Архиепископ Иоанн - Шаховской - Ценность и личность - Как узнать Бога

Как узнать Бога? Для узнавания Его и Его воли Сам Творец дал человеку начало разума и духа. Через всю жизнь мы призваны все более и более познавать своего Небесного Отца, любить Его и находить в Нем свое вечное благо и все более постигать гармонию всего Его великого творения. Ни научное, ни художественное, никакое вообще творчество в мире немыслимо без этого начала разума и духа. Верою своей, высшим интуитивным постижением человек начинает видеть, ощущать Бога; человек способен слышать внутренним своим слухом божественную правду и любовь. Мир сотворен сверхмирной любовью, и верующий человек начинает любить эту любовь, служить ей среди всех преходящих явлений мира, испытаний и экзаменов для его духа, готовя себя к высшему и вечному бытию.

Архиепископ Иоанн - Шаховской - Ценность и личность

Минск : Издательство Белорусского Экзархата, 2011. — 544 с.

ISBN 978-985-511-332-5.

Архиепископ Иоанн - Шаховской - Ценность и личность - Содержание

Общебогословское

Как узнать Бога

Свет мира

Свобода и бессмертие

Инстинкт и закон

Ценность и личность

Синергизм

Гармония творения

Чудесное

То, что надо помнить

Христианство в мире

О близости Божией к миру

Явление Христа в истории

Сила воскресения Христова

Воздвижение Креста

Религиозная диалектика

О молитве

О молитве

Человек в христианстве

Гуманность рождений

Невечерний человек

Признак любви

О творении добра

Торопись делать добро

Психология обиды

Мудрость веры

Тайна Иова

Диалог с Авраамом

Тейяр де Шарден о страдании

Страдание и свобода

Торжество человечности — тургеневский образ

Библия — источник веры

Слово о Слове

Миф и реальность

Древние свитки

Манна в пустыне

Пророчества

Видение Даниила

Притча о вечном и временном

Заметки на Деяния

Диалог с материализмом и атеизмом

Истоки материализма

Идеалы и материализм

Фантасмагории материализма

Цветение диалектики

Корицын в Иванове

О страданиях веры

Бессмертие человека

Проблема личности

Борьба за душу ребенка

Тайна имени

От марксизма — к истине христианства. Памяти С. Франка

Религия и наука

Спор московских академиков

Огонь Паскаля

М. В. Ломоносов — защитник науки и веры

Философ человеческой свободы и Божией правды

«Очевидность Бога в расширяющейся Вселенной»

Надежда Георга Блаунта

Математик Вивер

Карл Густав Юнг

Логотерапия

Н. И. Пирогов — хирург и мыслитель

Пирогов

Хирург-епископ

Ответ космонавту Егорову

Библия и медицина

Религия в жизни и деятельности людей

Открывшееся сердце

Последний путь Рылеева

Кюхельбекер

Сущность религии и Вера Суворова

О подвиге

Зрение веры. Свидетельство Кутузова

Мария Михайловна

Елена Келлер

Небо близко

Плимутские братья

Братство сострадания

Победа. История американского летчика

Сенегалец

Общественное служение пастырей Церкви

Равноапостольный человек

Что слышал в космосе Титов

Мать Мария

Тереза Индии

Земля Недостижимая

Войново

Отец Георгий

«Смерть за моим столом». Рассказ священника

О церковном взаимопонимании

Церковность

Пневматология единства

Сектантство в Православии и Православие в сектантстве

Восточный вопрос

Письмо к христианам и евреям. Об ответственности

Записи о любви к Богу и человеку. О незабываемом Иерусалиме

О Данииле. Даниил у львов

Церковность в жизни христианина

Временное и вечное

Вера и ответственность

Бдительность веры

Память и забвение

Похвала будням

Легко ли христианство?

Архиепископ Иоанн - Шаховской - Ценность и личность - Как узнать Бога

«Верный в малом и во многом верен», — так говорит Евангелие. Задача и смысл земного существования — восходить через эту временную, краткую жизнь к высшей и вечной.

