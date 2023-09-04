Шаббат - остров покоя - суббота у вас дома

Шаббат - остров покоя
Слово “шаббат“ производят от слова “лишбот" /“прекращать работу“/. Но со средних веков и поныне существует мнение среди филологов, что слово “Шаббат“ происходит от слова “шева“ /“семь"/. На иврите оно означает “суббота“ /“седьмой день“/.
Поэтому, например, в понедельник мы, евреи, говорим: “Сегодня второй день недели“. Уже много веков подряд мы отсчитываем дни недели от субботы до субботы.
На каждый из шести будних дней недели в синагоге читают особый псалом. В канун седьмого дня в синагоге торжественно встречают “царицу Шаббат“ - субботу.
Цель нашей книги - помочь вам побольше узнать об этом дне, особом в еврейском образе жизни. Мы хотим, чтобы вы самостоятельно подготовились к нему и провели субботу, создавая и добавляя семейные традиции и собственный распорядок этого дня.
Шаббат - остров, принадлежащий вам раз в неделю. Бросайте же якорь и встречайте этот день так, как это вам приятно. Принимайте на своем острове всех, кого вы хотите видеть у себя в гостях. Отдыхайте, набирайтесь бодрости - скоро вы снова вернетесь к обычной, будничной жизни.
Шаббат - שבת - остров покоя - суббота у вас дома
Составление и текст Хаима Ароновича
Перевод и редактура SAMA /Маша Буман и Соня Соломоник/
Ответственный за выпуск Джони Ариэль
AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE "ДЖОЙНТ"
Melitz Институт Еврейскогои-Сионистского Образования МЕЛИЦ
Иерусалим, Израиль Тевет, 5753 г.
Шаббат - שבת - остров покоя - суббота у вас дома - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I Шаббат - секрет выживания
ГЛАВА II Как готовиться к Шаббату
ГЛАВА III Субботняя трапеза. Духовная атмосфера субботней трапезы
ГЛАВА IV Онег Шаббат - субботнее наслаждение
ГЛАВА V Изучение Торы после субботней трапезы - субботнее удовольствие
ГЛАВА VI День субботний
ГЛАВА VII Завершение Шаббата: третья трапеза /сеуда шлишит/ и обряд отделения Шаббата от будней /хавдала/
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ
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