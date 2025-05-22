Нахум Шатхин - Через пророков Твоих - Комментарии на афтарот по обычаю ашкеназских и сефардских общин

Шатхин - Через пророков Твоих - Комментарии на афтарот по обычаю ашкеназских и сефардских общин
Из книг наших пророков мы можем выучить многое. Говорят наши мудрецы в ,трактате Мегила (14а): пророков у еврейского народа было очень много. Но «пророчества, которые были нужны на будущие поколения, были записаны, а которые не были нужны на будущие поколения, не были записаны». Иначе говоря: слова пророков, которые записаны, — были сказаны для будущих поколений, и для нашего поколения тоже.
Т.е. книги пророков написаны для нас. Но надо уметь их читать и находить «клады», которые в них спрятаны.
И рав Нохум Шатхин трудился над этим, искал комментарии великих людей Торы и привел интересные объяснения от больших знатоков Торы. Уверен, что многие люди получат от этой книги большую пользу.
Бенцион Зильбер
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И была завершена вся работа...
Слава Всевышнему, который привёл меня к этому моменту!
Если вспомнить, как я пришёл к написанию этой книги, можно сказать, что всё началось с колеля «Ешиват а-Ран», где я, как аврех2, провёл свои лучшие годы, изучая Тору под руководством рава Игаля Полищука, где в последствии им же была создана великолепная платформа - фонд «Беерот Ицхак» и газета при фонде, в которой было предложено публиковать свои статьи и мне. Большая часть материалов из книги была в своё время опубликована в этой газете.
С каждым человеком на протяжении его жизни происходят случаи, которые можно отнести к разряду так называемых «сията ди-Шмайая^ (помощи с Небес). Практически с каждым такие случаи происходят довольно часто. Однако в силу того, что человеку свойственно помнить лишь о важных и ярких событиях, а о событиях незначительных свойственно забывать, рав Элияу Дискин советует каждому ввести обычай записывать такие ситуации, чтобы, просматривая записи, вспоминать о том, как Всевышний буквально ведёт нас за руку и всегда помогает нам.
Немало таких приятных “случайностей” были связаны с р. Шмуэлем Авараамом, который помогал мне советами и, в частности, умел указать на редкие, но важные книги, которые могли бы помочь в изучении Торы. Но иногда случалось и так, что, несмотря на приложенные усилия, не удавалось найти искомую книгу. И тогда р. Шмуэль рассказал мне историю, произошедшую с равом Йосеф-Хаимом Зоненфельдом, который был духовным лидером ашкеназской общины Иерусалима более ста лет назад.
Нахум Шатхин - Через пророков Твоих - Комментарии на афтарот по обычаю ашкеназских и сефардских общин
Фонд «Беерот Ицхак»
Нахум Шатхин
ביד נביאיך - Через пророков Твоих Комментарии на афтарот
Иерусалим, 2024 - 467 с.
Нахум Шатхин - Через пророков Твоих - Комментарии на афтарот по обычаю ашкеназских и сефардских общин - Содержание
- Предисловие автора
- История возникновения чтения афтарот
- Краткие законы чтения афтарот
Афтара главы Берешит
- Чтобы узнали вы и поверили Мне
- Дающий дыхание живущим на земле
- Земля и небо или небо и земля?
- Обновление народа Израиля
- Вы свидетели Мои
Афтара главы Hoax
- Hoax пережил Потоп в заслугу своего милосердия
Афтара главы Лех леха
- Кто побудил Авраама возвещать о праведности
Афтара главы Байера
- Чудо с маслом
- Элиша и женщина из Шунэма
- Воскрешение из мертвых
Афтара главы Хаей Сара
- То, что нас согревает
- Исправляя неисправимое
Афтара главы Толдот
- А Эйсава возненавидел Я
- Но люблю Я (только) Яакова
- Ведущие многих будут еиятъ как звезды
Афтара главы Вайеце
Афтара по традиции ашкеназских общин
- «Капитл», а не «перек» (глава)
- Возвеличился он в Израиле, но провинился и погиб
- Не оглядываться даже в мыслях
- Ведь они вошли под сень крова моего
Афтара по традиции сефардских общин
- Храм земной важнее Храма Небесного
- Почему рыдал ангел
- Имя Яаков-Исраэль
Афтара главы Вайишлах
- Презрен ты, Эйсав, очень
- Неизбежная участь Эйсава
Афтара главы Вайешев
- Духовное наследие за пару башмаков
- Не пробуди забытые обвинения
- “Обреченные” на выполнение миссии
Афтара главы Микец
- Царь Шломо и суд двух женщин
- Афтара праздника Ханука
- Светильник Зхарии
Афтара главы Вайигаш
- Иеуде и сынам Израиля, которые с ним
- И сделаю их народом единым
Афтара главы Вайехи
- От Яакова и до Давида
- Продолжительность жизни человека
- Распространяющие мир на земле
Афтара главы Шмот
Афтара по традиции ашкеназских общин
- Власть над привычкой
- Обретение пророчества
Афтара по традиции сефардских общин
- Не изменить своему предназначению
- Ветвь миндального дерева
Афтара главы Ваэра
- Мне принадлежит река моя
- Исчезновение рыб из Египта, как признак его падения
Афтара главы Во
- Вставай и готовься Египет, ибо пожрал меч (всё) вокруг тебя
- Через пророков Твоих
- Не смотрите на меня, что я черна
- Голос его разнесется как голос змеиный
Афтара главы Бешалах
- Песнь Дворы
- Когда победа считается завершенной
- Не упустить судьбоносный момент
- Яэль - благословеннейшая из жён в шатрах
Афтара главы Йитро
- Близость к Творцу
- Страх пророка Йешаяу
Афтара главы Мишпатим
- Завет освобождения еврейских рабов
- Исправление греха продажи Йосефа
Афтара главы Трума
- Подтверждение истинности намерений
- Различия между Храмом и Шатром Откровения
- Спор камня с металлом
Афтара главы Тецаве
- "И устыдятся грехов своих»
- Сожалеет о нем всегда
- И вышел огонь от Г-спода
Афтара главы Би тиса
- В заслугу животных
- Великое противостояние на горе Кармель
Афтара главы Ваякэль
Афтара по традиции ашкеназских общин
- Тора выйдет из сыновей бедных
- Золотой жертвенник - возвеличить Славу Творца ....
- Царский стол
- Золотой стол и лехем а-паним
- Создание Меноры
- Десять дополнительных Менор, сделанных Шломо....
Афтара по традиции сефардских общин
- О чем молчат столбы
- Яхин и Боаз, на которых зиждется мир
- «Ям шелъ Шломо» - «Море Шломо»
- Какие смыслы вкладывались в создание «Медного моря»?
- Число Пи: К = 3.141592
Афтара главы Пкудей
- Пост, отмененный в Йом Кипур
- Керувы
- Реализация духовных целей мироздания зависит от чуда
- Святость большая чем у Святая Святых
- Внесение Ковчега в Святая Святых
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