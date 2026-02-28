В Библии находим многие «начала»: то, что происходило в первый раз, — первую любовь, первую смерть, первый смех, первый сон, — а также тех, что были избраны первыми испытать различные чувства: рождение первенца, первую ненависть, первый обман, — равно как и тех, кто удостоился звания первого в истории музыканта, царя, кузнеца или шпиона.
В этой книге рассказывается о нескольких таких «первых разах» в Библии, и от каждого из них я переходил к размышлениям о других, связанных с ним, сюжетах.
Меир Шалев - Впервые в Библии
Меир Шалев; Пер. с иврита Р. Нудельмана, А. Фурман
М.: Текст: Книжники, 2010. —413, [3] с.
ISBN 978-5-7516-0910-8 («Текст»)
ISBN 978-5-9953-0081-6
Меир Шалев - Впервые в Библии - Содержание
Предисловие
Первая любовь
«Ада и Цилла»
«Оба вместе»
«И она сделалась ему женою, и он возлюбил ее»
«В нашем месте так не делают»
«И взял Авраам еще жену»
Первый сон
«И лег на том месте и увидел во сне…»
«Если Бог будет со мной»
«Хлеб есть и одежду одеться»
«Не может быть»
«Как имя твое?»
«Отныне имя тебе будет не Иаков»
Первый царь
«Подобно прочим народам»
«Молодой и собою красивый»
Наложница в Гиве
«Не было царя у Израиля»
«Воин от юности своей»
«Пращею и камнем»
«Чей ты сын, юноша?»
«Подозрительно смотрел Саул на Давида»
«Разве мало у меня сумасшедших?»
«Благословен ты, сын мой Давид»
«Давид все более и более усиливался»
«От начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды»
Первый плач
«Сын рабыни сей»
«Мы родственники»
«Отец мой! Благослови и меня»
«И возвысил голос свой и заплакал»
«Но Давид плакал более»
«Шел и все плакал и плакал»
Первые шпионы
«Пошли от себя людей»
«Понесли ее на шесте двое»
«И он следовал слову Моему»
«Иди, возьми»
«Двух соглядатаев тайно»
«Совет Ахитофела»
Первое животное
«Между семенем твоим и между семенем ее»
«От человека до скотов»
«И обонял Господь приятное благоухание»
«Лев начал рыкать — кто не содрогнется»
«Птичье гнездо»
«Кто разрушает ограду, того ужалит змея»
«Зло, которое видел я под солнцем»
«Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце»
Первая любящая
«Сто краеобрезаний Филистимских»
«Как отличился сегодня царь Израилев…»
«Иувидел с кровли купающуюся женщину»
«Пришли ко мне Урию»
«Там, где будет самое сильное сражение»
«И лежала бы у чресел твоих»
«Но царь не познал ее»
«А господин наш Давид не знает о том»
Первый Пророк
«Не пророк и не сын пророка»
«И было слово Господне к Ионе»
«Встань, иди в Ниневию»
«И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня»
«Но Господь воздвиг на море крепкий ветер»
«И назначил Бог большую рыбу»
«И было слово Господне к Ионе вторично»
«И раздражен был Иона»
«Пророк, которого истинно послал Господь»
«Неужели это огорчило тебя так сильно?»
«Из жителей Галаадских»
«Отдай мне свой виноградник»
«Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне»
«Ни медведей, ни леса»
«Лучше мне умереть, нежели жить»
Первый смех
«Во время зноя дневного»
«Ни бесплодного, ни бесплодной»
«Плодитесь и размножайтесь»
«И сделались обе дочери Лота беременными»
«Когда она легла и когда встала»
«И наречено ему имя Фарес»
Первая ненависть
«И сделал ему полосатую рубашку»
«Что это за сон, который ты видел?»
«И нашел его некто»
«Спи со мною»
«И Господь был с Иосифом»
«Мудрее всех людей»
«Бог дал мне забыть весь дом отца моего»
«Я Иосиф»
«И пал на шею его»
Первый закон
«У дверей грех лежит»
«Перстом Божиим»
«Не будет у тебя других богов»
«Слушай, Израиль»
«Господь един»
«Не делай в оный никакого дела»
«Не желай»
«Ты не знаешь, то или другое будет удачнее»
