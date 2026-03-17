Шаповалов - Антисемитизм в христианстве

Книга Константина Шаповалова «Антисемитизм в христианстве» представляет собой глубокое историко-теологическое исследование одной из самых болезненных и трагических страниц в истории мировой религии. Автор ставит перед собой задачу проследить генезис и развитие враждебности по отношению к еврейскому народу внутри христианской традиции, начиная от ранних отцов церкви и заканчивая современностью. Основная идея произведения заключается в том, что антисемитизм не является органической частью христианского учения, а представляет собой историческое наслоение и богословское искажение, которое на протяжении веков приносило разрушительные плоды и требовало решительного переосмысления.

Содержательная часть книги детально анализирует формирование «теологии замещения», согласно которой церковь якобы полностью вытеснила Израиль в Божьем плане спасения. Шаповалов исследует труды таких значимых фигур, как Иоанн Златоуст и Мартин Лютер, показывая, как их резкая риторика заложила фундамент для преследований, погромов и, в конечном счете, создала идеологическую почву для Холокоста в XX веке. Автор уделяет значительное внимание анализу библейских текстов, которые часто неверно истолковывались для оправдания ненависти, и восстанавливает подлинный контекст отношений между ранними христианами и иудейским миром. В работе также рассматривается современное движение покаяния и диалога, подчеркивающее неразрывную связь христианства с его еврейскими корнями.

Текст написан в строгом, аналитическом и вместе с тем глубоко сопереживающем стиле, который побуждает читателя к серьезной духовной и интеллектуальной честности. Константин Шаповалов мастерски сочетает архивные факты с теологической рефлексией, делая книгу важным ресурсом для всех, кто интересуется вопросами межрелигиозного диалога и исторической справедливости. Работа служит мощным призывом к очищению христианской совести и осознанию того, что истинная вера несовместима с любыми формами ксенофобии. Это чтение помогает увидеть в еврейском народе «старшего брата» по вере и вдохновляет на построение отношений, основанных на взаимном уважении и библейской истине о любви.

Киев: Издательство «Эдем», 2007. – 110 с.

ISBN 996-95459-6-9

Константин Шаповалов – Антисемитизм в христианстве – Содержание

От автора

Глава 1. Поверхностно изученная тема

Глава 2. Падение одних — спасение другим

Глава 3. «План Барбаросса»

Глава 4. Борьба со всем еврейским

Глава 5. Проявление антисемитизма в современном христианстве

Глава 6. Краткая история замены субботы на воскресенье

Заключение