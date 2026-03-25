Сейла - Совет за чашкой чая
Часто ли друзья обращаются к вам за помощью? Знаете ли вы, что сказать человеку, который переживает развод, потерю работы или духовный кризис? Харольд Сейла, известный христианский консультант, предлагает превратить обычное чаепитие в сессию исцеляющего общения.
Эта книга научит вас искусству сопереживания. Вы узнаете, как слушать так, чтобы человек почувствовал себя услышанным, и как давать советы, которые не ранят, а восстанавливают. Автор напоминает: величайший дар, который мы можем предложить ближнему, — это наше внимание, подкрепленное библейской мудростью и искренней любовью.
Харольд Сейла – Совет за чашкой чая - Как помочь другу, когда он попросит Вашего совета
Кобрин: Издательство ХБМ «ЕММАНУИЛ», 1995. – 164 с.
Харольд Сейла – Совет за чашкой чая – Содержание
Глава 1. Вы можете помочь людям!
Глава 2. Первый шаг
Глава 3. Первая встреча
Глава 4. Процесс психотерапии
Глава 5. Ставьте диагноз проблеме, но лечите всего человека
Глава 6. Психотерапия "по книге" или по Книге?
Глава 7. Использование Библии в психотерапии при проблемах во взаимоотношениях
Глава 8. Использование Библии в психотерапии эмоциональных проблем
Глава 9. Использование Библии для психотерапии вредных привычек
Глава 10 .Успех в психотерапии за чашкой чая
