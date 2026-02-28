Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Шалев - Впервые в Библии

Шалев - Впервые в Библии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, Philosophy, History, **Jewish History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Series Чейсовская коллекция (38 books)

В Библии находим многие «начала»: то, что происходило в первый раз, — первую любовь, первую смерть, первый смех, первый сон, — а также тех, что были избраны первыми испытать различные чувства: рождение первенца, первую ненависть, первый обман, — равно как и тех, кто удостоился звания первого в истории музыканта, царя, кузнеца или шпиона.

В этой книге рассказывается о нескольких таких «первых разах» в Библии, и от каждого из них я переходил к размышлениям о других, связанных с ним, сюжетах.

Меир Шалев - Впервые в Библии

  • Меир Шалев; Пер. с иврита Р. Нудельмана, А. Фурман

  • М.: Текст: Книжники, 2010. —413, [3] с.

  • ISBN 978-5-7516-0910-8 («Текст»)

  • ISBN 978-5-9953-0081-6

Меир Шалев - Впервые в Библии - Содержание

Предисловие

  • Первая любовь

    • «Ада и Цилла»

    • «Оба вместе»

    • «И она сделалась ему женою, и он возлюбил ее»

    • «В нашем месте так не делают»

    • «И взял Авраам еще жену»

  • Первый сон

    • «И лег на том месте и увидел во сне…»

    • «Если Бог будет со мной»

    • «Хлеб есть и одежду одеться»

    • «Не может быть»

    • «Как имя твое?»

    • «Отныне имя тебе будет не Иаков»

  • Первый царь

    • «Подобно прочим народам»

    • «Молодой и собою красивый»

    • Наложница в Гиве

    • «Не было царя у Израиля»

    • «Воин от юности своей»

    • «Пращею и камнем»

    • «Чей ты сын, юноша?»

    • «Подозрительно смотрел Саул на Давида»

    • «Разве мало у меня сумасшедших?»

    • «Благословен ты, сын мой Давид»

    • «Давид все более и более усиливался»

    • «От начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды»

  • Первый плач

    • «Сын рабыни сей»

    • «Мы родственники»

    • «Отец мой! Благослови и меня»

    • «И возвысил голос свой и заплакал»

    • «Но Давид плакал более»

    • «Шел и все плакал и плакал»

  • Первые шпионы

    • «Пошли от себя людей»

    • «Понесли ее на шесте двое»

    • «И он следовал слову Моему»

    • «Иди, возьми»

    • «Двух соглядатаев тайно»

    • «Совет Ахитофела»

  • Первое животное

    • «Между семенем твоим и между семенем ее»

    • «От человека до скотов»

    • «И обонял Господь приятное благоухание»

    • «Лев начал рыкать — кто не содрогнется»

    • «Птичье гнездо»

    • «Кто разрушает ограду, того ужалит змея»

    • «Зло, которое видел я под солнцем»

    • «Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце»

  • Первая любящая

    • «Сто краеобрезаний Филистимских»

    • «Как отличился сегодня царь Израилев…»

    • «Иувидел с кровли купающуюся женщину»

    • «Пришли ко мне Урию»

    • «Там, где будет самое сильное сражение»

    • «И лежала бы у чресел твоих»

    • «Но царь не познал ее»

    • «А господин наш Давид не знает о том»

  • Первый Пророк

    • «Не пророк и не сын пророка»

    • «И было слово Господне к Ионе»

    • «Встань, иди в Ниневию»

    • «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня»

    • «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер»

    • «И назначил Бог большую рыбу»

    • «И было слово Господне к Ионе вторично»

    • «И раздражен был Иона»

    • «Пророк, которого истинно послал Господь»

    • «Неужели это огорчило тебя так сильно?»

    • «Из жителей Галаадских»

    • «Отдай мне свой виноградник»

    • «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне»

    • «Ни медведей, ни леса»

    • «Лучше мне умереть, нежели жить»

  • Первый смех

    • «Во время зноя дневного»

    • «Ни бесплодного, ни бесплодной»

    • «Плодитесь и размножайтесь»

    • «И сделались обе дочери Лота беременными»

    • «Когда она легла и когда встала»

    • «И наречено ему имя Фарес»

  • Первая ненависть

    • «И сделал ему полосатую рубашку»

    • «Что это за сон, который ты видел?»

    • «И нашел его некто»

    • «Спи со мною»

    • «И Господь был с Иосифом»

    • «Мудрее всех людей»

    • «Бог дал мне забыть весь дом отца моего»

    • «Я Иосиф»

    • «И пал на шею его»

  • Первый закон

    • «У дверей грех лежит»

    • «Перстом Божиим»

    • «Не будет у тебя других богов»

    • «Слушай, Израиль»

    • «Господь един»

    • «Не делай в оный никакого дела»

    • «Не желай»

    • «Ты не знаешь, то или другое будет удачнее»

Views 131
Rating
Added 28.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

