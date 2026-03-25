Сейла - Совет за чашкой чая

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Часто ли друзья обращаются к вам за помощью? Знаете ли вы, что сказать человеку, который переживает развод, потерю работы или духовный кризис? Харольд Сейла, известный христианский консультант, предлагает превратить обычное чаепитие в сессию исцеляющего общения.

Эта книга научит вас искусству сопереживания. Вы узнаете, как слушать так, чтобы человек почувствовал себя услышанным, и как давать советы, которые не ранят, а восстанавливают. Автор напоминает: величайший дар, который мы можем предложить ближнему, — это наше внимание, подкрепленное библейской мудростью и искренней любовью.

Харольд Сейла – Совет за чашкой чая - Как помочь другу, когда он попросит Вашего совета

Кобрин: Издательство ХБМ «ЕММАНУИЛ», 1995. – 164 с.

Харольд Сейла – Совет за чашкой чая – Содержание

  • Глава 1. Вы можете помочь людям!

  • Глава 2. Первый шаг

  • Глава 3. Первая встреча

  • Глава 4. Процесс психотерапии

  • Глава 5. Ставьте диагноз проблеме, но лечите всего человека

  • Глава 6. Психотерапия "по книге" или по Книге?

  • Глава 7. Использование Библии в психотерапии при проблемах во взаимоотношениях

  • Глава 8. Использование Библии в психотерапии эмоциональных проблем

  • Глава 9. Использование Библии для психотерапии вредных привычек

  • Глава 10 .Успех в психотерапии за чашкой чая

Added 25.03.2026
