Шатров - Комментарии к Евангелию от Луки

Библия — это план божественного Строителя, и, только следуя ее руководству, мы можем построить себе жизнь, которую ищем; она написана по соизволению Божьему, чтобы открыть человеку божественный план спасения. Писали ее в течение тысячи шестисот лет на трех различных языках. Среди писавших были судьи и цари, священники и пророки, государственные деятели и писцы, воины и пастухи, рыбаки и даже один врач. Несмотря на многочисленные обстоятельства, меняющиеся культуры и эпохи на протяжении шестнадцати столетий, Библия все же только одна Книга. Она неразрывно едина.

Библия с первой до последней книги говорит об Иисусе Христе. Главная ее тема — спасение мира через Иисуса Христа. Ветхий Завет дан на горе Синай (Исх. 24:7), Новый Завет основан на горе Голгофа (Мф. 26:28). Ветхий Завет повествует о завете Божьем с народом израильским, основанном на крови животных; Новый Завет, Евангелие, повествует о завете Бога с людьми, основанном на крови Иисуса Христа. Евангелие — Благая Весть о щедрой и ничем не заслуженной любви Божьей к человеку; это Весть о том, что на человека больше не давит бремя невыполнимой задачи — заслужить любовь Божью, ибо она дается ему свободно, даром. Оно начинается четырьмя описаниями жизни Господа Иисуса Христа. Эти описания повествуют о жизни Спасителя на нашей земле и о Его смерти на Голгофском кресте за грехи всех людей. Первые три евангелия похожи друг на друга, сообщают примерно об одних и тех же фактах из жизни Христа, а четвертое отличается в изложении материала; оно уникально. Первые три книги Нового Завета, благодаря сходству в повествовании об Иисусе Христе, называются синоптическими.

Третья книга Нового Завета — Евангелие от Луки — написана евангелистом Лукой. Мы были бы намного беднее в познании Господа Иисуса Христа и Его служения без уникальной выразительности текста евангелиста Луки. Он часто упоминает о симпатиях и сострадании Иисуса Христа; возможно, именно поэтому в книге особое место занимают женщины и дети. Евангелие от Луки известно также как миссионерское. Оно обращено к язычникам, а Господь Иисус Христос представлен в нем как Спаситель мира. «Комментарии к Евангелию от Луки» содержат скромные размышления автора над этой книгой Нового Завета и могут послужить пособием для изучающих Священное Писание.

Петр Климентьевич Шатров - Комментарии к Евангелию от Луки

СПб. : Библия для всех, 2005. - 664 с.

ISBN 5-7454-0940-1

Петр Климентьевич Шатров - Комментарии к Евангелию от Луки - Содержание

Предисловие

Введение

Новый Завет

Введение. Евангелие от Луки

Глава 1 - 24