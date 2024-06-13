Моя дорогая Карен!

В старших классах школы ты дружила со многими мальчиками. Когда к нам в дом наведывался твой очередной парень, мы, затаив дыхание, наблюдали. Неужели это тот самый?

Надо признать, твой вкус всегда восхищал нас. Все они были очень симпатичными. Даже тот большой «клоун», о котором ты сказала, что «он такой домашний, такой сообразительный», не показался нам слишком экстравагантным.

В каждом из мальчиков нам что-нибудь да нравилось.

(Подумать только, среди них был один, напоминавший тебе «брошенного щенка, который ищет хозяина». Мы решили, что он уже никогда не уйдет от нас. Он казался самым вероятным кандидатом в женихи.)

Мы с мамой гордились твоими друзьями: у них были прекрасные манеры, они выглядели очень прилично и всегда были аккуратно подстрижены. Кроме того, ты часто рассказывала, какие они «великолепные водители». В этом их общем достоинстве ты, вероятно, имела возможность убедиться.

Тот гигант-футболист, потративший, должно быть, целое состояние на междугородные звонки, нам сразу приглянулся. Он был похож на сенбернара — такой огромный, нежный и спокойный.

Ты уже встречалась некоторое время с этим парнем, когда наступил вечер, который мне вряд ли удастся забыть. Я еще не спал, когда ты вернулась домой и объявила, что только что вычеркнула его из списка своих друзей. Как любой отец на моем месте, я испугался, не случилось ли что-нибудь нехорошее.

«Нет, — ответила ты, — он очень хороший. Но, папочка, мне необходимо поговорить с тобой прямо сейчас».

Помнится, ты сказала примерно следующее: «Иногда мне становится страшно за себя, потому что все знакомые мальчики интересны мне лишь на какое-то время, а потом с ними становится скучно. Достаточно нескольких встреч, чтобы мне начало казаться, будто я уже все про них знаю. Ты не считаешь, что со мной что-то не в порядке? Одна только мысль о замужестве пугает меня. Как можно прожить целую жизнь с одним человеком? Ты думаешь, я смогу найти того, с кем мне будет интересно всегда?»

Шедд, Чарлз У. - Письма Карен - Как сохранить любовь в браке

Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: Мирт, 2004. — 160 с.

ISBN 5-88869-175-5

Шедд, Чарлз У. - Письма Карен – Содержание