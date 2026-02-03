Эллиот Элизабет - Шанс умереть

«Шанс умереть» — это глубокая и вдохновляющая биография Эми Кармайкл, написанная известной христианской писательницей Элизабет Эллиот. Книга повествует о женщине, которая оставила комфортную жизнь в Ирландии, чтобы стать «матерью» для сотен детей в Индии, спасая их от храмового рабства.

Элизабет Эллиот не просто пересказывает факты; она исследует внутреннюю борьбу и безграничную преданность Кармайкл Богу. Название книги отражает суть веры Эми: готовность «умереть» для собственных желаний, чтобы дать жизнь другим.

Почему стоит прочитать эту книгу:

Реальная история подвига: Узнайте о создании миссии «Донавур», которая стала убежищем для обездоленных.

Глубокий психологизм: Автор показывает Эми Кармайкл живым человеком с её трудностями, болезнями и моментами тишины.

Духовное наследие: Книга заставляет задуматься о смысле самопожертвования и истинном призвании.

Эта биография станет ценным приобретением для тех, кто ищет вдохновение в истории миссионерства и хочет глубже понять цену радикального следования за Христом.

Элизабет Эллиот – Шанс умереть – Жизнь и наследие Эми Кармайкл

Пер. с англ. - Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО, 2017. – 394 с.

ISBN: 978-966-2110-30-2

Элизабет Эллиот – Шанс умереть - Содержание

Предисловие

Предисловие

1. Приливные заводи, розовый порошок и молитвы - 2. Надежда на святость - 3. При чем тут отбивные? - 4. Железная Скиния - 5. Неотвратимый призыв - 6. Все жертвы покажутся малыми - 7. Расставание - 8. Романтика миссионерства - 9. Поручение, которого никто не отменял - 10. Школа молитвы - 11. Японская голова - 12. В реальной жизни ореолов мало - 13. В Британскую Индию - 14. Фешенебельное христианство - 15. Компания, Церковь, Корона и индуизм - 16. Лбом в глухую стену. - 17. Благословенный труд - 18. Цена послушания - 19. Неинтересная, неромантичная правда - 20. Махонькая несчастная кроха - 21. Дети вяжут мать по ногам - 22. Подземелье под лужком - 23. Оттиск кольца с печаткой - 24. Пререкания языков - 25. Земля драконов - 26. Любовь - не сантименты - 7 27. Урок о младенце,"отнятом от груди - 28. Природе вопреки - 29. Серый лес, хрустальный пруд - 30. Жизнь без оград - 31. Где те мужи? - 32. Дамасские клинки - 33. Свидание с «Робин Гудом» - 34. Шипы, и гвозди, и копье - 35. Рождение Донавурского Сообщества - 36. Тайная дисциплина - 37. Приют Исцеления и Дом Молитвы - 38. Неисхоженной дорогой - 39. Никаких молочных бисквитов - 40. Щетинистая земля - 41. Как уцелеть под бороной - 42. Служить своим пером - 43. Святая, Рыбная торговка, Тыква - 44. Под ударами волн - 45. Держаться за Тебя и жить Тобою - 46. Голос из Святилища - 47. Лезвие бритвы - 48. Научи не отступать - 49. Новые русла - 50. В оковах и путах свободен душой - 51. Об одном лишь прошу

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