Шарп - Незримый ворон
Дарел Шарп - Незримый ворон. Конфликт и трансформация в жизни Франца Кафки
3-е изд. — М.: «Добросвет», ИД «Городец», 2016. — 144 с.
ISBN 978-5-906815-50-7 («Добросвет»)
ISBN 978-5-7913-0125-3 (ИД «Городец»)
Дарел Шарп - Незримый ворон – Содержание
Предисловие редактора русского издания
Вступление
Часть !.Биография
1. Работа
2. Женщины и брак
3. Семья
4. Два мира
Часть 2. Психология
1. Конфликт
2. Хтоническая тень
3. Условная Жизнь и Женственное
4. Трансформация
Примечания
Библиография
Словарь юнгианских терминов
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