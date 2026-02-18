Щенникова - Владимирская икона Божией Матери - Главная святыня России

Книга, которую вы держите в руках, — первая из серии «Русская икона: образы и символы». Ее замысел, инициатива издания, а главное, воплощение задуманного - результат творческого взаимодействия сотрудников медиа-холдинга «Первая Полоса» и людей культуры, точнее, специалистов, изучающих историю христианского искусства, в частности, иконописи. Подобное взаимодействие мы с радостью приветствуем. Во-первых, оно преследует не столько коммерческие, сколько просветительские, воспитательные и потому нравственно достойные цели, что, к сожалению, как показывает человеческий опыт, далеко не всегда совпадает. Во-вторых, плоды этих совместных просветительских усилий в данном случае представляют собой вполне качественную работу.

***

Мы смотрим на древнюю Владимирскую икону Богоматери и видим ее сейчас как бы раздетой, лишенной оклада. Но с первых десятилетий своей жизни на Руси и вплоть до конца 1918 года она была закрыта, подобно другим чтимым иконам, одеждами из золота, серебра и драгоценных камней. Русские люди, следуя обычаям Византии, украшение икон воспринимали как благодарственное подношение земных драгоценностей, ассоциирующихся с красотой Небесного мира, Господу, Богородице и святым заступникам. Князья, цари и бояре вкладывали свое достояние, прежде всего, в убранство святых икон, наполнявших городские и монастырские церкви, домовые храмы и молельни. Оковывая иконы благородными металлами с многочисленными драгоценными камнями и жемчугом, прикладывая к ним пелены с лицевыми и символическими изображениями, боголюбивые вкладчики прославляли святые образы в соответствии с восточно-христианской традицией почитания святынь. Эта уходящая вглубь веков традиция требовала «сокрытия святыни», отношения к ней со страхом Божиим. Поэтому иконы покрывали окладами, завешивали пеленами, помещали в киоты. Золото и серебро окладов, сияющий жемчуг и драгоценные камни не только украшали и закрывали святыни, но символически являли «образ Божественных энергий», исходящих от Первообраза и освящающих как само изображение, так и материал его убранства. Благодаря столь глубокому смыслу и многозначному назначению, оклады стали необходимой составной частью иконного образа. Письменные источники XII—XVII веков изобилуют описаниями богатейшего убранства чтимых русских икон.

Но нам, людям нового времени, привыкшим рассматривать иконы в музеях, может показаться странным, что большинство икон едва ли не с самого начала выглядели по-другому: поля, фон и, конечно, нимбы вокруг голов были покрыты серебром и золотом, усыпанными сверкающими камнями и жемчугом; одежды закрывали разнообразные по форме и художественной обработке подвески — цаты, ожерелья, гривны. И мы задаемся вопросом: «Для чего закрывали иконы окладами, мешающими рассмотреть живопись одежд и цвет фона?». Наш вопрос справедлив, потому что мы смотрим на икону в музейной экспозиции, рассматриваем ее как чистое произведение живописи. Но икона, как уже говорилось, это «духовный портрет» Иисуса Христа, Богоматери или святого, созданный для молитвенного поклонения и почитания в храме или в домашней молельне. Более того, верующий человек видел в иконном образе Божественный первообраз, самого святого, к нему, а не к изображению, он обращался в молитвах за помощью и утешением. Ему — Господу Богу Иисусу Христу, Божией Матери или святому — он приносил самое драгоценное, чтобы выразить свою любовь и почитание. В дар нетленному небесному образу приносили нетленные земные драгоценности: золото, серебро, отборный жемчуг, сияющие самоцветы и другие красивые материалы, превращенные в высокохудожественные произведения ювелирного искусства, поразительные по своему изяществу изделия златокузнецов. Художественное совершенство живописи икон не затмевалось, а, напротив, усиливалось и оттенялось художественным совершенством окладов, венцов, цат и других подвесок из драгоценных металлов, обрамляющих Божественный образ. Таких богато украшенных изображений до наших дней дошло очень мало, так как после закрытия храмов в 1917 году все убранство икон, сохранившееся от ограблений и утрат предшествующих эпох, было снято. Драгоценные камни, золотые и серебряные оклады (даже древние, художественно и исторически очень ценные) были превращены «в деньги на нужды революции». Лишь немногие, особо выдающиеся иконы в окладах удалось спасти; сейчас они находятся, в основном, в Оружейной палате Московского Кремля и демонстрируются как духовные и художественные сокровища, воплотившие миросозерцание и высокое мастерство их заказчиков и создателей.

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2013. 76 с.

ISBN 978-5-00000-005-2

Русская икона - Щенникова Людмила - Владимирская икона Божией Матери - Главная святыня России - Оглавление

ОБРАЗ И СИМВОЛЫ (Людмила Александровна Щенникова)

СКАЗАНИЯ И ПОЧИТАНИЕ (Людмила Александровна Щенникова)

ДРАГОЦЕННОЕ УБРАНСТВО (Людмила Александровна Щенникова)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