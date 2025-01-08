Шапиро - Живи верой

Сегодня имя рава Моше Шапиро известно во всем мире. Его уроки-лекции вызывают огромный интерес людей из самых разных кругов, в разных странах и на разных континентах. Немало людей могут с уверенностью указать на рава, как на человека, перевернувшего их представления о мире, Торе, религии и жизни. По мнению многих людей, рав Моше стоит у самых истоков мощнейшего движения последнего поколения - возврата к своим корням. Колоссальные и глубочайшие талмудические и каббалистические знания, унаследованные от великих прошлого поколения, рав сочетает с удивительной способностью «перевести» их на язык сегодняшнего дня, сделать источником ответов на самые актуальные вопросы, которые может только поставить перед собой ищущая душа. Стоить отметить, что среди непосредственных учителей рава были такие гиганты еврейской мысли, как рав Элияу Деслер и рав Ицхак Гутнер, благословенна память о праведниках.

Сегодня есть уже немало книг на разные темы, составленных учениками рава на материале его устных уроков. Но только эту книгу (среди известных широко) рав считает «своей». И он не раз подчеркивал это в процессе работы над переводом.

Как уже говорилось выше, мало кто среди «больших» раввинов поколения может сравнится с равом Моше в осознании важности обращения к тем, кто оказался оторванным от своих корней и Торы. Нести глубокое слово истины «далеким» не менее важно для него, чем изучение Торы теми, кто не нуждается в «приближении». И, тем не менее, даже на этом фоне, отношение рава Моше к русскоязычным евреям совершенно особое. Еще тогда, десятки лет назад, когда поток евреев из Советского Союза только начинался, рав Моше, рука об руку с равом Ицхаком Зильбером, благословенна память о праведнике, делал все, от него зависящее для того, чтобы нести свет Торы выходцам из страны «победившего материализма».

Не для славословий в адрес своих «дважды соотечественников», а ради осознания важности возложенной задачи, я должен сказать, что рав Моше видит в выходцах из бывшего Союза особенные качества (в каждой диаспоре свои, особенные достоинства, а суть собирания «рассеянных» в том и состоит, чтобы собрать вместе эти рассыпанные драгоценности). Понимание важности образования, трепетное отношение к знаниям, готовность к самопожертвованию ради этого, столь естественное для евреев «оттуда», должно, по мнению рава, придать особенный блеск и глубину изучению Торы.

Мы начали работу над переводом более полутора лет назад. И, хотя рав не говорит по-русски, я уже давно «научился» спрашивать его, как именно лучше перевести на русский язык то или иное понятие. Много часов мы провели с равом, обсуждая не только пояснения, сделанные для русского перевода, но и сами формулировки во многих местах книги. Иногда складывалось впечатление, что перевод книги на русский язык в глазах рава чуть ли не важнее оригинала. В любом случае, он стал для него «отдельной» книгой. Раз за разом, несмотря на занятость и усталость, рав Моше находил время и силы для того, чтобы снова обсудить, как именно стоит раскрыть или пояснить то или иное понятие. А как иначе!? - Ведь речь идет о фундаментальных Основах веры! А перевод этой книги на русский язык - это его послание всем, кто читает по-русски!

Тема книги - «13 Основ веры» Рамбама, и это, конечно же, не случайно. Сегодня, когда процесс «возвращения» выглядит не «тонким» ручейком, а скорее, «девятым валом», иногда сам фундамент, основа и начало служения - вера в Создателя, стали предметом нагромождения ошибок и спекуляций. И сегодня снова, не менее чем тридцать или сорок лет назад, каждый ищущий смысл в этом мире должен получить возможность фундаментального изучения самих Основ веры. Ведь невозможно построить здание без надежного фундамента!

Думаю, что не будет преувеличением сказать, что именно этому аспекту служения - самому его фундаменту - рав Моше придает важнейшее значение, и именно в нем видит главный вызов, стоящий перед нашим поколением.

Несколько слов о структуре книги. Как уже говорилось, книга посвящена Тринадцати Основам веры, сформулированных Рамбамом, и включает в себя сорок четыре урока, разбитых на четырнадцать тем, включая и «Введение в Основы». На раскрытие каждой темы ушло от двух до восьми уроков, за исключением двух Основ - второй и третьей, объединенных в один урок.

Мы надеемся, что сделанный нами перевод внесет свой вклад в понимание основ веры, и поможет тем, кто нуждается в помощи.

Рав Моше Шапиро - Живи верой - Тринадцать Основ веры

Перевод с иврита: р. Лейб Александр Саврасов

Редакционная коллегия:

р. Лейб Александр Саврасов,

р. Цви Вассерман,

р. Иеуда Аврех,

р. Овадья Климовский

Фонд «Наследие рава Ицхака Зильбера»

Иерусалим 5777 (2016), 660 стр.

