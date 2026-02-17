Книга Владимира Шарикова «Утреннее чтение» — это сборник ежедневных духовных наставлений, предназначенный для того, чтобы помочь верующему человеку настроить свои мысли и сердце на общение с Богом в самом начале дня. Автор исходит из библейского принципа, что утренние часы — самое благоприятное время для молитвы и размышления над Писанием, когда ум еще не занят повседневными заботами. Книга построена в формате календаря, предлагая краткое, но емкое чтение на каждый день года.

Основу каждой статьи составляет конкретный стих из Библии, который Владимир Шариков раскрывает через призму личного духовного опыта, исторических примеров или жизненных иллюстраций. Автор избегает излишней сухости и академизма, обращаясь к читателю живым, доверительным языком. Главная цель этих текстов — не просто дать информацию, а вдохновить на практическое применение библейских истин, укрепить веру и побудить к более глубокому посвящению Христу.

Темы чтений охватывают широкий круг вопросов: от утешения в трудностях и борьбы с искушениями до важности радости и благодарности в повседневной жизни. Компактный формат статей позволяет прочитать их за несколько минут, что делает книгу удобной для людей с плотным графиком. «Утреннее чтение» стало ценным инструментом для многих христиан, помогая им сохранять духовный фокус в течение всего дня и видеть Божье присутствие в обыденных вещах.

Владимир Шариков – Утреннее чтение

Б.в.д., 2017. – 196 с.

Вот уже немало лет я сажусь за компьютер, чтобы собрать жемчужные откровения Господни, полученные нами во время утренних чтений Святого Писания. Признаться, даже не помню, с чего это началось. Помню только, что первыми, после членов семьи, получателями рассылки были мои милые друзья, проживающие в Израиле. Отсюда и долгое время присутствовавшее «Шалом, хаверим!» или что-то подобное...

Книга, которую вы держите в руках, — это сборник интернет-рас- сылок.

К сожалению, не каждое чтение вылилось в печатное или аудио размышление и таким образом не вошло в эту книгу.

Я передаю эти заметки в ваши руки, дорогие читатели, с трепетом и молитвой. Если вы читаете Библию, продолжайте это делать, если же нет — начните это делать сегодня.

Да обогатит наш Драгоценный Искупитель наши души Своей благодатью!

Ваш во Христе

Владимир Шариков

Востребованные блага

Сегодня 30 апреля. Читал, применительно к плану Билла Готтарда, Псалом 30. «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими» (Пс. 30:20).

Что такое блага? Подлинное добро (не поражённое корыстью, лукавством, черствым расчётом и т. д.). Благ только один Бог.

Давайте сформулируем тезисы по тексту.

— Обильные блага — для боящихся Его, причём они предназначены тем, которые уповают пред сынами человеческими (т. е. исповедуют пред людьми).

— Они, эти блага, приготовлены, а значит, что они доступны сегодня (ими Он восполняет твои нужды).

— Он хранит блага, нет опасности потерять, если только ты по-прежнему ходишь в страхе Господнем.

— Много благ — не просто солнце и дождь — это то, что отличает положение боящихся Бога от неверующих и христиан, пренебрегающих страхом Божиим.

— Об этих благах боящиеся Господа знают.

— Этими благами боящиеся Бога восхищаются.

Дай Господь, чтобы это было именно так!