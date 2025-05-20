Ту би-Шват – один из самых древних праздников еврейского народа, который отмечается каждый год в середине зимы. Этот день имеет глубокие корни в истории и культуре евреев, а также важное значение для современного Израиля. Этот день также известен как «Новый год деревьев» или «Рош ха-Шана ла-Иланот». Название «Ту би-Шват» происходит от числовых значений букв иврита: «тет» соответствует числу девять, а «вав» – шесть. Таким образом, праздник приходится на пятнадцатое число месяца шват по еврейскому календарю. В григорианском календаре эта дата обычно выпадает на январь-февраль.

Корни праздника уходят глубоко в историю еврейского народа. Согласно Талмуду, Ту би-шват был установлен как дата начала сбора урожая фруктов в Израиле. В те времена земледельцы обязаны были приносить десятину от своего урожая в Иерусалимский храм. Однако, поскольку фрукты созревают в разное время, было необходимо установить единую дату, начиная с которой все плоды считались новым урожаем. Эту дату и выбрали раввины – 15-е швата. В древние времена Ту би-шват отмечался скромно, без особых торжеств. Однако со временем праздник приобрел больше символического значения, особенно после разрушения Второго Храма и изгнания евреев из Израиля. Для народа, живущего вдали от своей родины, связь с землей Израиля стала еще более важной, а Ту би-шват превратился в способ выразить эту связь через заботу о природе и деревьях. Праздник Ту би-Шват тесно связан с природой и земледелием. Он символизирует пробуждение природы после зимней спячки и начало нового цикла жизни.

Деревья начинают цвести, и природа оживает. Это время обновления и надежды. Одним из главных символов праздника является дерево. Евреи верят, что человек подобен дереву: у него есть корни, ствол и ветви. Как дерево нуждается в воде и солнце, так и человек нуждается в духовной пище и заботе о своей душе. В древности существовал особый налог на плоды деревьев, который собирался раз в три года. Чтобы правильно рассчитать этот налог, необходимо было точно знать возраст дерева. Для этого был установлен специальный день, считавшийся началом нового года для деревьев. Таким образом, Ту би-шват стал своеобразным «налоговым» праздником. Именно поэтому было важно определить момент, когда деревья начинают новый цикл роста после зимы. С течением времени значение Ту би-швата изменилось. В средние века, особенно среди каббалистов, этот день стал ассоциироваться с мистическими аспектами. Каббала, еврейская эзотерическая традиция, придает большое значение числам и символам.

Число 15 (ту) считается священным, так как оно соответствует числу букв в имени Бога (Йуд-Хе-Вав-Хе). Кроме того, 15-е число каждого месяца всегда выпадает на полнолуние, что также имеет важное значение в каббалистической традиции. Каббалисты разработали специальные ритуалы и обряды, связанные с Ту би-шватом. Одним из таких обрядов является Седер Ту би-шват – праздничный ужин, во время которого едят семь видов плодов, символизирующих Землю Израиля: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты, маслины и финики. Эти плоды считаются благословенными и приносят удачу и благополучие в новом году. В современном мире Ту би-шват приобрел новое значение. С развитием сионистского движения и созданием государства Израиль этот день стал символом возрождения еврейской нации и возвращения к земле предков. В честь этого дня в Израиле проводятся массовые посадки деревьев, организуются экологические акции и мероприятия, направленные на защиту окружающей среды.

Кроме того, Ту би-шват стал днем, когда люди вспоминают о важности бережного отно­шения к природе и необходимости заботиться о планете Земля. Многие общины устраивают благотворительные акции, собирают средства на посадку деревьев и проводят образовательные программы, посвященные экологии. Ту би-Шват – это праздник, который объединяет прошлое и настоящее, природу и куль­туру. Он напоминает нам о важности связи с землей, о необходимости заботиться о природе и о том, что каждое новое начинание несет в себе надежду на лучшее будущее.

Антон Шадура – Ту би-Шват. Новый год деревьев

Издательство – «Издательские решения»

ISBN 978-5-00-654545-8

Антон Шадура – Ту би-Шват. Новый год деревьев – Содержание