Что такое истина и где находится ее источник
  • 2. Краткое описание истины Слова Божьего (суть благой вести о спасении)
Каким должен быть христианин по меркам Бога (колесо)
Как же мы можем узнать, что имеем в себе Духа Божьего?
  • А. Мы не можем иметь Духа, если не просили Его у Отца и не принимали Духа от Отца
  • Б. Внутренняя уверенность, убежденность, знание, что вы исполнены Духа Святого
  • В. Увидеть невидимое можно через Его воздействие на видимое
Семь принципов жизни христианина
  • 1. Принцип творения
  • 2. Принцип власти
  • 3. Принцип ответственности
  • 4. Принцип страдания
  • 5. Принцип владения
  • 6. Принцип свободы
  • 7. Принцип успеха
Views 155
Rating 5.0 / 5
Added 02.10.2025
Author brat Vital
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