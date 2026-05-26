Сергиенко - Невыученные уроки прошлого

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, Ecclesiology Faith Experience, History, Ethics, Homiletics, Sociology Political Science

Сборник Геннадия Сергиенко посвящен анализу процессов, происходивших в жизни церквей евангельских христиан-баптистов в переломные 1990-е годы и в начале XXI века. Автор размышляет об угрозе утраты идентичности российских баптистских общин под влиянием западного религиозного фундаментализма, о соотношении Писания и традиции, о баптистском наследии, церковной памяти и духовной ответственности современного евангельского сообщества.

В книгу вошли публицистические статьи, материалы конференций, богословские размышления и проповеди. В них затрагиваются вопросы христианской свободы, жизни «не под законом, а под благодатью», роли Синодального перевода Библии, проблем разводов, отцовства, церковного служения женщин, музыкально-певческой практики ранней Церкви и способности слышать живой голос Писания.

Сергиенко Геннадий – Невыученные уроки прошлого – Сборник статей

Сергиенко Г. Невыученные уроки прошлого: сборник статей. – М., 2025. – 160 с.

Сергиенко Геннадий – Невыученные уроки прошлого – Содержание

  • От автора

  • Часть 1. Христианская публицистика

    • Невыученные уроки прошлого

    • К вопросу о баптистской идентичности

    • Бог есть любовь

    • «Проханов, не удовлетворяясь цирком...»

    • Свидетели Иисуса в постоянно меняющемся мире

    • Читая псалмы в контексте

    • О разводе

    • Вспоминая наставников

    • Безотцовщина

    • Реформация начинается с меня

  • Часть 2. Материалы конференций

    • Писание и традиция в веровании и практике евангельских христиан-баптистов

    • Трудности диалога

    • Роль Синодальной Библии в зарождении евангельского движения в России

    • Пилигримство под знаком общей надежды

  • Часть 3. Богословие и проповедь

    • «Они не узнали Его...»

    • Ап. Павел и закон

    • Сокровище в глиняном сосуде

    • Царство Божие в притчах Иисуса

    • Ап. Павел и женщины

    • Музыкально-певческое служение в ранней христианской общине

    • Живой голос Писания

Added 26.05.2026
Author brat Vadim
