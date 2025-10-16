Конец XV - начало XVII вв., время правления династии Тюдоров, часто представляется «золотым веком» в истории Англии. Его и впрямь можно было бы счесть таковым, но только если сопоставить тюдоровский период с тем, что ему предшествовало и следовало за ним: Войнами Алой и Белой Розы, а также эпохой Гражданской войны. Тюдоровская эпоха была не вполне мирной, но английская земля в это время не знала кровопролитных сражений.

Тем не менее это время было сложным и изобиловало конфликтами, принесенными в Англию Реформацией. XVI столетие стало свидетелем исчезновения старого мира с его единой религиозной традицией и общей церковью. Мучительно рождался новый мир, в котором разнообразие - а значит, конфликт, враждебность, но одновременно и проявление терпимости - стало обычным явлением. Пройденный страной путь оказался болезненным и исполненным разрывов, хотя все же не столь травматичным, какой была Реформация в других странах Европы, например во Франции, Нидерландах и Священной Римской империи, переживших десятилетия религиозных войн.

Книга посвящена истории Реформации в Лондоне, городе, наиболее открытом новым идеям и веяниям.

Анна Серёгина - Лондон и Реформация. Жизнь английской столицы в эпоху Тюдоров (1485-1603)

2-е изд. — Санкт-Петербург: Евразия, 2025. — 320 с. — (Parvus libellus).

ISBN 978-5-8071-0769-5.

Анна Серёгина - Лондон и Реформация. Жизнь английской столицы в эпоху Тюдоров (1485-1603) - Содержание

Введение

«Старый порядок»

Еретические общины в Лондоне

«Ветер перемен»

«Великое дело короля»

Развод короля

Начало протестантской Реформации в Лондоне

Роспуск монастырей

Продолжение Реформации в Лондоне

Реформация в Лондоне при Эдуарде VI (1547-1553)

Протестанты в Лондоне к концу царствования Эдуарда VI

Лондон при Марии I Тюдор (1553-1558). Реставрация католичества

Реформация возвращается: восшествие на престол Елизаветы I (1558-1603)

Елизаветинское религиозное законодательство 1559 г.

Научить верующих: проповедь нового учения

Лондон протестантский

Пуритане и их противники

Прятаться на виду: католики в елизаветинском Лондоне

Конец «золотого века». Смена династии

Большие надежды: восшествие на престол Якова I Стюарта