Прот. А. Шабанов - Святой Патрик, епископ и просветитель Ирландии

Эта книга посвящена и рассказывает об удивительном святом ещё тогда неразделённой Христовой Церкви (V в.), просветителе и небесном покровителе Ирландии, св. Патрике, его времени, жизни и миссии. Давно замечено, что прошлое способно странным образом сближать или бесконечно далеко отдалять людей друг от друга, в нём сокрыты тысячи вопросов и не меньшее количество ответов. Когда речь идёт о прошлом Церкви, то наши православные интересы в большей степени сосредоточены на византийском христианстве и собственно русских событиях. На Запад мы смотрим редко, а если и делаем это, то взгляд наш критичен и суждения сдержанны. Мы хорошо знаем, что и как нас разделяет, и рискуем забыть о том, что нас связывало до XI века.

Свою задачу я видел не в том, чтобы описать малоизвестный русскому читателю период истории Западной церкви раннего Средневековья, но, собирая разрозненные, подчас противоречивые факты, стараясь верить документам и Преданию, учёным и поэтам, я попытался показать, как эти факты становятся причиной событий, и хотел выйти навстречу личностям и идеям тех лет. Строго говоря, эта небольшая работа не является агиографическим исследованием или историографической штудией, она не написана кельтологом, и её не отнести к классическому жанру церковных «житий». Это, скорее, осторожное обращение к Истории, такой, как мы её знаем, с желанием понять, какой она была на самом деле. То, как я оцениваю события и комментирую их последствия, может вызвать различные нарекания, потому что мои духовные и эмоциональные предпочтения отданы в пользу кельтской, а не англо-саксонской и, тем более, не римской церкви. В этом причина спорности некоторых выводов и общей субъективности изложения.

У России и Ирландии разные судьбы, но их духовная история во многом схожа. С древности Ирландия называлась «Островом святых», и мы тоже часто вспоминаем о «Святой Руси». Ирландские монахи-миссионеры достигали дальних пределов Европы, и русские просветители несли Евангелие в Сибирь, на Аляску и Америку. Догматические споры эпохи Вселенских Соборов не раскололи Церковь св. Патрика; до сегодняшних дней Русская церковь подтверждает свою верность святоотеческой традиции. Надеюсь, что святые неразделённой Церкви, которых мы также умеем любить, помогут Западу и Востоку найти что-то духовно объединяющее или по крайней мере не разучиться разговаривать.

Прот. А. Шабанов - Святой Патрик, епископ и просветитель Ирландии

Тверь, 2000

ISBN 5-89643-005-1

Прот. А. Шабанов - Святой Патрик, епископ и просветитель Ирландии - Содержание

Предисловие

Святой Патрик, епископ и просветитель Ирландии

Послесловие

Summary

Литература

Прот. А. Шабанов - Святой Патрик, епископ и просветитель Ирландии - Отрывок из книги

Историю Русской церкви принято обычно предварять легендарным рассказом о св. апостоле Андрее Первозванном, который на «киевских высотах» воздвиг крест и пророчествовал о грядущей Славе Божией, что должна здесь воссиять. История Кельтской церкви Британских островов имеет не менее яркое вступление и состоит из двух ключевых повествований. В одном говорится о Всемирном Потопе, который уничтожил первых обитателей островов, кроме одного, не уступавшего Ною в благочестии и праведности. В послепотопные времена с Атлантики Ирландских берегов достигли потомки Иафета, но им пришлось вести постоянные войны с ужасными существами— форморианами. (В ирландской церковной традиции эти формориане, или фоморы, изображались в одном ряду с эльфами, лошадиноголовыми и прочими малоприятными существами как племя, ведущее свой род от потомков Каина или Хама.) Все люди, кроме одного воина, погибли. Сокрушить чудовищ удалось лишь немедийцам во времена Легендарной Второй Битвы Мойтуры, после чего начался золотой век...

Второй рассказ гораздо более правдоподобен и широко известен благодаря множеству литературных версий. Согласно ему, св. апостол Филипп отправил в Британию св. Иосифа Арима- фейского с Чашей Грааля, из которой на Тайной Вечере пили Господь и апостолы. Св. Иосифа сопровождали двенадцать спутников, и кроме Грааля они привезли часть Тернового Венца с головы Спасителя. Тёрн дал отростки, их удалось посадить, и до сих пор в Гластонбери расцветает терновник страстей Христовых. Это предание впервые было записано Уильямом Малмсберийским (1080 — 1143 гг.) и положило начало средневековому циклу «поисков Св. Грааля». Таковы предания. Реальными же людьми, которых избрал Бог для Евангельского благовестия, были: в России — св. равноапостольный князь Владимир, а в Ирландии — св. Патрик.