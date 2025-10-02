Доказательством существования кого-либо или чего-либо для нас является восприятие объекта хотя бы одним из наших органов чувств: зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом. А также воспринимать окружающую действительность мы можем посредством мышления.

Другими словами, если мы что-то слышим или можем осязать, то мы знаем, что объект материален. Мы не всегда сможем точно описать объект, но в том, что объект существует, не сомневаемся. В своем доказательстве мы применим этот принцип.

Если подойти к вопросу принципиально, то в укор нашим органам чувств можно сказать, что они не дают полного представления об объекте и о материи вообще. Примером служит работа иллюзионистов, фокусников, гипнотизеров, когда мы видим или слышим то, чего нет. Есть множество картинок, обманывающих наш мозг, когда искажаются формы, размеры, цвет, а также объем (3D-эффект) объектов.

К тому же наши органы восприятия имеют ограниченные возможности, что не дает возможности объективно воспринимать действительность. Здесь очень хорошим примером послужат животные.

Летучая мышь, пользующаяся ультразвуком, и мы, люди, видим одну и ту же темную пещеру по-разному. Кто воспринимает действительность этой пещеры полнее и объективнее – она или мы?

В отличие от волка, человек, оказавшись в лесу, не способен учуять зайца, находящегося на расстоянии 500 метров от него.

Находясь в одной комнате с кошкой, мы, в отличие от нее, не уловим слухом движение мыши, прячущейся в мебели.

Мы не видим, как движется воздух прямо перед нашими глазами только потому, что у нас нет органов, позволяющих зафиксировать это явление.

Мы ограничены, даже по сравнению с животными, в восприятии отдельных сторон действительности, поскольку их отдельные органы восприятия более чувствительны.

Свет по природе является электромагнитной волной, а наш глаз – “антенной”, принимающей электромагнитные волны в узком диапазоне длин волн. Поступающий в мозг сигнал с этой “антенны” преобразуется там в образ, который мы и видим.

В пространстве существует огромное множество разновидностей электромагнитных волн (радиоволны АМ и FM диапазонов передают аудио, телеволны передают видео и аудио в телевизоры, GSM-волны передают информацию в мобильные телефоны, GPRS, BT, WI-FI, 3G и так далее). Представьте, если бы наш глаз видел весь этот диапазон длин, отраженных по-разному от предметов, мир для нас выглядел бы совсем другим.

Сергей Дымко - Доказательства существования Бога

Христианское просвещение, 2013 - 60 стр.

Сергей Дымко - Доказательства существования Бога - Содержание

Введение

1. Информатированная материя А. Второй закон термодинамики Б. Неснижаемая сложность В. Логический парадокс ДНК (Что первично — курица или яйцо?) Г. Биоинженерные сооружения Д. Уникальные параметры вселенной Е. Уникальные параметры планеты Земля

2. Библия А. Уникальность способа написания Б. Отсутствие противоречий В. Пророчества Библии Г. Способ и стиль подачи информации (притчи, многоуровневое кодирование, взаимосвязь всех книг) Д. Популярность Библии (тираж и широта читательской аудитории) Е. Мотивация от противного Ж. Богодухновенность Библии (Сам Бог гарантирует истинность Своего Слова и ручается за него) З. Естественнонаучная точность языка написания, историческая и географическая точность И. Неизменность информации, дошедшая до наших дней (малое время отделяет копии от оригинала, идентичность копий) К. Библия — единственная книга, кардинально изменяющая человека как личность и общество в целом Л. Долголетие Библии М. Шедевр литературы и искусства

3. Живые свидетели

4. Внутреннее знание присутствия “Высшего Разума”

5. Исторический аргумент и отсчет времяисчисления

6. Логическая целесообразность (“из двух зол выбирают меньшее, из двух благ выбирают большее”)

7. Мораль и духовность, заложенная в человеке

8. Потусторонний мир

9. Аргумент целесообразности и предназначения

10. Молодой возраст Земли (отсутствие длительного периода времени, необходимого для процесса эволюции и возникновения множества форм жизни)

11. Аргумент соответствия и гармоничности

Заключение

Каков Бог, какова Его воля (желание) для нас, людей, и каков Его план для Своего мироздания

1. Что такое истина и где находится ее источник

2. Краткое описание истины Слова Божьего (суть благой вести о спасении)

Каким должен быть христианин по меркам Бога (колесо)

Как же мы можем узнать, что имеем в себе Духа Божьего?

А. Мы не можем иметь Духа, если не просили Его у Отца и не принимали Духа от Отца

Б. Внутренняя уверенность, убежденность, знание, что вы исполнены Духа Святого

В. Увидеть невидимое можно через Его воздействие на видимое

Семь принципов жизни христианина