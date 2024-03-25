Протоиерей Шаргунов Александр - Время Великого поста

Шаргунов - Время Великого поста
Церковь иде т путем Христа. Все, что совершил Христос, должна совершить Церковь по дару Христа. В жизни Христа пост представляет первый Его ответ на помазание Духа Святого — Его крещение на Иордане. Он есть также первое Его сражение с врагом, князем мира сего, из которого Гос подь выходит победителем. В течение сорока дней совершенного поста, в конце которого Он заграждает уста сатаны, Господь показывает нам, как мы должны бороться с нашим врагом, с его искушениями и соблазнами. Когда Церковь вступает в Великий пост с молитвой, ад трепещет. Как Сын Божий, Христос не имел нужды в посте, точно так же как Он не имел нужды в том, чтобы открыто сражаться с сатаной, не имел нужды в крещении и помазании Святого Духа. Но Он совершил все это ради нас, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью, Его праведность — нашей праведностью. Все совершил Господь ради рода нашего. Святые отцы г оворят, что Крещение, помазание Духом Святым и пост неразрывно связаны друг с другом в жизни Христа. Победа над сатаной после сорокадневного поста уготовляет окончательное сокрушение врага на Кресте. Поэтому путь к Великому посту начинается вскоре после праздника Крещения Господня, а завершается пост Страстной седмицей.
Главный смысл нашего крещения, принятие дара Духа Святого и нашего поста в том, чтобы Христос пребывал в нас и чтобы мы могли сказать с апостолом: «Уже не я живу, но живет во мне Х ристос» (Гал. 2, 20). И мы не можем отделять наше крещение, которым мы делаемся своими Богу, принимаем от Него полноту Его даров, от нашего поста, когда мы вместе с Ним вступаем в сражение с диаволом. Вот что должно глубоко запечатлеться в нас: пост — Божие дело и наше человеческое дело, и мы принимаем его от Христа как дар. Во время Своего поста на Горе Искушения Христос сокрушил узы, которыми сатана связует всякого человека «похотью плоти, похотью очес и гордостью житейской». Не ради Себя крестился Христос, и не ради Себя Он был распят, и не ради Себя Он постился сорок дней. Но сила Его крещения, Его Креста и Его поста дается нам, по мере того как мы участвуем в том, что Он совершил. Те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись, и те, кто со Христом совершают пост, узнают победу Христа над князем мира сего.
Протоиерей Шаргунов Александр - Время Великого поста
Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024, 560 с. : ил.
ISBN 978-5-7533-1876-3
Протоиерей Шаргунов Александр - Время Великого поста - Содержание
Церковь идет путем Христа
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ
- Неделя о мытаре и фарисее
- Неделя о блудном сыне
- Вселенская родительская (мясопустная) суббота
- Неделя о Страшном Суде
- Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье
ВЕЛИКИЙ ПОСТ
- Время жить постом и молитвой
- Седмица 1-я Великого поста
- Понедельник
- Понедельник. Великий покаянный канон
- Вторник. Великий покаянный канон
- Среда. Литургия Преждеосвященных Даров
- Среда. Великий покаянный канон
- Четверг. Великий покаянный канон
- Пятница. Литургия Преждеосвященных Даров
- Суббота
- Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия
- Седмица 2-я Великого поста
- Среда. Литургия Преждеосвященных Даров
- Пятница. Литургия Преждеосвященных Даров
- Неделя 2-я Великого поста
- Седмица 3-я Великого поста
- Среда. Литургия Преждеосвященных Даров
- Пятница. Литургия Преждеосвященных Даров
- Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная
- Седмица 4-я Великого поста
- Среда. Литургия Преждеосвященных Даров
- Пятница. Литургия Преждеосвященных Даров
- Неделя 4-я Великого поста
- Седмица 5-я Великого поста
- Среда. Литургия Преждеосвященных Даров
- Пятница. Литургия Преждеосвященных Даров
- Суббота Акафиста
- Неделя 5-я Великого поста
- Седмица 6-я Великого поста
- Среда. Литургия Преждеосвященных Даров
- Пятница. Литургия Преждеосвященных Даров
- Лазарева Суббота
- Неделя 6-я Великого поста. Вербное воскресенье
- Особые Праздники Великого поста
- Соборование
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА. ПАСХА
- Великий Понедельник
- Великий Вторник
- Великая Среда
- Великий Четверг
- Великая Пятница
- Великая Суббота
- Светлое Христово Воскресение
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