Шеффер - Чтобы продолжалась жизнь

Книга Фрэнсиса Шеффера «Чтобы продолжалась жизнь» (оригинальное название «Whatever Happened to the Human Race?»), написанная в соавторстве с известным хирургом Сивереттом Купом, является одним из самых пронзительных и социально значимых трудов автора. Она представляет собой глубокий этический и философский анализ обесценивания человеческой жизни в западной культуре второй половины XX века. Главная цель произведения — вскрыть корень современных биоэтических проблем, демонстрируя, как отказ от веры в человека как образ и подобие Божье неизбежно ведет к дегуманизации и оправданию практик, которые еще недавно считались немыслимыми.

Содержательная часть книги детально исследует три ключевые «болевые точки» современного общества: аборты, детоубийство и эвтаназию. Шеффер и Куп последовательно доказывают, что эти явления не являются изолированными медицинскими или юридическими вопросами, а выступают логическим следствием материалистического мировоззрения, рассматривающего человека лишь как биологическую машину. Авторы уделяют значительное внимание историческим параллелям, проводя аналогии между современной биоэтикой и евгеническими практиками нацистской Германии, предупреждая об «уклончивой плоскости», по которой катится цивилизация, теряющая абсолютные моральные ориентиры. В книге предлагается христианская альтернатива: утверждение уникальной ценности каждой личности с момента зачатия до естественной смерти, основанное на библейской антропологии.

Текст написан в страстном, апологетическом и глубоко сострадательном стиле, который сочетает в себе строгую логику философа и практический опыт врача. Шеффер мастерски соединяет библейское богословие с анализом судебных решений и медицинских протоколов, создавая мощный интеллектуальный призыв к защите беззащитных. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет понять духовные истоки современных дискуссий о праве на жизнь и ответственности общества перед слабыми и немощными. Это чтение помогает осознать, что борьба за жизнь — это прежде всего борьба за истину о том, кто есть человек и каково его предназначение в вечности перед лицом Творца.

Курск, Научный библейский центр «Апологет», 2006. - 232 с.

ISBN 5-903227-01-5

Френснс Шеффер - Чтобы продолжалась жизнь - Содержание

От автора

Предисловие

1. Древний Рим

2. Средние века

3. Возрождение

4. Реформация

5. Реформация. Продолжение

6. Просвещение

7. Развитие современной науки

8. Распад в философии и науке

9. Современная философия и современная теология

10. Современные живопись, музыка, литература и кино

11. Наше общество

12. Манипулирование и новая элита

13. Альтернативы

Особое обращение

Хронологический указатель