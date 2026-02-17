Книга Якова Ивановича Шаленко «Ей, гряду скоро!» — это глубокое духовное размышление о близости Второго пришествия Иисуса Христа, написанное в лучших традициях евангельского богословия. Название книги, взятое из последних глав Библии, задает тон всему произведению: это не просто теоретическое исследование пророчеств, а живой призыв к бодрствованию и личной готовности каждого верующего к встрече с Господом. Автор анализирует признаки последнего времени, сопоставляя библейские тексты с состоянием современного общества, призывая церковь к духовному пробуждению и святости.
В своих рассуждениях Шаленко делает акцент на внутренней подготовке христианина, подчеркивая, что ожидание Христа должно выражаться в активном служении и чистоте жизни. Он подробно рассматривает темы великой скорби, восхищения церкви и грядущего суда, стараясь донести до читателя важность серьезного отношения к Слову Божьему. Книга наполнена пастырской заботой и стремлением ободрить верных, напоминая, что для любящих Бога Его пришествие является не поводом для страха, а моментом величайшей радости и окончательного избавления.
Автор – Яков Иванович Шаленко, русский радио-миссионер Славянского Евангельского общества. – Chicago, IL: Slavic Gospel Association, 1967. – 154 с.
Яков Иванович Шаленко – Ей, гряду скоро! - Содержание
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава 1-я — ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
Глава 2-я — СВИДЕТЕЛИ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ
Глава 3-я — ПРИЗНАКИ ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА
Глава 4-я — ПОРЯДОК ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЙ
Глава 5-я — ТРИ ВЗГЛЯДА ОТНОСИТЕЛЬНО ВОСХИЩЕНИЯ ЦЕРКВИ
Глава 6-я — ДРУГИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ЗАЩИТУ ВЗГЛЯДА О ВОСХИЩЕНИИ ЦЕРКВИ В СЕРЕДИНЕ СЕМИЛЕТНЕГО ПЕРИОДА СКОРБИ
Глава 7-я — ВОСКРЕСЕНИЕ ВЕТХОЗАВЕТНЫХ СВЯТЫХ
Глава 8-я — СУДИЛИЩЕ ХРИСТОВО
Глава 9-я — БРАК АГНЦА
Глава 10-я — ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ. ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ
Глава 11-я — ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ
Глава 12-я — АРМАГЕДДОНСКАЯ БИТВА
Глава 13-я — ЯВНОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА С НЕБЕС
Глава 14-я — СУД НАД НАРОДАМИ
Глава 15-я — ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО
Глава 16-я — САТАНА ОСВОБОЖДЕН, БИТВА ГОГА И МАГОГА
Глава 17-я — СУД ВЕЛИКОГО БЕЛОГО ПРЕСТОЛА
Глава 18-я — ОЗЕРО ОГНЕННОЕ
Глава 19-я — НЕБО И ЗЕМЛЯ ПРЕЙДУТ
Глава 20-я — НОВОЕ НЕБО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ
Глава 21-я — ВЕЧНОСТЬ
