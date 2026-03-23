Щеглов - Представления о природе зла в Древней Руси

Монография А. П. Щеглова «Представления о природе зла в Древней Руси» посвящена исследованию религиозно-философских и культурных интерпретаций зла в древнерусской духовной традиции. Автор анализирует письменные источники XI–XVII веков, включая летописи, житийную литературу, поучения и богословские тексты, выявляя особенности осмысления греха, страдания, искушения и демонического начала.
В работе рассматриваются византийские влияния на древнерусскую мысль, трансформация христианской догматики в местном культурном контексте, а также соотношение народных представлений и церковной теологии. Особое внимание уделяется антропологическому измерению проблемы зла — пониманию человеческой свободы, ответственности и духовной борьбы.
Издание представляет интерес для историков, богословов, религиоведов и всех, кто изучает интеллектуальную историю Древней Руси и формирование христианской картины мира в восточнославянской традиции.
Щеглов А.П. – Представления о природе зла в Древней Руси
СПб.: Алетейя, 2023. – 512 с.
ISBN 978-5-00165-568-8
Щеглов А.П. – Представления о природе зла в Древней Руси – Содержание
Пролог
Основные философские направления исследований природы зла
Аксиологическая область существования зла в средневековой Руси
Обнаружение Абсолюта
Онтологические категории «необходимость» и «случайность» в древнерусских представлениях о природе зла и несовершенства в мире
Система континуума
Бытие и небытие
Космологический предел
Материя и хаос
Ноуменальный мир
Связь пространств
Первичный духовный континуум
Метафизика света
Совершенное бытие и искаженная энергия
Искажение бытийственного созвучия
Появление времени и конечности как последствия ноуменальной катастрофы
Природа зла и ложное знание
Реальность и универсальность зла в древнерусских представлениях
Роль человека в гармонизации и завершении онтологических уровней
Заключение
Библиография
