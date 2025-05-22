Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Шатхин - Через пророков Твоих - Комментарии на афтарот по обычаю ашкеназских и сефардских общин

Нахум Шатхин - Через пророков Твоих - Комментарии на афтарот по обычаю ашкеназских и сефардских общин
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience
Из книг наших пророков мы можем выучить многое. Говорят наши мудрецы в ,трактате Мегила (14а): пророков у еврейского народа было очень много. Но «пророчества, которые были нужны на будущие поколения, были записаны, а которые не были нужны на будущие поколения, не были записаны». Иначе говоря: слова пророков, которые записаны, — были сказаны для будущих поколений, и для нашего поколения тоже.
Т.е. книги пророков написаны для нас. Но надо уметь их читать и находить «клады», которые в них спрятаны.
И рав Нохум Шатхин трудился над этим, искал комментарии великих людей Торы и привел интересные объяснения от больших знатоков Торы. Уверен, что многие люди получат от этой книги большую пользу.
Бенцион Зильбер
***
И была завершена вся работа...
Слава Всевышнему, который привёл меня к этому моменту!
Если вспомнить, как я пришёл к написанию этой книги, можно сказать, что всё началось с колеля «Ешиват а-Ран», где я, как аврех2, провёл свои лучшие годы, изучая Тору под руководством рава Игаля Полищука, где в последствии им же была создана великолепная платформа - фонд «Беерот Ицхак» и газета при фонде, в которой было предложено публиковать свои статьи и мне. Большая часть материалов из книги была в своё время опубликована в этой газете.
С каждым человеком на протяжении его жизни происходят случаи, которые можно отнести к разряду так называемых «сията ди-Шмайая^ (помощи с Небес). Практически с каждым такие случаи происходят довольно часто. Однако в силу того, что человеку свойственно помнить лишь о важных и ярких событиях, а о событиях незначительных свойственно забывать, рав Элияу Дискин советует каждому ввести обычай записывать такие ситуации, чтобы, просматривая записи, вспоминать о том, как Всевышний буквально ведёт нас за руку и всегда помогает нам.
Немало таких приятных “случайностей” были связаны с р. Шмуэлем Авараамом, который помогал мне советами и, в частности, умел указать на редкие, но важные книги, которые могли бы помочь в изучении Торы. Но иногда случалось и так, что, несмотря на приложенные усилия, не удавалось найти искомую книгу. И тогда р. Шмуэль рассказал мне историю, произошедшую с равом Йосеф-Хаимом Зоненфельдом, который был духовным лидером ашкеназской общины Иерусалима более ста лет назад.

Нахум Шатхин - Через пророков Твоих - Комментарии на афтарот по обычаю ашкеназских и сефардских общин

Фонд «Беерот Ицхак»
Нахум Шатхин
ביד נביאיך - Через пророков Твоих Комментарии на афтарот
Иерусалим, 2024 - 467 с.

Нахум Шатхин - Через пророков Твоих - Комментарии на афтарот по обычаю ашкеназских и сефардских общин - Содержание

  • Предисловие автора
  • История возникновения чтения афтарот
  • Краткие законы чтения афтарот
Афтара главы Берешит
  • Чтобы узнали вы и поверили Мне
  • Дающий дыхание живущим на земле
  • Земля и небо или небо и земля?
  • Обновление народа Израиля
  • Вы свидетели Мои
Афтара главы Hoax
  • Hoax пережил Потоп в заслугу своего милосердия
Афтара главы Лех леха
  • Кто побудил Авраама возвещать о праведности
Афтара главы Байера
  • Чудо с маслом
  • Элиша и женщина из Шунэма
  • Воскрешение из мертвых
Афтара главы Хаей Сара
  • То, что нас согревает
  • Исправляя неисправимое
Афтара главы Толдот
  • А Эйсава возненавидел Я
  • Но люблю Я (только) Яакова
  • Ведущие многих будут еиятъ как звезды
Афтара главы Вайеце
Афтара по традиции ашкеназских общин
  • «Капитл», а не «перек» (глава)
  • Возвеличился он в Израиле, но провинился и погиб
  • Не оглядываться даже в мыслях
  • Ведь они вошли под сень крова моего
Афтара по традиции сефардских общин
  • Храм земной важнее Храма Небесного
  • Почему рыдал ангел
  • Имя Яаков-Исраэль
Афтара главы Вайишлах
  • Презрен ты, Эйсав, очень
  • Неизбежная участь Эйсава
Афтара главы Вайешев
  • Духовное наследие за пару башмаков
  • Не пробуди забытые обвинения
  • “Обреченные” на выполнение миссии
Афтара главы Микец
  • Царь Шломо и суд двух женщин
  • Афтара праздника Ханука
  • Светильник Зхарии
Афтара главы Вайигаш
  • Иеуде и сынам Израиля, которые с ним
  • И сделаю их народом единым
Афтара главы Вайехи
  • От Яакова и до Давида
  • Продолжительность жизни человека
  • Распространяющие мир на земле
Афтара главы Шмот
Афтара по традиции ашкеназских общин
  • Власть над привычкой
  • Обретение пророчества
Афтара по традиции сефардских общин
  • Не изменить своему предназначению
  • Ветвь миндального дерева
Афтара главы Ваэра
  • Мне принадлежит река моя
  • Исчезновение рыб из Египта, как признак его падения
Афтара главы Во
  • Вставай и готовься Египет, ибо пожрал меч (всё) вокруг тебя
  • Через пророков Твоих
  • Не смотрите на меня, что я черна
  • Голос его разнесется как голос змеиный
Афтара главы Бешалах
  • Песнь Дворы
  • Когда победа считается завершенной
  • Не упустить судьбоносный момент
  • Яэль - благословеннейшая из жён в шатрах
Афтара главы Йитро
  • Близость к Творцу
  • Страх пророка Йешаяу
Афтара главы Мишпатим
  • Завет освобождения еврейских рабов
  • Исправление греха продажи Йосефа
Афтара главы Трума
  • Подтверждение истинности намерений
  • Различия между Храмом и Шатром Откровения
  • Спор камня с металлом
Афтара главы Тецаве
  • "И устыдятся грехов своих»
  • Сожалеет о нем всегда
  • И вышел огонь от Г-спода
Афтара главы Би тиса
  • В заслугу животных
  • Великое противостояние на горе Кармель
Афтара главы Ваякэль
Афтара по традиции ашкеназских общин
  • Тора выйдет из сыновей бедных
  • Золотой жертвенник - возвеличить Славу Творца ....
  • Царский стол
  • Золотой стол и лехем а-паним
  • Создание Меноры
  • Десять дополнительных Менор, сделанных Шломо....
Афтара по традиции сефардских общин
  • О чем молчат столбы
  • Яхин и Боаз, на которых зиждется мир
  • «Ям шелъ Шломо» - «Море Шломо»
  • Какие смыслы вкладывались в создание «Медного моря»?
  • Число Пи: К = 3.141592
Афтара главы Пкудей
  • Пост, отмененный в Йом Кипур
  • Керувы
  • Реализация духовных целей мироздания зависит от чуда
  • Святость большая чем у Святая Святых
  • Внесение Ковчега в Святая Святых
Views 267
Rating 5.0 / 5
Added 22.05.2025
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books