К пониманию именно этого высокого смысла жизни — как любви к Богу и служения царству любви в людях — направлено все евангельское учение. Каждый человек призван уже здесь, на этой земле, служа Богу, помогать людям-братьям в Божией правде. Люди между собою не только братья, они даже более чем братья: родные братья по Небесному Отцу. Все они, в разных странах живущие и к разным народам принадлежащие, друг для друга — соотечественники по одному, небесному, вечному Отечеству.

Как приходит человек к знанию о Боге? Знания о Боге человек достигает из четырех источников:

1) от Самого Бога — через Его Божественное Слово и откровение Святого Духа в Церкви;

2) от Бога — через познание сотворенного им мироздания, его гармонии, величия, красоты, целесообразности и столь малой постижимости для человека; и через познание своей человеческой природы и глубины. Честная, высокая наука все более приводит к познанию тайн творения. Высокая наука опровергает веру в материализм; самое понятие материи изменяется, подходя все более к области духа;

3) от Бога через бесчисленные свидетельства святых, то есть людей, не говоривших и не говорящих лжи. Мы узнаем также О Боге и от тех грешников, которые оставили свою темную, грешную жизнь и перешли к светлой;

4) от Бога — через свою собственную бессмертную душу, очистившуюся совесть, через молитву и покорность Божией воле, через исполнение Божиих заповедей и указаний...

Из этих всех источников одна и та же Истина Божия входит в наше сознание, орошает наше подсознание и живит наше сверхсознание. Она является откровением Самого Бога и одновременно выявлением в нас того истинно человеческого, которое способно в нас познавать Бога.

Один древний антиохийский мудрец-христианин пояснил язычнику тайну познания Бога: «Если ты скажешь: покажи мне твоего Бога, то я тебе отвечу: покажи мне твоего человека, и я покажу тебе моего Бога. Покажи мне, что очи души твоей видят...» Если на зеркале есть ржавчина, то оно не может отражать лицо человеческое; так и человек, когда в нем есть грех, не может созерцать Бога. И философ Платон уже доходил до мысли, что око ума нам дано для того, чтобы мы могли им, когда оно чисто, созерцать то истинно Сущее, которое есть «Источник всего, постигаемого умом»... Оно есть «...единое прекрасное и благое, мгновенно появляющееся в благородных душах по причине их сродства с Ним и желания видеть Его...»

Высокая философская мысль, как и чистая наука, все более освобождают человечество от призраков материализма.

Философский порок материализма XIX века заключался в его наивной вере в окончательность и непреложность научных воззрений того времени, в то, что наука уже ответила на все главнейшие вопросы жизни. Марксу, Энгельсу, Ленину и другим материалистам не приходило в голову, что многие в XIX веке прочно установленные, как казалось, факты окажутся неверными, теории, на них построенные, будут заменены другими.

Так называемый «революционный» материализм есть на самом деле материализм окостенелый; он стоит на своих позициях с 1860-х годов, хотя с того времени в науке произошла и происходит подлинная революция. А к формам жизни и к душе человеческой совсем не применимы те понятия и уравнения, которые характерны для элементарных физических частиц. «Входя в область души, мы входим в совершенно автономную область», — справедливо говорит один из основателей современной физики, нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг.

Чистый язык Истины, просвещающий и умиротворяющий человека, звучит в евангельских словах Иисуса Христа, Сына Божия и Сына Человеческого. Желающий услышать это слово пусть откроет Евангелие, пусть откроет и свое сердце пред светом Иисусовым, вникнет в Евангелие без лукавства и сомнения. Там открыто все, что мы можем и что надо знать о Боге, о человеке и о цели человеческой жизни.

Евангелие освобождает от духа неведения и зла, оно выводит добро, таящееся в людях, на передний план жизни. Слово Христово очищает и воспитывает внутреннюю глубину нашего человеческого существа — «сердце», совесть... Кто хочет познать Истину, тот должен прежде всего открыть в себе того человека, который в силах эту Истину познать.

«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода... (Ин 15,5). Я есмь путь... (Ин 14, 6), — говорит нам Христос. — Я дверь... (Ин 10, 7)».

Вот — наш общий человеческий путь и наша жизнь в Отце. Христос Иисус есть средоточие и цель мира — душа души человеческой.