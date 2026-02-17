Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Шаленко - Ей, гряду скоро!

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology

Книга Якова Ивановича Шаленко «Ей, гряду скоро!» — это глубокое духовное размышление о близости Второго пришествия Иисуса Христа, написанное в лучших традициях евангельского богословия. Название книги, взятое из последних глав Библии, задает тон всему произведению: это не просто теоретическое исследование пророчеств, а живой призыв к бодрствованию и личной готовности каждого верующего к встрече с Господом. Автор анализирует признаки последнего времени, сопоставляя библейские тексты с состоянием современного общества, призывая церковь к духовному пробуждению и святости.

В своих рассуждениях Шаленко делает акцент на внутренней подготовке христианина, подчеркивая, что ожидание Христа должно выражаться в активном служении и чистоте жизни. Он подробно рассматривает темы великой скорби, восхищения церкви и грядущего суда, стараясь донести до читателя важность серьезного отношения к Слову Божьему. Книга наполнена пастырской заботой и стремлением ободрить верных, напоминая, что для любящих Бога Его пришествие является не поводом для страха, а моментом величайшей радости и окончательного избавления.

Автор – Яков Иванович Шаленко, русский радио-миссионер Славянского Евангельского общества. – Chicago, IL: Slavic Gospel Association, 1967. – 154 с.

Яков Иванович Шаленко – Ей, гряду скоро! - Содержание

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ

  • Глава 1-я — ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

  • Глава 2-я — СВИДЕТЕЛИ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ

  • Глава 3-я — ПРИЗНАКИ ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА

  • Глава 4-я — ПОРЯДОК ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЙ

  • Глава 5-я — ТРИ ВЗГЛЯДА ОТНОСИТЕЛЬНО ВОСХИЩЕНИЯ ЦЕРКВИ

  • Глава 6-я — ДРУГИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ЗАЩИТУ ВЗГЛЯДА О ВОСХИЩЕНИИ ЦЕРКВИ В СЕРЕДИНЕ СЕМИЛЕТНЕГО ПЕРИОДА СКОРБИ

  • Глава 7-я — ВОСКРЕСЕНИЕ ВЕТХОЗАВЕТНЫХ СВЯТЫХ

  • Глава 8-я — СУДИЛИЩЕ ХРИСТОВО

  • Глава 9-я — БРАК АГНЦА

  • Глава 10-я — ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ. ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

  • Глава 11-я — ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ

  • Глава 12-я — АРМАГЕДДОНСКАЯ БИТВА

  • Глава 13-я — ЯВНОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА С НЕБЕС

  • Глава 14-я — СУД НАД НАРОДАМИ

  • Глава 15-я — ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО

  • Глава 16-я — САТАНА ОСВОБОЖДЕН, БИТВА ГОГА И МАГОГА

  • Глава 17-я — СУД ВЕЛИКОГО БЕЛОГО ПРЕСТОЛА

  • Глава 18-я — ОЗЕРО ОГНЕННОЕ

  • Глава 19-я — НЕБО И ЗЕМЛЯ ПРЕЙДУТ

  • Глава 20-я — НОВОЕ НЕБО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ

  • Глава 21-я — ВЕЧНОСТЬ

Views 98
Rating
Added 17.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books