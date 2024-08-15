Шапира - История Израиля

«В Базеле я основал еврейское государство, — написал Теодор Герцль в своем дневнике после Первого сионистского конгресса в 1897 году. — Если бы я сказал это сегодня прилюдно, меня бы встретил всеобщий смех. Возможно, через пять лет, и уж точно через пятьдесят, наверняка все это поймут». В действительности между Первым конгрессом и Декларацией независимости Государства Израиль 14 мая 1948 года прошел 51 год. То, что начиналось как мимолетное устремление, самые ярые сторонники которого никогда не верили, что цель основания еврейского государства в Палестине будет достигнута при их жизни, стало настоящим национальным движением, которое сформировало общество, нацию и построило государство.

Сионистское движение зародилось на фоне бурных споров, которые не прекращаются и по сей день, хотя предмет разногласий меняется. Что такое сионизм вообще? Движение возрождения, направленное на трансформацию евреев, еврейского общества, еврейской культуры? Колониальное движение, направленное на создание еврейского территориального образования, которое предоставило бы евреям то, что есть у других народов: родину, где они могли бы найти убежище? Духовное или политическое движение? Может ли сионизм решить вопрос о еврейской идентичности в эпоху растущей секуляризации и аккультурации, когда религия больше не может уберечь евреев от растворения среди других народов? Может ли он облегчить еврейскую экзистенциальную тревогу, нараставшую с последней четверти XIX века, когда возник расовый антисемитизм, впервые в истории отказавший евреям в возможности обращения в иную веру в качестве побега от еврейской судьбы? Эти вопросы, которые с самого начала были связаны с внутренними сионистскими спорами и были заданы сторонниками движения, имели судьбоносные последствия для характера и развития сионизма, его сильных и слабых сторон.

В то же время вокруг сионистского движения разгорелась еще одна полемика, разжигаемая его противниками. Они показали все слабости сионизма, все его идеологические и практические недостатки. В 1881 году доктор Иегуда Лейб Пинскер * опубликовал брошюру под названием Auto-emancipation («Автоэмансипация»). Она написана после волны погромов, обрушившихся на евреев в черте оседлости царской России (погромы стали известны как Суффот ба-Негев, «Буря на юге России»). Пинскер глубоко проанализировал антисемитизм и в заключение призвал к созданию еврейской Родины: места, где евреи будут жить не как гости, а как хозяева, больше не будучи меньшинством среди других народов. Обладание территорией, на которой евреи стали бы хозяевами своей судьбы, радикально изменило бы сложные отношения, существовавшие на протяжении поколений между евреями и народами, среди которых они жили.

Эта скромная брошюра, опубликованная на немецком, а затем переведенная на иврит и другие языки, вызвала широкий общественный резонанс. Противники идеи Пинскера высказали ряд возражений. Реализуема ли идея? Если да, сколько времени потребуется для создания этого независимого или автономного еврейского образования? Адольф Ландау, редактор еврейского русскоязычного журнала «Восход», предположил, что это займет несколько столетий. Но тем временем история уйдет вперед, и было бы гораздо разумнее направить усилия на создание либерального и просвещенного общества в Европе, которое будет принимать евреев как часть общества с равными правами, вместо того чтобы тратить усилия на какой-то отдаленный уголок на Ближнем Востоке или где-либо еще, где никто не может гарантировать евреям долгосрочную безопасность и даровать им мир и спокойствие, к чему они стремятся. В отличие от идеи изоляции евреев от европейского сообщества Ландау провозглашал идеалы просвещения и модернизма, рисовал оптимистическую картину все улучшающегося мира. Он утверждал, что спасение евреев будет частью этого всеобщего прогрессивного движения и случайные пертурбации прогресса не должны заслонять собой происходящий великий решительный поворот.

Шапира А. - История Израиля - От истоков сионистского движения до интифады начала XXI века

Пер. с англ. И. В. Печенина; под ред. К. Могаричева. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 656 с. ; ил.

ISBN 978-5-389-20163-7

Шапира А. - История Израиля – Содержание

I. 1881–1918. Сионизм: идеология и практика

1. Возникновение сионистского движения

2. Евреи, турки, арабы: первые контакты на Земле Израиля

II. 1918–1948. Государство в эпоху становления

3. Палестина под британским правлением

4. Иммиграция и расселение в течение мандатного периода

5. Ишув как прообраз государства

6. Ишув: общество, культура и дух

III. 1948–1967. Строительство нации

7. Война за независимость, 1947–1949

8. Создание израильской демократии

9. Государственное строительство: экономика, развитие и Большое правительство

10. Великая алия: массовая иммиграция

11. Культура и нормы в развивающемся обществе

12. Политика, мир и война

IV. 1967–1977. Десятилетие войны

13. Шесть дней, изменившие Ближний Восток

14. Эпоха эйфории, 1967–1973

15. Война Судного дня, 1973

16. Израильское общество после войны Судного дня

V. 1977–2000. Война, мир и колебания

17. Бегин у власти

18. Упущенные годы. Меняющаяся израильская идентичность, 1984–1990

19. Десятилетие надежды, 1990–2000

Предварительные итоги

Благодарности

Примечания

Библиография