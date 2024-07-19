Шавырина - Жуткие эксперименты, культы и секты

Эксперименты позволили человеку обосноваться и понять свое место в этом мире. Мы достигли всего опытным путем, путем проб и ошибок, дорогой разочарований и невероятных успехов. Эксперимент следует за нами везде, во всех областях нашего существования, на всех этапах истории. Изготовление орудий труда – это один из первых экспериментов для древнего человека. А приручение животных? Посадка семян, подбор материала для жилищ, обработка металла, проба растительной пищи (ядовитое или не очень?), образование общества, составление законов, создание предметов искусства, появление рабовладения, освобождение от рабства, постройка деревень, а потом очень больших городов, разработка механизмов, развитие медицины, даже обжарка кофе – все это путь к пониманию законов этого мира и всей Вселенной… Сложно осознать, но все, к чему пришел человек сейчас, произошло благодаря бесстрашию перед экспериментом. А почему должно быть страшно? Чтобы понять это, нужно разобраться в том, что же такое эксперимент.

Само слово «эксперимент» происходит от латинского experimentum – проба и опыт. Это метод исследования чего-либо в наблюдаемых условиях. То есть экспериментатор задумывает, какой результат он хотел бы получить (выдвигает гипотезу), выбирает условия, в которых он хотел бы достичь этого результата, смотрит и сопровождает все происходящее, а потом делает вывод: достигнут ли желаемый результат (подтвердилась или нет его гипотеза), – в отличие от наблюдения, где ученый не вмешивается в проводимый процесс, не влияет на происходящее и не несет ответственности за то, что он в итоге пронаблюдал.

Эксперимент отличается от наблюдения активным взаимодействием с изучаемым объектом. В наше время эксперимент проводится в рамках научного исследования установления причинных связей между феноменами. Эксперимент является краеугольным камнем эмпирического1 подхода к знанию.

Однако отвлечемся от осознания важности эксперимента и попытаемся представить, а не просто понять, разницу между экспериментом и чем-либо еще.

Представьте себе, что вы взяли в магазине на пробу равиоли с креветками, шпинатом, из теста с куркумой и порошком из манговых косточек. Звучит неправдоподобно, но это то, с чем вы, мы уверены, действительно никогда не сталкивались. Придя домой, вы понимаете, что инструкция о том, как готовить это прекрасное и невиданное блюдо, стерлась вследствие протекшей бутылки с водой, которая соседствовала в пакете с упаковкой будущего ужина. Но ведь вы не раз готовили вареники и пельмени – у вас есть определенный опыт, и поэтому вы можете оформить гипотезу.

Для подобного продукта, скорее всего, необходима кипящая вода, немного соли и около пяти минут варки. Верна ли была ваша гипотеза, будет понятно только в конце вашего эксперимента, когда куски шпината на поверхности воды будут кружиться в рыжеватой от куркумы жидкости. А однажды на просторах интернета вы прочтете, что это были дамплинги2, а не равиоли и готовить их нужно было на пару.

Шавырина А. А. - Жуткие эксперименты, культы и секты - Реальные истории

«Издательство АСТ», 2024 — (История и наука Рунета. Подарочное издание)

ISBN 978-5-17-164736-0

Шавырина А. А. - Жуткие эксперименты, культы и секты - Содержание

Психологические эксперименты

От автора Что такое эксперимент? Особенности психологического эксперимента Краткая история психологического эксперимента Виды психологического эксперимента Как организовать психологический эксперимент? О чем поговорим? В чем плюсы? Психологические эксперименты на службе у человечества Вернемся к науке

Эксперименты Вундта

Спи или умри

Перевернутый мир

Социальная фасилитация

Социальная лень

Хоторнский эффект

Социальные выражения лиц и подчиненность

Дети не-Павлова

Сестра обезьяна

Без смеха о щекотке

Чудовищный эксперимент

Природа любви

Сколько нужно денег, чтобы солгать?

Зефирный эксперимент

Взгляд младенца

Камера Фантца

Эффект Пигмалиона

Эксперимент Стернберга

«Нога в дверях» и «Дверь в лицо»

Выученная беспомощность

Третья волна

Вселенная 25

Ощущение расизма

Гореть и смотреть

Стэнфордский тюремный эксперимент

«Я и другие»

Добрый самаритянин

Не в своей тарелке

Помни ложь

Воля и разум

Не думай о белом медведе

Эффект владения

Культура чести

Сломанная кукла

Резиновая рука

Детская ложь

Заключение

Опасные психокульты