Шаббат - остров покоя - суббота у вас дома

Слово “шаббат“ производят от слова “лишбот" /“прекращать работу“/. Но со средних веков и поныне существует мнение среди филологов, что слово “Шаббат“ происходит от слова “шева“ /“семь"/. На иврите оно означает “суббота“ /“седьмой день“/.

Поэтому, например, в понедельник мы, евреи, говорим: “Сегодня второй день недели“. Уже много веков подряд мы отсчитываем дни недели от субботы до субботы.

На каждый из шести будних дней недели в синагоге читают особый псалом. В канун седьмого дня в синагоге торжественно встречают “царицу Шаббат“ - субботу.

Цель нашей книги - помочь вам побольше узнать об этом дне, особом в еврейском образе жизни. Мы хотим, чтобы вы самостоятельно подготовились к нему и провели субботу, создавая и добавляя семейные традиции и собственный распорядок этого дня.

Шаббат - остров, принадлежащий вам раз в неделю. Бросайте же якорь и встречайте этот день так, как это вам приятно. Принимайте на своем острове всех, кого вы хотите видеть у себя в гостях. Отдыхайте, набирайтесь бодрости - скоро вы снова вернетесь к обычной, будничной жизни.

Шаббат - שבת - остров покоя - суббота у вас дома

Составление и текст Хаима Ароновича

Перевод и редактура SAMA /Маша Буман и Соня Соломоник/

Ответственный за выпуск Джони Ариэль

AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE "ДЖОЙНТ"

Melitz Институт Еврейскогои-Сионистского Образования МЕЛИЦ

Иерусалим, Израиль Тевет, 5753 г.

Шаббат - שבת - остров покоя - суббота у вас дома - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I Шаббат - секрет выживания

ГЛАВА II Как готовиться к Шаббату

ГЛАВА III Субботняя трапеза. Духовная атмосфера субботней трапезы

ГЛАВА IV Онег Шаббат - субботнее наслаждение

ГЛАВА V Изучение Торы после субботней трапезы - субботнее удовольствие

ГЛАВА VI День субботний

ГЛАВА VII Завершение Шаббата: третья трапеза /сеуда шлишит/ и обряд отделения Шаббата от будней /хавдала/

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