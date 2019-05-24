Литературные памятники Шартрская школа, расцвет которой совпадает с ренессансом XII в., резонно считается создательницей первой со времен Античности самостоятельной новоевропейской космологии, не зависящей от символического мировоззрения и рациональной, опирающейся на новые тексты и новое чувство природы. Здесь, в Шартре, европейцы заново открыли природу и описали ее новым слогом.

Все это верно. Однако о том, что на самом деле представляла собой школа, мы знаем довольно мало, и наши знания основываются на отрывочных свидетельствах, из которых историки начиная с конца XIX в. пытаются выстроить что-то похожее на стройную картину. Мы располагаем целым рядом сочинений разного жанра - они представлены в нашем издании. Но такие шедевры не возникают на пустом месте.

Центром притяжения для школяров Шартр стал после 1000 г. благодаря двум своим епископам, не случайно вышедшим в святые, - св. Фульберту (1006-1028) и св. Иво (1090-1115). Ученики Фульберта, разъезжаясь по Европе, разносили славу об учителе: «Ты мне молочный брат, потому что мы вместе, когда ты был еще мальчишкой, а я подростком, наслаждались сладкой трапезой в Шартрской академии под руководством нашего достопочтенного Сократа: такому обществу нам подобает радоваться больше, чем Платону, который благодарил природу за то, что она родила его во времена Сократа - и не овцой, а человеком». Заметим: это пишет не какой-нибудь ученик Марсилио Фичино в медичейской Флоренции, а в середине XI в. епископ Брешии Адельман схоластику Беренгарию Турскому. У каждой эпохи - свой Сократ. Иво, сыгравший очень важную роль в формировании нарождавшейся тогда научной юриспруденции, канонического права, по лаконичному свидетельству эпитафии, «создал школу». Резонно предположить, что имеется в виду постройка нового здания, обустройство библиотеки и регулярных занятий.

Шартрская школа: Гилъом Коншский. Философия ; Теодорих Шартрский. Трактат о шести днях творения ; Бернард Сильвестр. Космография, Астролог, Комментарий на первые шесть книг «Энеиды» ; Алан Лилльский. Плач Природы

Литературные памятники

Подготил О.С. Воскобойников ; пер. О.С. Воскобойников, Р.Л. Шмараков, П.В. Соколов ; [отв. ред. М.Ю. Реутин]

Москва: Наука, 2018. - 457 с.

ISBN 978-5-02-040000-9

Шартрская школа: Гилъом Коншский. Философия ; Теодорих Шартрский. Трактат о шести днях творения ; Бернард Сильвестр. Космография, Астролог, Комментарий на первые шесть книг «Энеиды» ; Алан Лилльский. Плач Природы - Содержание

Гильом Котиский. Философия (Перевод О.С. Воскобойникова)

Теодорих Шартрский. Трактат о шести днях творения (Перевод О.С. Воскобойникова, П.В. Соколова)

Бернард Сильвестр. Космография (Перевод О.С. Воскобойникова)

Бернард Сильвестр. Астролог (Перевод Р.Л. Шмаракова)

Бернард Сильвестр. Комментарий на первые шесть книг «Энеиды» Вергилия (Перевод Р.Л. Шмаракова)

Алан Лилльский. Плач Природы (Перевод Р.Л. Шмаракова)

ДОПОЛНЕНИЯ

Гильом из Сен-Тьерри. Заблуждения Гильома Коншского (Перевод О.С. Воскобойникова)

Эпитафия Теодориха Шартрского (Перевод ИВ. Соколова)

ПРИЛОЖЕНИЯ

О.С. Воскобойников. Шартрская школа: Авторы, тексты, проблемы

Примечания (Составили О.С. Воскобойников, Р.Л. Шмараков, П.С. Соколов)

Литература

Указатель исторических персонажей (Составили А.М. Изосимов, Г.Г. Бароян)

Указатель литературных и мифологических персонажей (Составили А.М. Изосимов, Г.Г. Бароян)

Предметный указатель (Составили А.М. Изосимов, Г.Г. Бароян)

Указатель географических названий (Составили А.М. Изосимов, Г.Г. Бароян)

Список иллюстраций

Шартрская школа: Гилъом Коншский. Философия ; Теодорих Шартрский. Трактат о шести днях творения ; Бернард Сильвестр. Космография, Астролог, Комментарий на первые шесть книг «Энеиды»; Алан Лилльский. Плач Природы - Гильом Коншский. ФИЛОСОФИЯ. Книга первая Пролог

