Щедровицкий - Введение в Ветхий Завет - Книга Бытия
Первая книга Библии — Книга Бытия, по древнееврейски ‹Берешит› — «В начале». Земным автором этой книги является Моисей, по-древнееврейски ‹Моше´›. Его имя означает «извлеченный [из воды]» и указывает на чудесное спасение Моисея египетской царевной; другой перевод — «извлекающий», «избавитель». Но небесным Автором книги является Творец мироздания: Моисей писал по внушению Святого Духа.
Дмитрий Щедровицкий - Введение в Ветхий Завет - Книга Бытия
7-е изд. (эл.). – Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf :337 с.).
М. : Теревинф, 2015.
ISBN 978-5-4212-0310-0
ISBN 978-5-4212-0310-0
Дмитрий Щедровицкий - Введение в Ветхий Завет - Книга Бытия
- Предисловие
- Вводная лекция Библия – ключ к осмыслению жизни. Книга, равная вселенной
- Лекция 1 Сотворение мира. Дух, Слово и Премудрость
- Лекция 2 «Два Адама»: образ и подобие. Человечество как разбитое зеркало
- Лекция 3 Авель, Каин и Сиф – дух, плоть и душа. Сыны Божьи и дочери человеческие
- Лекция 4 Потоп и «утверждение на камне». Путь праведных и путь нечестивых
- Лекция 5 Сим, Хам и Иафет. Имя и характер
- Лекция 6 Авраам – «отец выси». Душа превращается в дух
- Лекция 7 Ходатайство Авраама и самонадеянность Лота. Три ангела и десять праведников
- Лекция 8 Исаак – «тот, кто возрадуется». Израиль, Церковь и внутренний человек
- Лекция 9 Жертва на горе Мориа. Смерть как шаг к обновлению
- Лекция 10 Лестница Иакова и мировая история. Противостояние близнецов
- Лекция 11 Иаков и ангел: борьба-объятие. Израиль – «сущность, зрящая Бога»
- Лекция 12 Иосиф – раб и повелитель. Мессия страждущий и Мессия-царь
Дмитрий Щедровицкий - Введение в Ветхий Завет - Книга Бытия - Сотворение мира - Дух, Слово и Премудрость
Взаимодействие Духа Святого с духом человеческим таково, что человек не лишается свободы воли, но добровольно повинуется Богу, отдавая Ему на служение все свои силы, разум и талант.
Время написания Книги Бытия — XIV в. до н. э. Она создана после исхода сынов Израилевых под руководством Моисея из земли Египетской, а место ее появления — Синайская пустыня, расположенная между Египтом и Святой землей. Обстоятельства написания книги таковы: потомки патриархов Авраама, Исаака и Иакова, составившие израильский народ, долгое время находились в рабстве у египетского фараона.ьЗатем они были чудесным образом избавлены от рабства и выведены из Египта рукой пророка Моисея. Так осуществилось обетование Бога, данное праотцу Аврааму, состоявшее в том, что его потомки будут находиться в длительном порабощении, но затем Бог их освободит. Это обетование прозвучало за 430 лет до исхода из Египта (Быт. 15, 13).
В течение 40 лет израильтяне скитались по пустыне, и именно в пустыне им была дана Тора — священная книга, состоящая из пяти частей, — Пятикнижие Моисеево. После дарования Торы и заключения с израильским народом Синайского завета Бог постоянно направлял историю этого народа так, чтобы он служил посредником в распространении Богопознания среди всех земных племен.
Народ израильский всегда и повсюду сохранялся Богом; каждый раз, даже в самых тяжелых условиях, он бывал спасаем, дабы, раскаявшись в прежних отступлениях от Бога, он мог вновь возвещать человечествуго волю, как она выражена в Торе. Начало же откровения воли Божьей людям запечатлено именно в Книге Бытия.
Возникает вопрос: пользовался ли Моисей древними записями? Мы знаем, что во времена Моисея, уже в течение многих столетий, существовала египетская иероглифическая письменность, как и клинопись Междуречья; бытовали и иные системы письма. Согласно древним преданиям, уже допотопные библейские патриархи записывали исторические события. Так, например, известна апокрифическая Книга Еноха — патриарха, который жил в седьмом поколении от праотца Адама и был первым, кто оставил после себя книгу о начальных днях человечества. Книга эта, переведенная на язык геэз, была обнаружена в XVIII веке в Эфиопии, но и ранее были известны отдельные ее части на разных языках. Итак, мог ли Моисей использовать древнейшие тексты? Возможно.
спасибо
Спасибо большое!!!