Щеглов - Представления о природе зла в Древней Руси

Монография А. П. Щеглова «Представления о природе зла в Древней Руси» посвящена исследованию религиозно-философских и культурных интерпретаций зла в древнерусской духовной традиции. Автор анализирует письменные источники XI–XVII веков, включая летописи, житийную литературу, поучения и богословские тексты, выявляя особенности осмысления греха, страдания, искушения и демонического начала.

В работе рассматриваются византийские влияния на древнерусскую мысль, трансформация христианской догматики в местном культурном контексте, а также соотношение народных представлений и церковной теологии. Особое внимание уделяется антропологическому измерению проблемы зла — пониманию человеческой свободы, ответственности и духовной борьбы.

Издание представляет интерес для историков, богословов, религиоведов и всех, кто изучает интеллектуальную историю Древней Руси и формирование христианской картины мира в восточнославянской традиции.

СПб.: Алетейя, 2023. – 512 с.

ISBN 978-5-00165-568-8

Щеглов А.П. – Представления о природе зла в Древней Руси – Содержание