Вы не задумывались – какая доля из того, что мы слышим с церковных кафедр, основана на текстах Священного Писания, а какая является плодом воображения? Поколениями из проповеди в проповедь, из книги в книгу передаются детали повествований, имеющие весьма косвенное отношение к новозаветным источникам. Порой это – обоснованные выводы, сделанные на основании тщательного анализа библейских текстов. Но нередко мы имеем дело с анахронизмами, приписывающими античным понятиям современное значение. А то, и вовсе – с порождением чьей-то фантазии. Но, будучи повторяемы из раза в раз, эти детали стали настолько привычными, что мы считаем их чем то само собой разумеющимся и преподносим их как неотъемлемую часть Божьего Слова. Подобно женщине в Эдемском саду, включившей свое собственное благочестивое правило «не прикасайтесь» в состав Божьей заповеди «не ешьте», мы свято верим в их подлинность. Ну кто сегодня усомнится, что Христос родился в хлеву на чужбине? Что Иудея времен новозаветных событий страдала под гнетом римской оккупации? Что отец апостола Павла был коллаборационистом, заработавшим римское гражданство поставками армейских палаток легионам захватчиков? Что сам Павел поспешно покинул Афины, в которых ему ничего не угрожало, потому что был расстроен недостаточной эффективностью своей проповеди в этом городе?

Сергей Головин - Упрямые факты

Видавництво: ХНАЦ. - Книгоноша 2024 год. - 258 стр.

Сергей Головин - Упрямые факты - Содержание

1. Примат контекста

Расхожие домыслы

Корван и заповедь

Мысль изреченная

Привязка к месту

2. Предшествие пришествия

Антиисход в Египет

Между молотом и наковальней

Независимость по-Хасмонейски

3. Загадки Рождества

Семь рождественских мифов

Луна обратится в кровь

Празднуем ныне

4. Войска Иудеи

Воины в Евангелиях

Римская армия

Иудейская армия

Западня для префекта

Восстановление монархии

5. Партии в Иудее

Политизированная религия

Фарисеи

Саддукеи

Иродиане

Зелоты

Ессеи

Народ земли

Книжники

Самаряне

6. Исторические книги

Апостольские Евангелия

Очевидец Иоанн Марк

Евангелие от исследователя

Деяния Святого Духа

7. Детали посланий

Секреты Коринфа

Голый, но теплый

Несолоно хлебавши

8. Детали притч

Закваска Царства

Где соберутся орлы?

Развесистая горчица

Испытание бурей

Образ и начертание

Соль, свет, закваска

Кому ты ближний?

Фарисей и мытарь

О нашем, овечном

О трех беззаконниках

Место на пиру

Копать или не копать?

О богаче, Лазаре и законе Моисеевом

Стратегия земледелия

9. Зачем выпускать диавола

Загадочный текст

Структура Откровения

Говорящие числа

Тысячелетнее царство

Триумф победителя

Шествие пришествия

Чему учить народы?

10. Обновление Завета

Жизнь по графику

Приданое – на ноги

Что за чаша?

Стадии Завета

Ожидая Жениха

Литература

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