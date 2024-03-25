Протоиерей Шаргунов Александр - Время Великого поста

Церковь иде т путем Христа. Все, что совершил Христос, должна совершить Церковь по дару Христа. В жизни Христа пост представляет первый Его ответ на помазание Духа Святого — Его крещение на Иордане. Он есть также первое Его сражение с врагом, князем мира сего, из которого Гос подь выходит победителем. В течение сорока дней совершенного поста, в конце которого Он заграждает уста сатаны, Господь показывает нам, как мы должны бороться с нашим врагом, с его искушениями и соблазнами. Когда Церковь вступает в Великий пост с молитвой, ад трепещет. Как Сын Божий, Христос не имел нужды в посте, точно так же как Он не имел нужды в том, чтобы открыто сражаться с сатаной, не имел нужды в крещении и помазании Святого Духа. Но Он совершил все это ради нас, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью, Его праведность — нашей праведностью. Все совершил Господь ради рода нашего. Святые отцы г оворят, что Крещение, помазание Духом Святым и пост неразрывно связаны друг с другом в жизни Христа. Победа над сатаной после сорокадневного поста уготовляет окончательное сокрушение врага на Кресте. Поэтому путь к Великому посту начинается вскоре после праздника Крещения Господня, а завершается пост Страстной седмицей.

Главный смысл нашего крещения, принятие дара Духа Святого и нашего поста в том, чтобы Христос пребывал в нас и чтобы мы могли сказать с апостолом: «Уже не я живу, но живет во мне Х ристос» (Гал. 2, 20). И мы не можем отделять наше крещение, которым мы делаемся своими Богу, принимаем от Него полноту Его даров, от нашего поста, когда мы вместе с Ним вступаем в сражение с диаволом. Вот что должно глубоко запечатлеться в нас: пост — Божие дело и наше человеческое дело, и мы принимаем его от Христа как дар. Во время Своего поста на Горе Искушения Христос сокрушил узы, которыми сатана связует всякого человека «похотью плоти, похотью очес и гордостью житейской». Не ради Себя крестился Христос, и не ради Себя Он был распят, и не ради Себя Он постился сорок дней. Но сила Его крещения, Его Креста и Его поста дается нам, по мере того как мы участвуем в том, что Он совершил. Те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись, и те, кто со Христом совершают пост, узнают победу Христа над князем мира сего.

Протоиерей Шаргунов Александр - Время Великого поста

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024, 560 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1876-3

Протоиерей Шаргунов Александр - Время Великого поста - Содержание

Церковь идет путем Христа

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ

Неделя о мытаре и фарисее

Неделя о блудном сыне

Вселенская родительская (мясопустная) суббота

Неделя о Страшном Суде

Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Время жить постом и молитвой

Седмица 1-я Великого поста

Понедельник

Понедельник. Великий покаянный канон

Вторник. Великий покаянный канон

Среда. Литургия Преждеосвященных Даров

Среда. Великий покаянный канон

Четверг. Великий покаянный канон

Пятница. Литургия Преждеосвященных Даров

Суббота

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия

Седмица 2-я Великого поста

Среда. Литургия Преждеосвященных Даров

Пятница. Литургия Преждеосвященных Даров

Неделя 2-я Великого поста

Седмица 3-я Великого поста

Среда. Литургия Преждеосвященных Даров

Пятница. Литургия Преждеосвященных Даров

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная

Седмица 4-я Великого поста

Среда. Литургия Преждеосвященных Даров

Пятница. Литургия Преждеосвященных Даров

Неделя 4-я Великого поста

Седмица 5-я Великого поста

Среда. Литургия Преждеосвященных Даров

Пятница. Литургия Преждеосвященных Даров

Суббота Акафиста

Неделя 5-я Великого поста

Седмица 6-я Великого поста

Среда. Литургия Преждеосвященных Даров

Пятница. Литургия Преждеосвященных Даров

Лазарева Суббота

Неделя 6-я Великого поста. Вербное воскресенье

Особые Праздники Великого поста

Соборование

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА. ПАСХА

Великий Понедельник

Великий Вторник

Великая Среда

Великий Четверг

Великая Пятница

Великая Суббота

Светлое Христово Воскресение

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