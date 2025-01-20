Шаповаленко - Пояснение о книге Товита - Тайна домостроительства

Поводом к написанию пояснения о книге Товита послужило письмо от брата, который задал вопрос, что означает книга Товита и о чём она говорит, т.е. в настоящее время для нас, о чём и дан ответ и разъяснение.

Брату во Христе Иисусе Дмитрию радоваться! Сообщаю, что беседу твою о даре Святого Духа и о действии Святого Духа получил. С большим вниманием мы прочитали изложенное в беседе, и безусловно, благодарили Господа, что ты, хотя с нами не присутствуешь, но понятие такое же как и у нас, и что Господь хранит и держит тебя, и ты идёшь во след с Церковью Его. Это нас радует. У нас в собрании во Имя Господа Иисуса Христа сейчас ведётся вся огромная работа в том, чтобы дети Божии теперь были водимы Духом Святым. Мы прилагаем всё старание, и весь наш многолетний опыт научить внимать гласу дивному и нежному, в тихом веянии ветра во всякое время и во всём.

Поскольку мы теперь род Его, то мы Им живём, Им движемся и Им существуем, и чтобы в нашей жизни ничто другое не обладало, но чтобы было так, как сказал Давид "Дух Твой Благой да ведёт меня в землю правды". И ещё: "На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей?" (Аввак. 2:1).

А ведь мы знаем, что это Его завет, Он именно этого и желает. Он именно и стоит и стучит в наше сердце, чтобы мы открыли двери веры и дали Ему возможность вселиться в нас и вечерять с нами. Разве это не превосходнее пророка Аввакума? Если Дух Святой во время пророчества сходил на них, но не пребывал в них всегда и они так тщательно стояли на страже, то что же нам? Не гораздо ли больше?

"Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут Моим народом” (2-е Кор. 6:16). А что это значит - буду ходить в них? А это то, что уже ходим не мы', а Он в нас. Наше тело сделалось Его телом, и мы себе уже не принадлежим, и собою не владеем, сами собою не ходим. Но Он в нас, и живёт в нас, и ходит в нас. О! Это дивно, это непостижимо уму. Как Бог определил так преобразить нас Собою и так слиться нам с Ним, чтобы стать уже Его телом?

Н. Я. Шаповаленко - Пояснение о книге Товита - Слово о душе человека - Почему я обязательно должен быть верующим

Ровно: Школа духовного возрождения Первохристианской Церкви, 2009. – 36 с.

Н. Я. Шаповаленко - Пояснение о книге Товита – Содержание

Биография

Пояснение о книге Товита

Слово о душе человека

Почему я обязательно должен быть верующим

Оглавление

Трудясь на ниве Божией, мне пришлось встречаться со многими верующими различных религиозных конфесий, и я был удивлён, что верующие совершенно не знают, что они являются домостроителями тайны Божией. И это побудило меня написать разъяснение по этому важному вопросу. Трудясь на ниве Божией, мне пришлось встречаться со многими верующими различных религиозных конфесий, и я был удивлён, что верующие совершенно не знают, что они являются домостроителями тайны Божией. И это побудило меня написать разъяснение по этому важному вопросу.

Апостол Павел в своём послании к Ефесянам пишет: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия - благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чём состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем всё Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем» (Еф. 3:8-11).

Из вышесказанного мы видим, что домостроительство тайны скрыто было от всех родов и поколений, скрыто было от ветхозаветных мужей Божиих, вождей народа Израильского и ветхозаветных пророков; скрыто было и от раба Божия Моисея, так как находясь в расселине скалы, он эту тайну в лицо не видел, но он только видел её сзади. Хотя на лице его и сияла слава этой тайны, но сыны Израилевы не могли взирать на неё, и потому Моисей носил покрывало на лице своём.

Домостроительство тайны открылось только в Новом Завете, ибо эта тайна по предвечному определению была сокрыта во Христе Иисусе, и Отец Небесный исполнил её во Христе, Господе нашем (Еф. 3:11).

Богу благоугодно было положить всю полноту этой тайны в Сыне Его, и Христос принёс её с Небес и открыл её в Церкви, дабы эта тайна сделалась известною властям и начальствам на небесах многоразличная премудрость Божия (Еф. 3:10).

Нужна ли детям Божиим, членам Церкви Христовой эта многоразличная премудрость? Нужно ли нам знать эту тайну? Безусловно нужно. Ап. Павел пишет: «Если наше благовествование закрыто, то закрыто для погибающих, у которых бог века сего сатана закрыл глаза, чтобы не воссиял свет истины Божией».

Н. Я. Шаповаленко – Тайна домостроительства

Костополь, 1981. – 36 с.

Н. Я. Шаповаленко – Тайна домостроительства - Содержание