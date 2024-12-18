Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Шадура – Иешива - Центр еврейского образования

Шадура А. А. – Иешива - Центр еврейского образования
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA
Иешивы являются одними из самых важных образовательных учреждений в мире ортодоксального иудаизма. Эти учебные заведения играют ключевую роль в сохранении религиозных традиций, изучении священных текстов и подготовке будущих раввинов. Слово «Иешива» происходит от древнееврейского корня «йашав», что означает «сидеть», поскольку студенты традиционно сидят за столами, изучая религиозные тексты. Иешивы существуют уже много веков, начиная с эпохи Талмуда, и продолжают играть важную роль в жизни евреев по всему миру.
Первые упоминания о подобных учебных заведениях встречаются еще в эпоху Второго Храма, когда мудрецы собирались для изучения Торы и обсуждения законов. После разрушения Храма в 70 году н.э., эти собрания стали более формализованными, превратившись в академии, известные как «бейт-мидраш» (дом учения). Именно там закладывались основы того, что впоследствии стало Иешивами.
В средние века Иешивы распространились по всей Европе и Ближнему Востоку. Особенно известными были Иешивы в Испании, Германии и Польше. В этих местах создавались новые методы обучения и интерпретации священных текстов, а также разрабатывались важные принципы галахического права (галаха).
В XIX веке Иешивные традиции претерпели значительные изменения под влиянием модернизации и секуляризации общества. Многие Иешивы закрылись или перешли к более светскому образованию. Однако в начале XX века началось возрождение Иешивных традиций, особенно после Холокоста, когда многие евреи стремились сохранить свои религиозные и культурные ценности.
Сегодня Иешивы функционируют практически во всех странах мира, где есть значительное количество ортодоксальных евреев. Они остаются важными центрами духовного и интеллектуального роста, привлекающими студентов со всего мира.
Сегодня Иешивы продолжают играть важную роль в религиозной жизни евреев. Многие Иешивы адаптируются к современным условиям, внедряя новые технологии и методы обучения. Некоторые Иешивы предлагают онлайн-курсы и дистанционное обучение, что делает доступ к знаниям доступным для большего числа людей.

Шадура А. А. – Иешива - Центр еврейского образования

«Издательские решения», б.г. – 36 с.
ISBN 978-5-00-649424-4

Шадура А. А. – Иешива - Центр еврейского образования – Содержание

  • Иешива. Центр еврейского образования
  • Цели и задачи Иешивы
  • Организационная структура Иешивы
  • Учебный процесс
  • Учебные предметы в Иешиве
  • Виды Иешив
  • Иешивы в России
  • Общественная роль и значение Иешивы
    • – Торат Хаим
    • – Шаарей Мизрах
    • – Шаарей Кедуша
    • – Томхей-Тмимим Любавич
    • – Опора цельным (Ешива Томхей Тмимим) Любавич
    • – Хабад Любавич Жуковка
    • – Тиферет Бахурим
  • Контакты
Views 269
Rating 4.5 / 5
Added 18.12.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.5/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books