ISBN 978-965-7511-14-5

Рав Моше Шапиро - Живи верой - Тринадцать Основ веры - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА ТРИНАДЦАТЬ ОСНОВ ВЕРЫ ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ. ПОНЯТИЕ «ОСНОВЫ»

Урок первый Тринадцать корней человеческого образа

Урок второй Истина и вера

Урок третий О заповеди «Не следуйте за сердцем своим» Соотношение между мудростью и трепетом Всевышнего

ОСНОВА ПЕРВАЯ: БЫТИЕ ВСЕВЫШНЕГО, БЛАГОСЛОВЕН ОН

Урок четвертый Основа Основ - бытие Всевышнего, благословен Он

ОСНОВЫ ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ - ЕДИНСТВО ВСЕВЫШНЕГО И ОТРИЦАНИЕ ЕГО МАТЕРИАЛЬНОСТИ

Урок пятый Единство Всевышнего раскрывается в «Царстве небес»

ОСНОВА ЧЕТВЕРТАЯ: ПРЕДВЕЧНОСТЬ ВСЕВЫШНЕГО

Урок шестой Мир сотворен желанием Всевышнего и постоянно зависит от него

Урок седьмой «оживляющий миры» - влияние желания всевышнего

ОСНОВА ПЯТАЯ: СЛУЖЕНИЕ ВСЕВЫШНЕМУ

Урок восьмой Молиться можно только Всевышнему

Урок девятый Все виды служения предназначены только Всевышнему

Урок десятый Разница между «служением Всевышнему» и страхом перед идолами. Заблуждение древних идолопоклонников и обязанность служить только Всевышнему

ОСНОВА ШЕСТАЯ: ПРОРОЧЕСТВО

Урок одиннадцатый Прекращение пророчества после исчезновения дурного побуждения к служению идолам

Урок двенадцатый Разница между разумом человека и пророческим откровением

Урок тринадцатый Пророчество - это продолжение Синайского Откровения

ОСНОВА СЕДЬМАЯ: ПРОРОЧЕСТВО МОШЕ

Урок четырнадцатый Раскрытие слов Всевышнего в мире посредством Моше, учителя нашего

Урок пятнадцатый Любое пророчество опирается на пророчество Моше

ОСНОВА ВОСЬМАЯ: ТОРА С НЕБЕС

Урок шестнадцатый Раскрытие Торы в человеке благодаря выбору

Урок семнадцатый Раскрытие Торы в душе - способность к выбору

Урок восемнадцатый Раскрытие Торы в душе - чувство обязанности

Урок девятнадцатый Тора - это порядок реальности и ее значение

Урок двадцатый Единая вера в Письменную и Устную Тору

Урок двадцать первый Святость Торы и получающих ее Урок двадцать второй Соединение сознания человека с Устной Торой

ОСНОВА ДЕВЯТАЯ: ВЕЧНОСТЬ ТОРЫ

Урок двадцать третий Вечность Торы в силу Синайского Откровения

Урок двадцать четвертый Тора - порядок бытия, который не может быть изменен

Урок двадцать пятый Продолжение первых скрижалей

ОСНОВА ДЕСЯТАЯ: ЗНАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО

Урок двадцать шестой Всевышний, благословен Он, ведет мир к цели посредством деяний людей

Урок двадцать седьмой Заключение союза между Всевышним и Израилем во имя существования мира

Урок двадцать восьмой Знание Всевышнего - это сохранение мира в рамках его желания

ОСНОВА ОДИННАДЦАТАЯ: НАГРАДА И НАКАЗАНИЕ

Урок двадцать девятый Награда и наказание как причины служить Всевышнему

Урок тридцатый Награда и наказание относятся к самому существованию человека

Урок тридцать первый Награда и наказание находятся в зависимости от отношения человека к желанию всевышнего

Урок тридцать второй Награда за исполнение непонятных законов -в Будущем мире, а за исполнение понятных - так же и в этом мире

Урок тридцать третий Изучение Торы придает новое величие заповедям

ОСНОВА ДВЕНАДЦАТАЯ: ПРИХОД МАШИАХА

Урок тридцать четвертый Искажение, причиненное изгнанием, создает необходимость в Избавлении

Урок тридцать пятый Обязанность ожидать прихода Машиаха и соответствующая награда

Урок тридцать шестой Царство Небес как противовес царствам народов

Урок тридцать седьмой Царство Небес против «царя старого и глупого»

Урок тридцать восьмой Царство Давида и Шломо - трепет и мудрость

ОСНОВА ТРИНАДЦАТАЯ: ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ

Урок тридцать девятый Воскрешение мертвых - это обещание Торы

Урок сороковой Мир веры - это жизнь, осмысляемая как зародыш будущего

Урок сорок первый Обновление жизни - раскрытие чудес в этом мире

Урок сорок второй Суть жизни - желание, отдых

Урок сорок третий «Песнь» - раскрытие воскрешения мертвых

Урок сорок четвертый Воскрешение мертвых - это «радость» в будущем

ПРИЛОЖЕНИЕ

Первоисточники из Танаха, используемые в книге

Рав Моше Шапиро - Живи верой - Тринадцать Основ веры - Краткое изложение тринадцати Основ, согласно раву Эштори а-Пархи (введение в книгу «Кафтор ва-ферах» - о заповедях, связанных с землей Израиля)

Начало начал для любого, кто захочет, чтобы грядущее его было добрым: [он должен] запечатлеть в своем сердце следующее (чтобы днем и ночью, когда человек встает и ложится, это было у него на сердце):

1. Что Создатель, благословенный, существует непреложно, а любое другое бытие существует только благодаря истинности Его Бытия[1], и их исчезновение (всех остальных сущих) не нанесет Ему ущерба.

