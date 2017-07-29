Щедровицкий - Запечатанная книга - Ветхий завет
Как теолога Д. В. Щедровицкого в наибольшей степени интересуют истоки монотеистических религий – иудаизма, христианства и ислама.
Отсюда его внимание к священным писаниям этих трех религий – их исследованию посвящены наиболее крупные его труды: «Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево», «Пророчества Книги Даниила. 597 год до н. э. – 2240 год н. э.», «Беседы о Книге Иова», «Сияющий Коран. Взгляд библеиста».
Книги Дмитрия Щедровицкого по библеистике и истории религий
С начала 1990-х гг. Д.В. Щедровицкий приглашается к чтению курсов по библеистике в крупнейших светских и духовных учебных заведениях Москвы. Такие курсы были им прочитаны в МГУ (на филологическом факультете в рамках Университета истории культур), в Московской пресвитерианской духовной академии, в Свято-Филаретовском институте и в Российском Православном университете св. ап. Иоанна Богослова, где он заведовал кафедрой библеистики.
Опора прежде всего на текст самого Священного Писания, живость и доступность изложения, научная эрудиция, уважение к различным религиозным направлениям – все это в совокупности привлекло широкое общественное внимание к лекциям автора, вывело их за пределы вузовских аудиторий и способствовало постепенному превращению в письменный текст. Так появилось «Введение в Ветхий Завет» – многотомное издание, не имеющее аналогов в отечественной религиозно-культурной традиции.
Запечатанная книга (пророчества Откровения Иоанна и их исполнение) - Дмитрий Щедровицкий
Книга Откровение Иоанна, или Апокалипсис, по-древнееврейски, очевидно, должна называться Хазо́н или Хизайо́нвидение, как именуются произведения (или отдельные отрывки) апокалиптической литературы в каноне Ветхого Завета (ср. Ис.1,1). Согласно церковной традиции и мнению большинства исследователей, эта книга была создана в Iв.н.э. в Малой Азии, историческая обстановка которой в соответствующую эпоху в книге отчасти воссоздается. Автором, согласно как церковному преданию, так и содержанию самой книги, является евангелист Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа.
Некоторые лингвистические и исторические данные говорят за то, что первоначально книга могла быть написана по-древнееврейски или по-арамейски (может быть, древнееврейские и греческие версии сосуществовали с самого начала).
Ветхий Завет. Перевод и комментарии - Дмитрий Щедровицкий
В книгу включены комментарии Дмиртия Щедровицкого на книги Ветхого Завета.
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