1. Красноречие, как говорит Туллий в начале «Риторики», без мудрости вредно, мудрость же без красноречия, пусть и немного, но все же полезна, а вкупе с ним полезна в высшей степени, поэтому заблуждаются те, кто, отвергнув полезное и не вредное, предаются вредному и бесполезному. Они словно разрывают узы брака Меркурия и Филологии, заботливо приготовленного Добродетелью и Аполлоном и одобренного сонмом богов; вечно правя мечи, они избегают боя. Знаем мы, что многие, прозвавшись учителями, и сами таковы, и других заклинают так поступать. 2. Ничего не смысля в философии, стыдясь признаться, что чего-то не знают, и почивая на собственном невежестве, своим неосторожным слушателям они объявляют ненужным все, что им самим неведомо. Впрочем, «что странного», как говорит Теренций, «что женщина бесстыдно поступает так»? Поэтому, отвергнув их бесстыдство, мы решили кое-что рассказать о философии, чтобы в меру сил принести пользу любящим ее, не любящих же побудить к любви. 3. Начав с первопричины вещей, мы доведем повествование до человека, уделив ему особое внимание, и до начала разговора просим: если в трактате найдется что-то несовершенное, отнесите это на счет человеческого несовершенства и не порицайте за недостатки то, что есть здесь полезного. За одно плохо сказанное так же не стоит порицать доброе, как и восхвалять плохое за одно доброе слово. Случается ведь, что бодрствует Терсит, а Улисс дремлет: «Впрочем в столь длинном труде иногда не вздремнуть невозможно!» Так что, заведя разговор о философии, выясним для начала, что она собой представляет.

I. Что такое философия

4. Философия есть правильное постижение того, что существует и не видимо, и того, что существует и видимо6. Существует и кажется не существующим бестелесное, поскольку чувство ни на что не способно вне подлежащей материи. Существует и кажется существующим телесное, будь у него божественное или бренное тело. Тела подвластны чувству. Раз философия занимается и тем и другим, поговорим об обоих, начав с существующего, но не видимого: таковы Творец, душа мира, демоны, души людей. 5. Поскольку Творец стоит на первом месте (ведь все получают существование от него, он же - ни от кого), начнем с него. Но святые говорят, что в совершенстве постичь Бога в этой жизни невозможно, поэтому покажем сначала, что значит постичь что-либо в совершенстве - тогда станет очевидным, почему Творец в совершенстве не может быть познан в этой жизни.

Относительно всякой вещи задается одиннадцать вопросов: есть ли она, что она собой представляет, сколько ее, для чего она, какова она, что делает, какое действие испытывает на себе, где она находится, каким образом она пребывает в этом месте, когда она существует и чем обладает. Познать что-либо в совершенстве означает знать о нем все эти одиннадцать пунктов. Но зная наверное, что Бог есть, мы не понимаем в совершенстве, что Он есть. Количество Его, наполняющего все и вся, превосходит узость нашего сердца; Его отношение не в состоянии объяснить человеческая мудрость; качества Его она не охватывает; бесчисленных языков не хватит, чтобы описать Его деяния; воздействие на Него происходит не по воле действующего, но по соизволению Желающего; где Он, сущий над всем? - посреди всего, цельно и нераздельно; как Он, невмести- мый, пребывает в месте; время Его, сущего прежде всякого века; чем обладает Он, держащий все на ладони - все это никто не может с точностью описать. Получается, что Он нам не совсем неведом, ведь мы знаем, что Он есть, но и не ведом в совершенстве, ибо мы не знаем о нем всего вышеназванного.

II. Какими аргументами доказывается, что Бог есть

6. И хотя, как мы сказали, в этой жизни известно, что Бог есть, откроем аргументы, которые могут доказать это неверующим: сотворение мира и его обычный распорядок. Пусть мир создан из противоположных друг другу - горячих, холодных, влажных, сухих - элементов, все они, то ли под воздействием природы, то ли случайно, то ли по воле некоего мастера, соединены в мироздании. Природе, однако, свойственно избегать противоположностей и стремиться к подобию, следовательно не она соединила противные элементы. Не соединены они и случаем: если б мир сотворил случай, почему бы ему было не сделать дом или что-нибудь подобное, полегче? Кроме того, если б то был случай, миру предшествовали бы некие причины, стечение которых и создало бы его. Ведь случай есть непредвиденное стечение обстоятельств. Поскольку же миру не предшествовало ничего кроме Творца, он сотворен не случаем, а неким мастером. Этим мастером был не человек - мир появился раньше него. Значит - Бог.

7. Через обычный распорядок доказывается так. Все, что упорядочено, упорядочено мудро, следовательно, некоей премудростью, ведь ничто не упорядочивается мудро без премудрости. Значит, существует премудрость, все упорядочивающая. Не человеческая мудрость заставляет вещи жить и говорить. Хотя она придает форму человеку или другому животному, она не может наделить их движением и жизнью. Следовательно, это делает божественная мудрость. Но всякая мудрость кому-то принадлежит, а значит, существует и тот, кому она принадлежит, и это не человек. Значит - Бог. Так через обычный распорядок можно дойти до божественной премудрости, через премудрость - до божественной субстанции. Поэтому божественная премудрость называется знамением и образом божества.

8. Философы говорили, что сотворившее все и всем управляющее божество обладает силой действия, премудростью, волей. Если б оно не могло и не знало, как бы оно сотворило столь прекрасное? Если же сотворило, не желая этого, получается, действовало оно по неведению или по принуждению. Но чего мог не знать тот, кому открыты даже помыслы людей? Кто может принудить того, кто может все? Итак, божество наделено силой, премудростью, волей, которые святые, взяв близкое по значению общеупотребительное слово, называют тремя лицами: силу - Отцом, премудрость - Сыном, волю - Духом Святым.