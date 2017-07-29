Дмитрий Щедровицкий

Как теолога Д. В. Щедровицкого в наибольшей степени интересуют истоки монотеистических религий – иудаизма, христианства и ислама.

Отсюда его внимание к священным писаниям этих трех религий – их исследованию посвящены наиболее крупные его труды: «Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево», «Пророчества Книги Даниила. 597 год до н. э. – 2240 год н. э.», «Беседы о Книге Иова», «Сияющий Коран. Взгляд библеиста».

С начала 1990-х гг. Д.В. Щедровицкий приглашается к чтению курсов по библеистике в крупнейших светских и духовных учебных заведениях Москвы. Такие курсы были им прочитаны в МГУ (на филологическом факультете в рамках Университета истории культур), в Московской пресвитерианской духовной академии, в Свято-Филаретовском институте и в Российском Православном университете св. ап. Иоанна Богослова, где он заведовал кафедрой библеистики.

Опора прежде всего на текст самого Священного Писания, живость и доступность изложения, научная эрудиция, уважение к различным религиозным направлениям – все это в совокупности привлекло широкое общественное внимание к лекциям автора, вывело их за пределы вузовских аудиторий и способствовало постепенному превращению в письменный текст. Так появилось «Введение в Ветхий Завет» – многотомное издание, не имеющее аналогов в отечественной религиозно-культурной традиции.