2. [Человек должен] верить, что Создатель возвышенный - один, на небесах вверху и на земле внизу. Нет в Нем изменений и разделений, нет единства, подобного Его единству. Славен Он, ибо вечность его совершенна!

3. Знать, что у Создателя, да вознесется имя Его, нет тела и нет телесных сил. И никакие телесные постижения или свойства не имеют к Нему отношения.

4. Что Создатель, да возвысится Он, Предтеча и Первый, как сказано: «Будет, который будет. До Него не было бога и после Него не будет. Он, да прославится имя Его, создал все сущее из ничего, без всякого предшествующего сотворил мир и все, что его наполняет».

5. Служить [следует только] Создателю, да возвеличится Он, к Нему простирать руки [в мольбе] и Ему изливать душу, и не обращать взор ни к кому, кроме Него!

6. Верить в пророчество того, кого захочет возвысить[2] Г-сподь и сделать достойным для этого.

7. Верить в пророчество господина нашего Моше, ставшего, по милости Создателя, отцом всех пророков и величайшим из них. До него и после него не было пророка, подобного ему, и не было среди людей того, кто достиг бы совершенства, подобного его совершенству.

8. Верить, что Тора наша - с небес, что дана она посредством Моше, раба Всевышнего, из уст Могущества Его. [И в этом] рассказы Торы не отличаются от ее заповедей, равно как и объяснения[3].

9. Верить в вечность этой истинной Торы, в то, что она не будет изменена или заменена, не будет в ней добавлений или удалений. Нет в ней ущерба и недостатка!

10. Что Создатель знает дела человеческие, тайны их и сокровенное[4].

11. И что Создатель, благословен Он, воздает добром исполняющим заповеди Торы Его и наказывает нарушающих заповеди Торы.

12. И верить в приход Машиаха, и ждать его, если он задерживается.

13. Верить в вечную жизнь, в воскрешение мертвых, в то, что они поднимутся из могил и кости их оживут!





[1] Создатель является причиной Самого Себя и не нуждается в других причинах; кроме того, Он - единственная возможная причина существования всего остального. Все остальное бытие - созданное, существование созданий нуждается в существования Создателя, но Сам Он в их существовании не нуждается. Кроме того, выражение «истинность Его Бытия» требует отдельного пояснения. Вот что говорит Виленский Гаон в комментарии на «Сафра де-цниюта»: «Книга - это раскрытие мыслей, ведь мысли сокрыты в [разуме] человека и раскрываются только посредством речи или книги. Так и "Эйн Соф" раскрывается и творит этот мир для раскрытия Его, для того, чтобы Его познавали...» Как видно из слов Гаона, сотворенный мир - не просто «дело рук Всевышнего», подобное делам человека, мало говорящим о его истинной сути. Напротив, мир - это раскрытие «Эйн Соф», - сокровенного замысла Создателя. Мы называем этот Замысел «Эйн Соф», «Не имеющий конца», потому что Он непостижим, как непостижима сама бесконечность, и замысел этот восходит к самой непостижимой и невыразимой сути Создателя «Истинности Его Бытия». Как говорит об этом Рамхаль в книге «Первые обобщения»: «Всеобщий порядок, который включает в себя все аспекты созданий и на основе которого все они выстроены, - это [порядок] утверждения истинности Его единства. А восходит это [истинность Его единства] к истинности Его непреложного существования».

[2] Хотя состояние «пророчества» может казаться нам чудом и невероятным «состоянием» для человека, тем не менее, такое состояние человека является наиболее совершенным и желанным Всевышнему. Как сказано об этом в книге рава Хаима Виталя «Врата святости» (начало третьих «врат», и смотри там): «Выходит, что пророчество и дух святости должны присутствовать в этом мире, и это не должно быть сложно. Однако это происходит при условии, что найдутся люди, достойные этого».

[3] В Торе есть как прямые повеления, такие как «Не убей» или «Семь дней мацу будете есть...», а есть и как будто просто рассказы, например: «И вышел Авраам из Беер Шевы...», но вся Тора - это откровение Свыше, и любое слово и даже буква из нее полны сокровенного смысла и заповедей, открывать которые можно бесконечно.

[4] Возможно, имеется в виду, что Всевышний знает не только то, что человек пытается скрыть от других, но и то, что сокрыто в делах человека от него самого.

04/03/2017