Шакариян - Наисчастливейшие люди на земле
«Наисчастливейшие люди на земле» — это невероятная одиссея армянской семьи, бежавшей от геноцида в США, чтобы стать свидетелями одного из величайших духовных пробуждений в истории. Демос Шакариян, успешный бизнесмен и фермер, рассказывает историю, в которой пророчества из старой тетради сбываются с пугающей точностью, а обычные миряне меняют мир.
Эта книга ломает стереотип о том, что глубокая вера — удел отшельников. Шакариян доказывает: самыми счастливыми могут быть люди, живущие в гуще событий — бизнесмены, политики, рабочие. Именно он основал «Международное общество бизнесменов полного Евангелия», объединив миллионы людей через простые завтраки и личные истории успеха и спасения.
Демос Шакариян – Наисчастливейшие люди на земле
Без выходных данных. – 175 с.
Демос Шакариян – Наисчастливейшие люди на земле – Содержание
Весть из-за горы
Соединенная Пасифик Авеню
Часовая бомба
Человек, который переменил свои мысли
Рука, ухваченная за небо
Холливудский Бовл
Время испытания
Клифтонская кафетерия
Нога на столе
Мир начинает обрушиваться
Золотая цепь
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