Первая книга Библии — Книга Бытия, по древнееврейски ‹Берешит › — «В начале». Земным автором этой книги является Моисей, по-древнееврейски ‹Моше ´ › . Его имя означает «извлеченный [из воды]» и указывает на чудесное спасение Моисея египетской царевной; другой перевод — «извлекающий», «избавитель». Но небесным Автором книги является Творец мироздания: Моисей писал по внушению Святого Духа.

Дмитрий Щедровицкий - Введение в Ветхий Завет - Книга Бытия 7-е изд. (эл.). – Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf :337 с.). М. : Теревинф, 2015.

ISBN 978-5-4212-0310-0 Дмитрий Щедровицкий - Введение в Ветхий Завет - Книга Бытия Предисловие

Вводная лекция Библия – ключ к осмыслению жизни. Книга, равная вселенной

Лекция 1 Сотворение мира. Дух, Слово и Премудрость

Лекция 2 «Два Адама»: образ и подобие. Человечество как разбитое зеркало

Лекция 3 Авель, Каин и Сиф – дух, плоть и душа. Сыны Божьи и дочери человеческие

Лекция 4 Потоп и «утверждение на камне». Путь праведных и путь нечестивых

Лекция 5 Сим, Хам и Иафет. Имя и характер

Лекция 6 Авраам – «отец выси». Душа превращается в дух

Лекция 7 Ходатайство Авраама и самонадеянность Лота. Три ангела и десять праведников

Лекция 8 Исаак – «тот, кто возрадуется». Израиль, Церковь и внутренний человек

Лекция 9 Жертва на горе Мориа. Смерть как шаг к обновлению

Лекция 10 Лестница Иакова и мировая история. Противостояние близнецов

Лекция 11 Иаков и ангел: борьба-объятие. Израиль – «сущность, зрящая Бога»

Лекция 12 Иосиф – раб и повелитель. Мессия страждущий и Мессия-царь

Дмитрий Щедровицкий - Введение в Ветхий Завет - Книга Бытия - Сотворение мира - Дух, Слово и Премудрость

Взаимодействие Духа Святого с духом человеческим таково, что человек не лишается свободы воли, но добровольно повинуется Богу, отдавая Ему на служение все свои силы, разум и талант.



Время написания Книги Бытия — XIV в. до н. э. Она создана после исхода сынов Израилевых под руководством Моисея из земли Египетской, а место ее появления — Синайская пустыня, расположенная между Египтом и Святой землей. Обстоятельства написания книги таковы: потомки патриархов Авраама, Исаака и Иакова, составившие израильский народ, долгое время находились в рабстве у египетского фараона.ьЗатем они были чудесным образом избавлены от рабства и выведены из Египта рукой пророка Моисея. Так осуществилось обетование Бога, данное праотцу Аврааму, состоявшее в том, что его потомки будут находиться в длительном порабощении, но затем Бог их освободит. Это обетование прозвучало за 430 лет до исхода из Египта (Быт. 15, 13).



В течение 40 лет израильтяне скитались по пустыне, и именно в пустыне им была дана Тора — священная книга, состоящая из пяти частей, — Пятикнижие Моисеево. После дарования Торы и заключения с израильским народом Синайского завета Бог постоянно направлял ис торию этого народа так, чтобы он служил посредником в распространении Богопознания среди всех земных племен.

Народ израильский всегда и повсюду сохранялся Богом; каждый раз, даже в самых тяжелых условиях, он бывал спасаем, дабы, раскаявшись в прежних отступлениях от Бога, он мог вновь возвещать человечествуго волю, как она выражена в Торе. Начало же откровения воли Божьей людям запечатлено именно в Книге Бытия.