О том, что в истории человечества уже была, по крайней мере, одна великая катастрофа, повествуют легенды и мифы чуть ли не всех живущих на Земле народов. Несмотря на очевидные различия этих легенд, объяснимые как географическим положением, так и уровнем развития хранящих их народов, всем им присущи общие особенности, которые позволяют воссоздать сценарий происшедшей некогда грандиозной катастрофы.

Событие это, известное из Библии под названием Потопа, описано и во многих других источниках. В ряде их прямо указано на главную причину Потопа – изменение наклона неба по отношению к земле, что возможно только при смещении земной оси.

Татьяна Ивановна Шамякина – Эсхатология - Мифы о потопе

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов филологического факультета БГУ по курсам «Славянская мифология», «Восточная мифология»

Минск, Белорусский государственный университет, 2007 г. – 65 с.

Татьяна Ивановна Шамякина – Эсхатология - Мифы о потопе – Содержание

Эсхатология как раздел мифологии

Периодичность катастроф в истории Земли

Шумеро-аккадский миф о Потопе

Описание Потопа в мифах разных народов

Китайский миф о Потопе

Античные мифы о Потопе

Атлантида Платона

Доказательства существования Атлантиды

Гиперборея – прародина белой расы

Славянские предания о Потопе

Библейский миф о Потопе

Поиски Ковчега

Естественно-научные объяснения всепланетных природных катастроф

Заключение

Вопросы для самопроверки

Литература

Татьяна Ивановна Шамякина – Эсхатология - Мифы о потопе - Эсхатология как раздел мифологии

С глубокой древности, со времени выделения человеческой мыслью сущности вещей, люди заметили временность, скоротечность, конечность существования, прежде всего – самих себя, а также всего окружающего – растений, животных, предметов культуры и т. д. Шла ли речь о судьбе человека или о смене времен года, дня и ночи, поколений людей – всегда первобытный человек искал причины и скрытый смысл происходящего.

Именно из потребности понять окружающий мир и ответить на вопрос о происхождении вещей и явлений и их исчезновении возникли представления людей о судьбах мироздания и своей собственной участи. Позднее подобные вопросы стали предметом раздумий древних мудрецов, положивших начало специальной науке, названной эсхатологией, то есть науке о конце света. Эсхатология имеет дело с представлениями о конечных судьбах мира и людей, последних событиях, в том числе и о тех, которые произойдут после конца реального, нашего мира, в мире ином – потустороннем.

Эсхатологические проблемы – всеобщи, касаются всех людей в целом и конкретного человека в отдельности, поскольку все люди рано или поздно переходят из бытия в небытие, и вряд ли кого это не страшит своей неумолимостью и неизведанностью. Отсюда и возникает протест человека против временности и скоротечности своей жизни; кстати, поэтому и мир в целом абсолютной ценности для него не представляет. Величайшая проблема бытия заключается в том, чтобы вечные ценности, то есть берущие начало из вечности, перевести в разряд ценностей временного мира, тем самым, превращая его в мир совершенный, морально оправданный.

Одной из главных особенностей мифологического мировосприятия является удвоение мира – вера в потусторонний мир. Современной наукой доказано, что вполне различимые зачатки мифологизации бытия были свойственны уже неандертальцам – 100000 лет назад: о вере в потусторонний мир, куда уходит человек после смерти, свидетельствуют их захоронения [Рыбаков, 99–101]. Сложную мифологию имели и гораздо более близкие к нам по времени наши непосредственные предки – славяне. Соплеменников они хоронили по-разному: от сжигания в ладье до погребения в кургане. В ином мире человека ожидали ад и рай. Эти слова – дохристианского происхождения: одно из них воплощало представления о блаженном и благодатном крае, а второе – о подземном страшном огненном пространстве, где страдают души грешников. Представления о душе и других невидимых образованиях, о переходе души в мир иной в народной традиции оказались чрезвычайно развитыми и сохранились до нашего времени.

Образование государств и целых империй в эпоху Архаики способствовало утверждению взглядов на человечество как на единое целое, интегрированное в природную систему. Именно тогда возникает осознание человечеством себя как качественной определенности, которая может быть уничтожена. Разумеется, допущение о возможности вселенской катастрофы не было однозначным и простым, а базировалось на предпосылках гибели отдельного племени, этноса или народа. Впрочем, современная наука накопила огромное количество данных о возможных неоднократных всепланетных катастрофах, память о которых как раз сохранили мифы и героический эпос разных народов. Видимо, в этих мифах и литературных произведениях мы имеем дело с событиями прошлого, окрашенного различными прибавлениями и напластованиями, с одной стороны, и с перенесением сделанных обобщений и выводов о событии прошлого на будущее, то есть экстраполяцией прошлого в будущее, – с другой.

«Впервые эсхатология получила оформление как стройная система представлений в миссионерской деятельности иудейских пророков. Их пророчества о грядущих исторических событиях должны были иметь значимость для целых регионов. История при этом осмысливалась как имеющая конкретную цель, начертанную ей Богом. Христианство наследовало от ветхозаветных пророков мировую эсхатологию – учение о «новом небе и новой земле». Однако больший уклон в христианстве делается на индивидуальную эсхатологию: после конца истории праведники воскреснут для вечной жизни, а грешники – для вечной смерти… Во многих христианских учениях (адвентисты, пятидесятники, баптисты) эсхатология является стержневой основой всего вероучения (подчеркнуто мною – Т.Ш.). К таким эсхатологическим представлениям можно отнести веру в скорое пришествие Христа и наступление на земле тысячелетнего царства, а также веру в Армагеддон – последнюю битву между Христом и сатаной» [Большой энциклопедический, 977].

Среди различных мифов о сотворении и гибели мира наиболее широкое распространение получил цикл мифов о Всемирном Потопе, позволяющий проанализировать архаические структуры мышления и реконструировать реальные события прошлого.