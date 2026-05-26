Сергиенко - Невыученные уроки прошлого
Сборник Геннадия Сергиенко посвящен анализу процессов, происходивших в жизни церквей евангельских христиан-баптистов в переломные 1990-е годы и в начале XXI века. Автор размышляет об угрозе утраты идентичности российских баптистских общин под влиянием западного религиозного фундаментализма, о соотношении Писания и традиции, о баптистском наследии, церковной памяти и духовной ответственности современного евангельского сообщества.
В книгу вошли публицистические статьи, материалы конференций, богословские размышления и проповеди. В них затрагиваются вопросы христианской свободы, жизни «не под законом, а под благодатью», роли Синодального перевода Библии, проблем разводов, отцовства, церковного служения женщин, музыкально-певческой практики ранней Церкви и способности слышать живой голос Писания.
Сергиенко Г. Невыученные уроки прошлого: сборник статей. – М., 2025. – 160 с.
Сергиенко Геннадий – Невыученные уроки прошлого – Содержание
От автора
Часть 1. Христианская публицистика
Невыученные уроки прошлого
К вопросу о баптистской идентичности
Бог есть любовь
«Проханов, не удовлетворяясь цирком...»
Свидетели Иисуса в постоянно меняющемся мире
Читая псалмы в контексте
О разводе
Вспоминая наставников
Безотцовщина
Реформация начинается с меня
Часть 2. Материалы конференций
Писание и традиция в веровании и практике евангельских христиан-баптистов
Трудности диалога
Роль Синодальной Библии в зарождении евангельского движения в России
Пилигримство под знаком общей надежды
Часть 3. Богословие и проповедь
«Они не узнали Его...»
Ап. Павел и закон
Сокровище в глиняном сосуде
Царство Божие в притчах Иисуса
Ап. Павел и женщины
Музыкально-певческое служение в ранней христианской общине
Живой голос Писания
