Сет — ярость Египта

Первоистник только для изучающих с апологетическими целями!

В последние несколько десятилетий мистерии и культ Сета, одного из древнейших богов Древнего Египта, привлекают к себе большое внимание оккультных сообществ, магических орденов и практиков-одиночек, заинтересованных в так называемом Пути Левой Руки. Являясь самодостаточным и мятежным богом, Сет может считаться архетипом Противника, эталоном и примером для практикующего, стремящегося к посвящению в тайны того, как самому стать Богом. Свирепого египетского бога пустыни всегда боялись малодушные и рабски покорные, именно ему поклонялись те, кто стремился к власти, Сет стал символом бури (как внешней, так и внутренней) и перемен, движения и трансформации, силы и энергии. Его огненная природа -это вожделение и ярость, которые являются движущей силой на Пути Мага, а его Черное Пламя -это внутренняя искра Божественности, которая последовательно становится пылающим Столпом Восходящего Огня на пути самоинициации. Раздвоенный нож Сета отсекает привязанности к окружающему миру, освобождая адепта от уз рабства и бездумного невежества, а его скипетр олицетворяет силу и власть над судьбой и случаем.

Книга, которую вы сейчас держите в своих руках, посвящена Многоликому Сету и его пламенной обжигающей энергии. Вместе с вами мы рассмотрим происхождение бога, древние мифы и легенды, связанные с ним, а также современные интерпретации его роли во время странствия практика по Пути Левой Руки. Но вы должны знать, что невозможно изучить все грани Сета по одной книге, и это не является нашей целью (как авторов). Идея этой антологии состоит в том, чтобы дать читателям представление о природе и роли Сета с точки зрения Драконианской Традиции, и поэтому именно к нему мы будем обращаться в своих эссе и ритуалах, представленных здесь.

Давайте для начала ознакомимся с истоками происхождения этого бога. Как и другие божества, связанные с Тьмой и Хаосом, Сет имеет множество аспектов, имен, свойств, черт и ликов, а его характер весьма амбивалентен. Он является сыном бога земли Геба и богини неба Нут и родным братом Осириса, Исиды и Нефтиды, которая также считается его супругой. Именно так Сет описан в мифе об Осирисе, который является важным источником информации в древнеегипетской мифологии. Однако в «Текстах Пирамид» он описывается как сын самого Ра и брат Гора Старшего. Греческая версия его имени - Сет, в то время как существует множество других вариантов: Сетек, Сетех, Сетеш, Сутуах и Сутех. Я должна заметить, что этимология и значение имени не совсем ясны. Обычно имя Сета можно перевести как «тот, кто отделяет». Оно также могло быть образовано от двух египетских слов - «setes» («столб») и «seten» - («ослеплять»). В письменных источниках, относящихся к первым векам нашей эры («Греческие Магические Папирусы», или PGM), мы также находим следующие магические имена Сета, используемые в инвокациях и заклинаниях: Erbeth (Эрбет), Pakerbeth (Пакербет) и Bolchoseth (Болчосет). Их значение также доподлинно неизвестно, но они появляются во всех чарах и заклинаниях герметического периода и, возможно, обозначают природу Сета, смешанную с божествами из греческих легенд того же временного периода.

Группа «Храм Восходящего Пламени» - Сет — ярость Египта

М: «Касталия», 2021. — 236 с.

ISBN 978-5-521-16253-6

Группа «Храм Восходящего Пламени» - Сет — ярость Египта - Содержание

Глава 1. Повелитель Бури и Перемен

Глава 2. Осколки и легенды

Глава 3. Гимны для обращения к Сету (Сетеху)

Глава 4. Мое путешествие в пустыню вместе с Сетом

Глава 5. Роль Сета в западном оккультизме

Глава 6. Ритуал трансформации с помощью энергии Сета

Глава 7. Разрушая границы: сексуальное взаимодействие с Сетом

Глава 8. Пылающая Звезда Сета

Глава 9. Сет многоликий

Глава 10. Сет: астрологический портрет

Глава 11. Крещение в ядовитом экстазе

Глава 12. Дар Смерти

Глава 13. Работа с Сетом

Глава 14. Владыка Огня

Глава 15. Восхождение посреди песчаной бури

Глава 16. Боги Подземного Мира

Глава 17. Сет и Нефтида: Хаос и Пустота

Глава 18. Составители

Глава 19. Египетская Магия Левой Руки. Сет Нетер и Черная Алхимия Ба и Ка

Глава 20. Рекомендованная литература

Глава 21. Другие книги и работы «Храма Восходящего Пламени»