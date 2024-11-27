Шарма - Философия садханы

Философия в ее широком индийском значении возникла из религии и развивалась бок о бок с ней. Поэтому она была неразрывно связана с религией до такой степени, что философия без религии в Индии почти немыслима. Индийская философия никогда не была спекулятивной по своему характеру, занимаясь «схоластической акробатикой» для удовлетворения интеллектуальной элиты. Она всегда была практичной по своим взглядам и методам, направленным на реализацию духовных идеалов жизни. Индийская философия не довольствуется выдвижением абстрактных теорий о Реальности или простым описанием ее в том виде, в каком она интуитивно воспринимается искателями Истины. Она всегда предписывала пути для достижения Высшей Цели жизни.

Именно по этой причине индийские философы, начиная со времен Упанишад, уделяли так много внимания аспекту садха- ны, который составляет неотъемлемую часть индийской философии как таковой. Все школы индийской философии, теистические или атеистические, монистические, дуалистические или плюралистические, независимо от того, относятся ли они к ведическому течению мысли, такому как Нйайа, Вайшешика, Санкхйа, Йога, Миманса, Веданта и т.д., или к огамическому течению мысли, такому как Вайшнава, Шаива, Шакта и т.д., формулируют свои собственные дисциплины и предписывают свои собственные методы для достижения Высшего Идеала, который они проповедуют. Следовательно, чтобы постичь истинный дух индийской философии и в полной мере постичь сущность метафизического мышления различных философских школ, необходимо провести специальное и методическое изучение философии садханы каждой школы, без которого наши знания о метафизике конкретной философской школы остались бы пустыми, неполными. Это особенно верно в отношении всех тех школ индийской философии, которые принадлежат к огамическому течению, где садхана образует ядро. Кашмирская школа Трика, известная в народе как Кашмирский Шиваизм, является одной из таких школ, основанных на Шайва-Агамах, в которой различным видам духовной дисциплины придавалось большее значение, чем эпистемологии или метафизике.

Прежде чем мы обсудим философию садханы, которой придерживаются различные шайвачарйи Кашмира, возможно, будет уместно в качестве введения дать представление о философии садханы с высоты птичьего полета, которое можно почерпнуть из философской литературы, начиная со времен Упанишад.

Дэба Брата Сен Шарма - Философия садханы - С особым вниманием к философии Трика Кашмира

М.: «Касталия», 2024. — 264 с.

ISBN 978-5-521-24293-1

Дэба Брата Сен Шарма - Философия садханы – Содержание

Предисловие английского издателя

Предисловие автора

Сокращения

Вступление

Глава 1. Метафизика школы Трика

Глава 2. Происхождение и природа человека

Глава 3. Статус человека в творении

Глава 4. Способы изначальной самореализации

Нисхождение Божественной Милости (Шактипата)

Посвящение (дикша)

Глава 5. Пути духовной дисциплины

Вводные замечания

Анупайа

Шамбхавопайа

Шактопайа

Анавопайа

Глава 6. Совершенная целостная самореализация (шиватва)

Глава 7. Дживанмукти и связанные с ним вопросы

Словарь терминов