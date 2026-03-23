Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Щеглов - Представления о природе зла в Древней Руси

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Religious Studies Atheism

Монография А. П. Щеглова «Представления о природе зла в Древней Руси» посвящена исследованию религиозно-философских и культурных интерпретаций зла в древнерусской духовной традиции. Автор анализирует письменные источники XI–XVII веков, включая летописи, житийную литературу, поучения и богословские тексты, выявляя особенности осмысления греха, страдания, искушения и демонического начала.

В работе рассматриваются византийские влияния на древнерусскую мысль, трансформация христианской догматики в местном культурном контексте, а также соотношение народных представлений и церковной теологии. Особое внимание уделяется антропологическому измерению проблемы зла — пониманию человеческой свободы, ответственности и духовной борьбы.

Издание представляет интерес для историков, богословов, религиоведов и всех, кто изучает интеллектуальную историю Древней Руси и формирование христианской картины мира в восточнославянской традиции.

Щеглов А.П. – Представления о природе зла в Древней Руси

СПб.: Алетейя, 2023. – 512 с.

ISBN 978-5-00165-568-8

Щеглов А.П. – Представления о природе зла в Древней Руси – Содержание

  • Пролог

  • Основные философские направления исследований природы зла

  • Аксиологическая область существования зла в средневековой Руси

  • Обнаружение Абсолюта

  • Онтологические категории «необходимость» и «случайность» в древнерусских представлениях о природе зла и несовершенства в мире

  • Система континуума

  • Бытие и небытие

  • Космологический предел

  • Материя и хаос

  • Ноуменальный мир

  • Связь пространств

  • Первичный духовный континуум

  • Метафизика света

  • Совершенное бытие и искаженная энергия

  • Искажение бытийственного созвучия

  • Появление времени и конечности как последствия ноуменальной катастрофы

  • Природа зла и ложное знание

  • Реальность и универсальность зла в древнерусских представлениях

  • Роль человека в гармонизации и завершении онтологических уровней

  • Заключение

  • Библиография

Views 33
Rating
Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books