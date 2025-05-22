Нахум Шатхин - Через пророков Твоих - Комментарии на афтарот по обычаю ашкеназских и сефардских общин

Из книг наших пророков мы можем выучить многое. Говорят наши мудрецы в ,трактате Мегила (14а): пророков у еврейского народа было очень много. Но «пророчества, которые были нужны на будущие поколения, были записаны, а которые не были нужны на будущие поколения, не были записаны». Иначе говоря: слова пророков, которые записаны, — были сказаны для будущих поколений, и для нашего поколения тоже.

Т.е. книги пророков написаны для нас. Но надо уметь их читать и находить «клады», которые в них спрятаны.

И рав Нохум Шатхин трудился над этим, искал комментарии великих людей Торы и привел интересные объяснения от больших знатоков Торы. Уверен, что многие люди получат от этой книги большую пользу.

Бенцион Зильбер

***

И была завершена вся работа...

Слава Всевышнему, который привёл меня к этому моменту!

Если вспомнить, как я пришёл к написанию этой книги, можно сказать, что всё началось с колеля «Ешиват а-Ран», где я, как аврех2, провёл свои лучшие годы, изучая Тору под руководством рава Игаля Полищука, где в последствии им же была создана великолепная платформа - фонд «Беерот Ицхак» и газета при фонде, в которой было предложено публиковать свои статьи и мне. Большая часть материалов из книги была в своё время опубликована в этой газете.

С каждым человеком на протяжении его жизни происходят случаи, которые можно отнести к разряду так называемых «сията ди-Шмайая^ (помощи с Небес). Практически с каждым такие случаи происходят довольно часто. Однако в силу того, что человеку свойственно помнить лишь о важных и ярких событиях, а о событиях незначительных свойственно забывать, рав Элияу Дискин советует каждому ввести обычай записывать такие ситуации, чтобы, просматривая записи, вспоминать о том, как Всевышний буквально ведёт нас за руку и всегда помогает нам.

Немало таких приятных “случайностей” были связаны с р. Шмуэлем Авараамом, который помогал мне советами и, в частности, умел указать на редкие, но важные книги, которые могли бы помочь в изучении Торы. Но иногда случалось и так, что, несмотря на приложенные усилия, не удавалось найти искомую книгу. И тогда р. Шмуэль рассказал мне историю, произошедшую с равом Йосеф-Хаимом Зоненфельдом, который был духовным лидером ашкеназской общины Иерусалима более ста лет назад.

Нахум Шатхин - Через пророков Твоих - Комментарии на афтарот по обычаю ашкеназских и сефардских общин

Фонд «Беерот Ицхак»

Нахум Шатхин

ביד נביאיך - Через пророков Твоих Комментарии на афтарот

Иерусалим, 2024 - 467 с.

Нахум Шатхин - Через пророков Твоих - Комментарии на афтарот по обычаю ашкеназских и сефардских общин - Содержание

Предисловие автора

История возникновения чтения афтарот

Краткие законы чтения афтарот

Афтара главы Берешит

Чтобы узнали вы и поверили Мне

Дающий дыхание живущим на земле

Земля и небо или небо и земля?

Обновление народа Израиля

Вы свидетели Мои

Афтара главы Hoax

Hoax пережил Потоп в заслугу своего милосердия

Афтара главы Лех леха

Кто побудил Авраама возвещать о праведности

Афтара главы Байера

Чудо с маслом

Элиша и женщина из Шунэма

Воскрешение из мертвых

Афтара главы Хаей Сара

То, что нас согревает

Исправляя неисправимое

Афтара главы Толдот

А Эйсава возненавидел Я

Но люблю Я (только) Яакова

Ведущие многих будут еиятъ как звезды

Афтара главы Вайеце

Афтара по традиции ашкеназских общин

«Капитл», а не «перек» (глава)

Возвеличился он в Израиле, но провинился и погиб

Не оглядываться даже в мыслях

Ведь они вошли под сень крова моего

Афтара по традиции сефардских общин

Храм земной важнее Храма Небесного

Почему рыдал ангел

Имя Яаков-Исраэль

Афтара главы Вайишлах

Презрен ты, Эйсав, очень

Неизбежная участь Эйсава

Афтара главы Вайешев

Духовное наследие за пару башмаков

Не пробуди забытые обвинения

“Обреченные” на выполнение миссии

Афтара главы Микец

Царь Шломо и суд двух женщин

Афтара праздника Ханука

Светильник Зхарии

Афтара главы Вайигаш

Иеуде и сынам Израиля, которые с ним

И сделаю их народом единым

Афтара главы Вайехи

От Яакова и до Давида

Продолжительность жизни человека

Распространяющие мир на земле

Афтара главы Шмот

Афтара по традиции ашкеназских общин

Власть над привычкой

Обретение пророчества

Афтара по традиции сефардских общин

Не изменить своему предназначению

Ветвь миндального дерева

Афтара главы Ваэра

Мне принадлежит река моя

Исчезновение рыб из Египта, как признак его падения

Афтара главы Во

Вставай и готовься Египет, ибо пожрал меч (всё) вокруг тебя

Через пророков Твоих

Не смотрите на меня, что я черна

Голос его разнесется как голос змеиный

Афтара главы Бешалах

Песнь Дворы

Когда победа считается завершенной

Не упустить судьбоносный момент

Яэль - благословеннейшая из жён в шатрах

Афтара главы Йитро

Близость к Творцу

Страх пророка Йешаяу

Афтара главы Мишпатим

Завет освобождения еврейских рабов

Исправление греха продажи Йосефа

Афтара главы Трума

Подтверждение истинности намерений

Различия между Храмом и Шатром Откровения

Спор камня с металлом

Афтара главы Тецаве

"И устыдятся грехов своих»

Сожалеет о нем всегда

И вышел огонь от Г-спода

Афтара главы Би тиса

В заслугу животных

Великое противостояние на горе Кармель

Афтара главы Ваякэль

Афтара по традиции ашкеназских общин

Тора выйдет из сыновей бедных

Золотой жертвенник - возвеличить Славу Творца ....

Царский стол

Золотой стол и лехем а-паним

Создание Меноры

Десять дополнительных Менор, сделанных Шломо....

Афтара по традиции сефардских общин

О чем молчат столбы

Яхин и Боаз, на которых зиждется мир

«Ям шелъ Шломо» - «Море Шломо»

Какие смыслы вкладывались в создание «Медного моря»?

Число Пи: К = 3.141592

Афтара главы Пкудей