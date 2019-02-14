События последних десятилетий коренным образом изменили характер государственно-конфессиональных отношений в нашей стране.Они стали существенной частью отношений государства с формирующимся гражданским обществом. Религиозные объединения получили возможность широкого участия в общественной жизни.

Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2019 г. — 880 с.

ISBN 978-5-7533-1478-9

Предисловие

Введение

Глава 1. Основы теории государственно-конфессиональных отношений

Глава 2. Российское государство и религиозные объединения: этапы становления новых взаимоотношений и современная ситуация

Глава 3. Состав законодательства Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях

Глава 4. Международные документы о свободе совести, мысли и религии

Глава 5. Конституция Российской Федерации о государственно-конфессиональных отношениях, о свободе совести и свободе вероисповедания

Глава 6. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»

Глава 7. Внутренние установления религиозных организаций

Глава 8. Механизм формирования и реализации государственной вероисповедной политики

Глава 9. Принципы взаимоотношений государства и религиозных объединений

Глава 10. Религиозная организация как субъект права. Имущественное положение религиозных организаций

Глава 11. Передача религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности

Глава 12. Доходы и налогообложение в религиозных организациях

Глава 13. Трудовые отношения в религиозной организации

Глава 14. Социальное служение, благотворительная деятельность и религиозные организации

Глава 15. Образование и религия. Религиозное образование

Глава 16. Право на свободу совести в Вооруженных Силах

Глава 17. Уголовное, административное право и религия

Приложения

Список сокращений, используемых в тексте

Список литературы

Михаил Олегович Шахов - Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации – Введение

События последних десятилетий коренным образом изменили характер государственно-конфессиональных отношений в нашей стране. Они стали существенной частью отношений государства с формирующимся гражданским обществом. Религиозные объединения получили возможность широкого участия в общественной жизни. По данным Министерства юстиции Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2018 года в нашей стране действуют 30 193 зарегистрированные религиозные организации, относящиеся к 65 конфессиям. Среди них 18 191 православная религиозная организация Русской Православной Церкви. Верующие составляют значительную часть населения России, религиозные организации обладают значительным авторитетом и принимают активное участие в решении социальных проблем. Следует также отметить, что отношения государства и религиозных объединений являются общественно значимой сферой, которая во многом определяет состояние межконфессиональных и межнациональных отношений и таким образом влияет на психологический климат в обществе и общественно-политическую ситуацию в стране в целом. Тесно взаимосвязаны такие явления, как рост национального самосознания и конфессиональная самоидентификация граждан. Эффективное противодействие международному терроризму может быть осуществлено при условии активного сотрудничества власти и религиозных организаций. В то же время свобода вероисповедания является фундаментальной основой стабильности и единства общества, взаимоуважения граждан.

В современной России решается задача построения правового государства. Применительно к нашей теме это означает, то государственно-конфессиональные отношения должны строиться на основе строгого и неукоснительного соблюдения законодательства всеми субъектами отношений. Уважение к нормам действующих законов сочетается с работой над совершенствованием законодательства (восполнение пробелов в праве, замена в установленном порядке устаревших норм на более соответствующие реальным общественным потребностям). Неоднократно вносились поправки в действующий закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.), в иные нормативные правовые акты, регулирующие государственно-конфессиональные отношения. В ноябре 2010 года был принят Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», на основании которого в собственность религиозных организаций Русской Православной Церкви и других конфессий были переданы сотни национализированных после революции 1917 года храмов и иных культовых зданий. Некоторые из принятых в последние годы законодательных актов, а также последовавшая практика их применения органами судебной и исполнительной власти вызвали неоднозначную общественную реакцию. Так, прислушавшись к церковной оценке, законодатель откорректировал первоначальный вариант некоторых положений первой части Гражданского кодекса. Возможно, потребуют доработки и разъяснения нормы, регулирующие порядок осуществления миссионерской деятельности. В то же время принятые в 2018 году поправки в законодательстве о добровольчестве (волонтерстве) содействуют работе религиозных организаций на благо общества.

Действующее законодательство предоставило религиозным организациям право осуществлять самый широкий спектр видов общественно значимой деятельности — благотворительную, культурно-просветительную, образовательную, издательскую, предпринимательскую. Религиозные организации владеют, пользуются и распоряжаются имуществом, вступают в договорные отношения. При осуществлении своей деятельности они обязаны соблюдать и исполнять требования законодательства.

В советское время законодательство СССР о религиозных культах было недоступно для всеобщего сведения. Священнослужители и руководители религиозных организаций должны были довольствоваться указаниями и разъяснениями властей о том, что им дозволено, а что запрещено, и не могли в полной мере отстаивать свои права. В Российской Федерации законодательство о свободе совести и о религиозных объединениях доступно для изучения каждому желающему.

Знание установленных законодательством правил, в соответствии с которыми должна жить каждая религиозная организация, необходимо для того, чтобы наиболее полно и эффективно реализовывать ее права и возможности, уметь защищать ее интересы, избегать правонарушений. Государственным служащим, работникам государственных учреждений и организаций, равно как и сотрудникам негосударственных структур, всем гражданам, вступающим во взаимоотношения с религиозными объединениями, реализующим личное право на свободу совести, необходимо хорошо представлять действующие нормы российского законодательства в данной сфере.

Рассматриваемые в предлагаемой читателю книге проблемы имеют интердисциплинарный характер, находятся на стыке правовой и религиоведческой науки. Они не могут разрешаться исключительно в рамках правоведения, в отрыве от изучения специфики религиозных субъектов права, отличающей их от иных участников правоотношений. В то же время ни религиоведение, ни теология не могут плодотворно изучать проблемы религии как социального феномена, исключив из своего предмета правовые аспекты. Разумное расширение предмета науки отнюдь не «размывает» его, а значительно обогащает и укрепляет. Не только в нашей стране, но и в ряде европейских стран, в которых ведется еще более активная научная работа в сфере «религия и право», постепенно преодолевается «узкая специализация», при которой ученый-юрист подчас мало компетентен в познаниях о религиозных учениях и практиках, о современной жизни религий, а специалист по социологии или философии религии в лучшем случае обладает познаниями о религиозных канонах, но не о государственном законодательстве о религии. Некоторыми российскими исследователями в последние годы выдвигаются идеи об оформлении в качестве самостоятельных научных дисциплин «юридического религиоведения» или «теории и практики государственно-конфессиональных отношений».