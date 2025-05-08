Я вырос в семье бизнесмена в городе Даллас, штат Техас. В этом были и преимущества и недостатки. Моему отцу в свое время довелось пережить перипетии Великой Депрессии, и он постарался привить нам, своим сыновьям, неотступную волю к выживанию в любых трудностях. Любовь к труду и высочайшая работоспособность, ответственность за материальное обеспечение семьи и ранний уход на пенсию — таковы были ценности, которые он демонстрировал нам своей жизнью.

Я был вторым из трех мальчиков в нашей семье. Мои трудолюбивые братья решили получить высшее образование в сфере бизнеса, чтобы к тридцати годам стать миллионерами. Вся моя семья ожидала от меня того же — поступления на престижную работу, реализации «американской мечты» и почивания на лаврах финансового благополучия. Но в то время я стал верующим в Иисуса Христа и почувствовал Божий призыв к миссионерскому служению. Четыре года я проработал лидером студенческого служения в одной поместной церкви, после чего решил основать новое, независимое студенческое служение и собирать финансовую поддержку для своей деятельности.

В самом начале этого процесса моему отцу, как, впрочем, и мне самому, пришлось вступить в борьбу с негласной социальной нормой: сбор поддержки — это завуалированная форма попрошайничества. Такое убеждение, к сожалению, подкреплялось еще и тем, что мы не раз встречали на своем пути христианских служителей, которым постоянно не хватало средств к существованию. Они казались нам обнищавшими бесприютными скитальцами. Если бы тогда мой подход к сбору поддержки основывался на принципах, предложенных в этой книге, это принесло бы мне несомненную и великую пользу. Однако на тот момент у меня было лишь Божье призвание и видение для нового служения, а также денежный запас на шесть недель, беременная жена, трое маленьких детей, «гора» неоплаченных счетов и, мягко говоря, всепоглощающее желание поскорее достичь цели.

Нет, я вовсе не паниковал, а был настроен весьма целеустремленно и решительно. Моя стратегия сбора поддержки состояла из четырех простых шагов:

• лично встретиться с каждым человеком, которого я знаю;

• на каждой встрече делиться видением своего нового служения;

• на каждой встрече приглашать собеседника присоединиться к моей команде ежемесячной поддержки;

• молча ждать ответа на мое приглашение.

Эти четыре пункта очень сжато, но точно передают суть великой и славной «тайны» успешного сбора поддержки. Если ваше сердце горячо увлечено какой-либо мечтой от Бога и при этом вы готовы всецело довериться Ему, то обязательно найдете путь к осуществлению этой мечты. Ровно через шесть недель мы собрали полную сумму необходимой поддержки и были готовы не только начинать наше новое служение, но и выплатить по всем счетам!

Стив Шадрах - Просьба Бога. Свежий библейский подход к сбору личной поддержки

ЦММ, 2020. - 412 с.

ISBN: 978-1-947468-39-9 (англ.)

Стив Шадрах - Просьба Бога. Свежий библейский подход к сбору личной поддержки - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗДЕЛ I: СМЕЛО В БОЙ!

Глава 1. Волшебная кнопка

Глава 2. Величайшие препятствия

Глава 3. 100% за 100 дней

Глава 4. Новый взгляд

Глава 5. Не оглядывайтесь назад

РАЗДЕЛ II: ВЕЛИКАЯ ВЕРА - ВЕЛИКИЕ ПРОШЕНИЯ

Глава 6. Божьи служители времен Ветхого Завета

Глава 7. Видение Неемии

Глава 8. Иисус и сбор поддержки

Глава 9. Павел в роли мобилизатора

Глава 10. Дополнительные аргументы

РАЗДЕЛ III: ТАЙНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ

Глава 11. Вы не можете - Бог может

Глава 12. Выбор в пользу страсти

Глава 13. Достойны пропитания

Глава 14. Перераспределение ценностей

Глава 15. Видение - движущая сила сбора поддержки

Глава 16. Сила прошения

РАЗДЕЛ IV: ГОТОВЬТЕСЬ К УСПЕХУ

Глава 17. Максимизируйте вашу плодотворность

Глава 18. Штурм контактов

Глава 19. Доллары и здравый смысл

Глава 20. Ваш инструментарий

Глава 21. Составление расписания

РАЗДЕЛ V: ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

Глава 22. Вхождение в зону

Глава 23. Строим мосты

Глава 24. Передача видения

Глава 25. Сильная концовка

Глава 26. Вы нуждаетесь в церкви

РАЗДЕЛ VI: ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙ ПАСТВЕ

Глава 27. Три закона даяния

Глава 28. Банк любви

Глава 29. Общение с партнерами

Глава 30. Процветайте!

Глава 31. День битвы

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Контрольный список из четырнадцати пунктов на первые тридцать дней

2. 100 дней тихого времени в сборе поддержки

3. Что говорит Библия о сборе поддержки

4. Рабочие листы сбора поддержки

5. Сбор поддержки в США в афроамериканском, азиато-американском и латиноамериканском контекстах

6. Сбор поддержки в других странах

7. Пять ключей к привлечению организационных средств от крупных партнеров

8. Подключайтесь к сети «Бизнес как служение»: ваши партнеры по служению следующего поколения

9. Сбор поддержки и ваши эмоции

10. Социальные сети: знайте их границы или они ограничат вас

11. Современные ресурсы для сбора личной поддержки

Сноски

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