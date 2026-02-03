«Наисчастливейшие люди на земле» — это невероятная одиссея армянской семьи, бежавшей от геноцида в США, чтобы стать свидетелями одного из величайших духовных пробуждений в истории. Демос Шакариян, успешный бизнесмен и фермер, рассказывает историю, в которой пророчества из старой тетради сбываются с пугающей точностью, а обычные миряне меняют мир.

Эта книга ломает стереотип о том, что глубокая вера — удел отшельников. Шакариян доказывает: самыми счастливыми могут быть люди, живущие в гуще событий — бизнесмены, политики, рабочие. Именно он основал «Международное общество бизнесменов полного Евангелия», объединив миллионы людей через простые завтраки и личные истории успеха и спасения.

Демос Шакариян – Наисчастливейшие люди на земле

Без выходных данных. – 175 с.

Демос Шакариян – Наисчастливейшие люди на земле – Содержание