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Шакариян - Наисчастливейшие люди на земле

Шакариян - Наисчастливейшие люди на земле
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

«Наисчастливейшие люди на земле» — это невероятная одиссея армянской семьи, бежавшей от геноцида в США, чтобы стать свидетелями одного из величайших духовных пробуждений в истории. Демос Шакариян, успешный бизнесмен и фермер, рассказывает историю, в которой пророчества из старой тетради сбываются с пугающей точностью, а обычные миряне меняют мир.

Эта книга ломает стереотип о том, что глубокая вера — удел отшельников. Шакариян доказывает: самыми счастливыми могут быть люди, живущие в гуще событий — бизнесмены, политики, рабочие. Именно он основал «Международное общество бизнесменов полного Евангелия», объединив миллионы людей через простые завтраки и личные истории успеха и спасения.

Демос Шакариян – Наисчастливейшие люди на земле

Без выходных данных. – 175 с.

Демос Шакариян – Наисчастливейшие люди на земле – Содержание

  • Весть из-за горы

  • Соединенная Пасифик Авеню

  • Часовая бомба

  • Человек, который переменил свои мысли

  • Рука, ухваченная за небо

  • Холливудский Бовл

  • Время испытания

  • Клифтонская кафетерия

  • Нога на столе

  • Мир начинает обрушиваться

  • Золотая цепь

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Added 03.02.2026
Author brat lexmak
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