Щенникова - Смоленская икона Божией Матери

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, Reference, Cultural Studies Art
Series Русская икона (43 books)

Перед нами строгий и торжественный образ Богородицы и Младенца Христа на Ее руках. Божия Матерь протягивает руку как бы в молитвенном предстоянии, а Божественный Сын благословляет Ее. В этой иконе нет ничего от нежного образа Богоматеринства, какой мы видим в других Богородичных иконах. Образы Матери и Сына величественны и надмирны, они - Царь и Царица, восседающие на троне.

Смоленская икона Божией Матери по общепринятому мнению считается одной из величайших чудотворных икон России. Она упоминается во всех популярных работах о чтимых Богородичных образах и в многочисленных научных статьях. Едва ли не большинство икон Одигитрии с фронтальным изображением фигур называются «Смоленскими». Какой же образ можно действительно назвать «Смоленским»? Как выглядела великая чудотворная икона и какова ее судьба? На эти вопросы ответит данная книга.

Русская икона - Щенникова Людмила - Смоленская икона Божией Матери

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2014, 76 с.

ISBN 978-5-00000-028-1

Русская икона - Щенникова Людмила - Смоленская икона Божией Матери - Оглавление

  • СКАЗАНИЯ И ПОЧИТАНИЕ (Людмила Александровна Щенникова)

  • ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ (Людмила Александровна Щенникова)

  • ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Людмила Александровна Щенникова)

  • РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Людмила Александровна Щенникова)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ

