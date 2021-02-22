Современные реалии убедительно констатируют, что в условиях сформировавшейся устойчивой нестабильности в мире отсутствие социальных идеалов, забвение и профанация традиционных нравственных ценностей скоротечно приводит к замещению идеологического вакуума разрушительными пагубными идеями, дестабилизирующими общество. Сегодня развитие российского общества характеризуется значительными изменениями в политической, экономической, социальной, духовной и культурной сферах. Современными злободневными проблемами стали значительный рост безработицы и, как следствие, увеличение категорий и численности нуждающегося населения, расширяющаяся социальная дифференциация, а также недостаточное государственное финансирование науки, культуры, образования и других важных областей. Такое положение стимулирует поиск и совершенствование других, негосударственных форм и вариантов поддержки социальной сферы. История и логика возникновения и становления российской государственности вывела на одну из центральных ролей в деле общественного призрения Русскую Православную Церковь. Со времен Крещения Руси и вплоть до революции 1917 г. общественное презрение находилось в руках Церкви. На протяжении всей российской истории, включенность Православной Церкви в общественные процессы было её характерной особенностью.

Церковь в отечественной истории являлась не только сферой приложения благотворительного капитала, но и выступала организатором социально-благотворительной деятельности. Эта милосердная церковная деятельность осуществлялась епархиями, монастырями и приходами в виде организации многочисленных богаделен, школ, больниц, приютов, библиотек. На сегодняшний день церковь является не только религиозным институтом, но и неотъемлемой и социально значимой составляющей гражданского общества. Духовный, внутренний смысл социального служения имеет для Православной Церкви первостепенное значение и в этом отношении она принципиально отличается от любых светских социальных организаций. Столетиями христианская идея любви к ближнему призывает национальное самосознание наших соотечественников к милосердию и благотворению. Духовные принципы дел милосердия изложены в Евангелии, в святоотеческом наследии. Церковь приходит на помощь всем страждущим и, в первую очередь, детям. Несмотря на то, что сегодня у Русской Церкви нет ни былых материальных и людских ресурсов, ни организационных возможностей для полноценного решения социальных проблем, тем не менее, вклад Церкви в социальную работу значителен. В осуществлении помощи социально незащищённым группам населения в России существенную роль играют благотворительные организации и Русская Православная Церковь, являющиеся значимыми институтами гражданского общества.

Исходя из этого, особого научного внимания требует изучение и осмысление социокультурного феномена благотворительности. Поэтому сегодня необходимо изучение основных его форм, анализ его исторических традиций и возможных перспектив развития. Актуально и выявление тенденций развития социальных отношений и факторов, способствующих достижению социальной стабильности в общественной жизни и повышению эффективности многих современных социальных институтов. Историко-философский и церковно-богословский анализ закономерностей развития благотворительной деятельности может стать важным ориентиром для поиска принципов управления благотворительностью, форм и методов привлечения частного капитала для социальной поддержки незащищённых слоёв населения в ходе развития гражданского общества в России. Современные задачи социальной философии представляются и в осмыслении и объяснении возрождения социального служения Православной Церкви и других традиционных религиозных организаций. Проблемой является и совместимость традиционных ценностей, отечественного менталитета и этики рыночных механизмов.

Шарков Илья - Социальное служение и благотворительная деятельность Русской Православной Церкви: истоки и современность

монография

И. Г. Шарков, Л. Б. Томилина, К. В. Воденко

Москва: РУСАЙНС, 2020, 110 с.

ISBN 978-5-4365-4907-1

Шарков Илья - Социальное служение и благотворительная деятельность Русской Православной Церкви: истоки и современность - Содержание

Введение

1. Теоретический анализ изучения церковной социально- благотворительной деятельности как социокультурного феномена

1.1. Аксиологические аспекты феномена христианской благотворительности

1.2. Историко-религиозная традиция изучения подходов к проблемам жизнеустройства детей-сирот

2. Социокультурные аспекты генезиса социальноблаготворительной деятельности Русской Православной Церкви

2.1. Опыт становления и развития церковной благотворительности в России

2.2. Значение потенциала церковной социально-благотворительной деятельности для современного российского общества

2.3. Социальный анализ роли Российской Православной Церкви в современной социально-благотворительной практике

3. Социальное служение Русской Православной Церкви, направленное на детей-сирот

3.1. Формы и методы социальной работы с детьми-сиротами: государственный и церковный опыт деятельности

3.2. Социальная работа с детьми-сиротами в православном детском приюте «Святая Параскева» при Архиерейском Пятницком подворье станицы Манычской Шахтинской епархии

3.3. Социологический опрос общественного мнения оценки деятельности РПЦ по работе с детьми-сиротами

Заключение

Библиографический список